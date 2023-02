NIKA aj mňa považovala za osobu s rušivým vplyvom na plán obnovy, vraví poradca Lengvarského

BRATISLAVA. Denník SME v druhej polovici januára napísal, že poradca ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského PETER FERJANČÍK je jedna z osôb, ktoré majú rušivý vplyv na plán obnovy.

Bolo to v súvislosti so správou Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorá uviedla, že identifikovala osoby , ktoré napriek tomu, že na to nemajú kompetenciu, zasahujú do plánu obnovy a majú naň rušivý vplyv.

Ferjančík sa proti takémuto označeniu ohradil, denník SME mu preto ponúkol rozhovor.

V rozhovore s Ferjančíkom sa okrem iného dozviete: - či mu NIKA potvrdila, že je osoba s rušivým vplyvom na plán obnovy, - prečo ako poradca ministra organizuje stretnutie záchranárov k plánu obnovy, - či sú na Slovensku dve ministerstvá zdravotníctva, - či a aké budú Rázsochy, - či Penta vplýva na výstavbu Rázsoch a blokuje ich, - či je morálne, že pri klinike Uvea ministerstvo oddlžilo rodinne spriaznené firmy.

Impulzom na tento rozhovor bol článok v denníku SME o správe NIKA, v ktorej úrad kritizoval ministerstvo zdravotníctva za pomalú prípravu projektov z plánu obnovy. Ohradili ste sa proti tomu, že vás SME v článku označilo za toho, kto napriek tomu, že nemá na to kompetencie, zasahuje do plánu obnovy. Prečo?

Išlo o nedorozumenie, ktoré vzniklo. Rozprával som sa o tom s NIKA, čo oni považujú za zasahovanie. Lebo to nie je jasne definované v žiadnom dokumente.

Bolo absolútne prirodzené, že som sa do plánu obnovy zapájal aj po ukončení funkcie generálneho riaditeľa služobného úradu. Dokonca na jednom stretnutí ma o to požiadal pán premiér Eduard Heger (OĽaNO). Povedal, aby som sa od procesu nejako prudko neodpájal, keďže treba nadviazať na nejaké veci.

Lenže NIKA v správe o pláne obnovy doslova píše, že ľudia, ktorí sa doň zapájajú, hoci to nie je v ich kompetencii, majú naň rušivé vplyvy.

Rušivé vplyvy sme si s NIKA vysvetlili, že to neznamená brzdenie. Rušivý vplyv je, že do procesu sa niekto zapája, kto by tam hypoteticky nemal byť, lebo nie je súčasťou útvarov, ktoré sú v pláne obnovy.