Šéf Penta Real Estate Nevolník: Vyrušuje ma, že debata o Istropolise prišla, až keď ho kúpil developer

„Môžem trošku len súdiť z problémov, s akými sa stretávajú kolegovia, ale áno. Myslím si, že aj to, že sa zdržiava podpis zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou je tiež signál, že to nie je úplne o apolitickom riadení rezortu,“ odpovedá riaditeľ Penta Real Estate JURAJ NEVOLNÍK na otázku, či je táto vláda proti Pente.

Prečo sa podľa vás nestihne postaviť nemocnica Rázsochy? Podľa plánov by mala byť hotová v roku 2029. To je až o sedem rokov. Neznie to reálne?

Neznie. Pokiaľ musí byť do konca leta 2026 hotová hrubá stavba, to je s ohľadom na aktuálny stav prác podľa môjho názoru nereálne. Ak hrubou stavbou nazveme základovú dosku alebo prvé podzemné podlažie, formálne sa to možno splniť dá.

Prakticky to podľa mňa však reálne nie je, ak si predstavíme hrubú stavbu ako vodotesnú stavbu, ktorá má fasádu a strechu.

Juraj Nevolník od roku 2017 je výkonným riaditeľom Penta Real Estate pre Slovensko,

pre Pentu začal pracovať v roku 2010 ako študent na oddelení prípravy projektovej dokumentácie,

bol zodpovedný napríklad za development rezidenčnej časti oblasti Bory a za kancelársky projekt Rosum,

vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Čo sú najväčšie nástrahy?

Povoľovací proces a príprava projektu. Ten je tak na hrane, že aj keby sa ministerstvu zdravotníctva podarilo každý jeden krok splniť v najkratšej možnej lehote, výstavba môže začať v roku 2025. Za rok sa hrubá stavba takejto nemocnice stihnúť nedá.

Obzvlášť, keď má podľa zámeru EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. red. ) tri podzemné podlažia, čo je naozaj náročné. Len vykopať jamu bude trvať rok, takže podľa môjho názoru to reálne nie je.

Nevyhovuje to Pente? Ak nebudú hotové Rázsochy, tým je asi lepšie pre vašu nemocnicu Bory, nie?