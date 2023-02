Ranný brífing: Pellegrini je pre Fica jediným výťahom k moci, podobne to vidí aj Dobrá voľba

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Je medzi Smerom a Hlasom skutočná vojna? Útoky Roberta Fica na stranu Petra Pellegriniho sú stratégiou, šéf Smeru vie, že Hlas je jeho jediná nádej na moc. Fico však potrebuje zlákať voličov Hlasu, aby si po voľbách mohol diktovať podmienky.

Dobrá voľba úplne otáča svoje politické smerovanie a rozhodla sa vyjednávať s Hlasom Petra Pellegriniho o spoločnom postupe do predčasných volieb. Alojz Hlina ohlásil, že stranu aj so svojím zoskupením Umiernení opúšťa.

Aj po takmer roku od ruskej invázie sa Ukrajinou ozývajú sirény. Ľudia si už na ne tak zvykli, že do krytov takmer nechodia. Sú vyčerpaní výpadkami elektriny či treskúcom zimou, no odhodlanie ich napriek tomu neopúšťa. Ako sa dá žiť v krajine, ktorá mesiace čelí ruskej agresii? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vojna medzi Smerom a Hlasom? Skôr premyslená stratégia Smeru, ako vyhrať voľby

Predseda strany Smer Robert Fico a predseda strany Hlas Peter Pellegrini. (zdroj: TASR)

Aj keď predseda Hlasu Peter Pellegrini už niekoľkokrát povedal, že si svojho bývalého šéfa zo Smeru Roberta Fica nevie predstaviť v spoločnej vláde, osem mesiacov pred voľbami to vyvolalo útočnú reakciu. Smer politikov Hlasu nazval falošnými sociálnymi demokratmi a tvrdí, že sa chystajú spáchať podvod na voličoch.

Hlas totiž tiež dlhodobo tvrdí, že skôr než so Smerom by po voľbách chcel vládu skladať s niektorou zo súčasných vládnych strán. „Akékoľvek sociálne sľuby, ktorými dnes Hlas hýri, sa pri spolupráci s takýmito stranami stávajú len fikciou a zaváňajú klamaním voliča,“ odkázal Fico.

Hlas je pritom pre Smer jedinou šancou, ktorá by mu mohla pomôcť pri návrate do vlády. Na rozdiel od ostatných významnejších strán s výnimkou extrémistov totiž Hlas spoluprácu so Smerom nevylučuje. Skutočným dôvodom útoku Smeru je tak prebratie časti voličov Pellegriniho, tvrdí politológ Pavol Baboš.

„Fico potrebuje byť čo najsilnejší, aby po voľbách nebol odkázaný na Pellegriniho, ale Pellegrini na Fica,“ dodáva.

Hlina opúšťa Dobrú voľbu, Baťo ide rokovať s Pellegrinim

Rado Baťo a Alojz Hlina. (zdroj: SITA)

Ako jedni z mála majú prístup k stovkám tisíc eur zo štátnych príspevkov pre politické strany, aj preto sa mali pridať k projektu Modrá koalícia Mikuláša Dzurindu.

Dobrá voľba však úplne otáča svoje politické smerovanie. Nebude súčasťou projektov spájania stredopravých strán, namiesto toho sa rozhodla vyjednávať s Hlasom Petra Pellegriniho o spoločnom postupe do predčasných volieb.

Takéto rozhodnutie predsedníctva strany, ktoré sa uskutočnilo už pred jedenástimi dňami, pre SME potvrdil Alojz Hlina, ktorý do Dobrej voľby vstúpil v decembri 2021. V reakcii zároveň ohlásil, že Dobrú voľbu aj so svojím zoskupením Umiernení opúšťa.

Podpredseda Dobrej voľby Rado Baťo, ktorý je po odchode niekdajšieho predsedu Tomáša Druckera neoficiálnym lídrom projektu, tvrdí, že strana sa zatiaľ "nerozhodla o spojení so žiadnym subjektom". Nie je tak jasné, či sa Baťo stotožňuje s rozhodnutím predsedníctva, ktoré rozhodlo o tom, že Dobrá voľba by mala začať rokovať s Hlasom.

Planktón a jeho strasti: Spájanie strán a ľudí, ktorým z nedostatku špecifickejších výrazov budeme hovoriť demokratické(í), beží nepresvedčivo. A ešte aj tam, kde proces dôveryhodný je, mu nasadzuje somárske uši neláska tvorcov mienky, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Hossuovi zjemnili trest: Aj keď súd podmienečne po troch rokoch prepustil Juraja Hossua na slobodu, najbližších sedem rokov si nemôže dať jediný pohárik alkoholu, opustiť vo večerných hodinách svoje bydlisko ani vycestovať do zahraničia. Bežný život tak násilníka, ktorý zabil Filipínca Henryho Acordu, nečaká až do roku 2030.

Aj keď súd podmienečne po troch rokoch prepustil Juraja Hossua na slobodu, najbližších sedem rokov si nemôže dať jediný pohárik alkoholu, opustiť vo večerných hodinách svoje bydlisko ani vycestovať do zahraničia. Bežný život tak násilníka, ktorý zabil Filipínca Henryho Acordu, nečaká až do roku 2030. Ktoré témy Slovákov najviac rozdeľujú: Niektoré témy rozdeľujú ľudí viac a niektoré menej. Agentúra NMS Market Research si dala za cieľ zistiť, ktoré to sú. Vybrala 11 kontroverzných tém, na ktorých sa tradične nezhodnú predovšetkým liberáli s konzervatívcami. Pozreli sme sa na odpovede na najpolarizujúcejšie otázky.

Niektoré témy rozdeľujú ľudí viac a niektoré menej. Agentúra NMS Market Research si dala za cieľ zistiť, ktoré to sú. Vybrala 11 kontroverzných tém, na ktorých sa tradične nezhodnú predovšetkým liberáli s konzervatívcami. Pozreli sme sa na odpovede na najpolarizujúcejšie otázky. Nečakané Brhelovo priznanie: Jozef Brhel mladší sa na súde prvýkrát priznal k tomu, že si s IT podnikateľom Michalom Suchobom delili zisk z firmy Allexis, ktorá dostávala zákazky od finančnej správy. Realizovali to cez firmu Prenmor Finance Limited so sídlom na Cypre. Podľa obžaloby ju z pozadia ovládal oligarcha Jozef Brhel starší, čo však Brhelovci dosiaľ odmietali.

Odštartoval Putin jadrové zbrojenie? Tentoraz v ňom nebudú len dvaja hráči

Ruský prezident Vladimir Putin počas prejavu o stave krajiny. (zdroj: TASR/AP)

Ruský prezident Vladimir Putin počas svojho prejavu o stave krajiny vyhlásil, že Moskva pozastavila svoju účasť na zmluve s USA o obmedzovaní jadrových zbraní.

Rusko sa podľa Putina bude síce držať obmedzenia jadrových zbraní, no nebude púšťať do svojich jadrových zariadení amerických kontrolórov, ktorí by mali sledovať, či sa pravidlá dodržiavajú. Putin im totiž neverí, že by informácie neposúvali Ukrajincom, proti ktorým ruská armáda už rok bojuje.

„Rusko porušuje dohody, Čína buduje svoj jadrový arzenál, Severná Kórea testuje nové rakety a Irán je blízko k obohacovaniu uránu na použitie v zbraniach,“ zhŕňa pre denník New York Times Jon Wolfstahl, poradca skupiny Global Zero, ktorá vedie kampaň proti jadrovým zbraniam.

Dohoda prestane platiť v roku 2026, už sa nedá predĺžiť a nateraz to nevyzerá, že by Rusko a Spojené štáty boli ochotné rokovať o novej zmluve. Navyše, je to posledná dohoda o obmedzení zbraní, ktorá ešte platí a svet by sa v roku 2026 mohol v tejto oblasti vrátiť do neregulovaných 60. rokov. Ani v tomto prípade sa však história neopakuje celkom.

Putin urobil chybu: Za veľkú chybu označil americký prezident Joe Biden rozhodnutie Moskvy pozastaviť účasť na zmluve Nový START. Tá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov.

Za veľkú chybu označil americký prezident Joe Biden rozhodnutie Moskvy pozastaviť účasť na zmluve Nový START. Tá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov. Neúspešný test rakety: Rusko vykonalo test medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorý zrejme dopadol neúspešne. Stalo sa tak v čase, keď americký prezident Joe Biden navštívil Ukrajinu. Moskva informácie poprela.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko sa vždy menilo len po porážke: Ukrajina, EÚ a USA prekonali očakávania, hovorí v rozhovore pre SME bývalý poľský minister zahraničných vecí a súčasný europoslanec Radoslaw Sikorski. Očakávania zas nenaplnilo Rusko. Pri hodnotení prvého roka vojny hovorí, že Rusko musí najprv dostať pocit, že prehráva, až potom bude ochotné rokovať.

Ukrajina, EÚ a USA prekonali očakávania, hovorí v rozhovore pre SME bývalý poľský minister zahraničných vecí a súčasný europoslanec Radoslaw Sikorski. Očakávania zas nenaplnilo Rusko. Pri hodnotení prvého roka vojny hovorí, že Rusko musí najprv dostať pocit, že prehráva, až potom bude ochotné rokovať. Obkľučovanie Bachmutu: Ukrajinský štáb pripustil obkľúčenie Bachmutu aj zo severozápadu. Ukrajinskí vojaci za uplynulý deň odrazili ruské útoky pri siedmich obciach v Luhanskej a Doneckej oblasti. Medzi obcami je aj dedina pri severozápadnom okraji Bachmutu.

Ukrajinský štáb pripustil obkľúčenie Bachmutu aj zo severozápadu. Ukrajinskí vojaci za uplynulý deň odrazili ruské útoky pri siedmich obciach v Luhanskej a Doneckej oblasti. Medzi obcami je aj dedina pri severozápadnom okraji Bachmutu. Stretnutie predstaviteľov krajín B9 s Bidenom: Uplynulý rok spojencov z NATO posilnil a zjednotil. Na stretnutí predstaviteľov Bukureštskej deviatky s prezidentom USA Joeom Bidenom vo Varšave to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej pri pomoci Ukrajine podstupujú spojenci spoločne skúšku solidárnosti a ľudskosti.

Uplynulý rok spojencov z NATO posilnil a zjednotil. Na stretnutí predstaviteľov Bukureštskej deviatky s prezidentom USA Joeom Bidenom vo Varšave to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej pri pomoci Ukrajine podstupujú spojenci spoločne skúšku solidárnosti a ľudskosti. Prigožin má problémy: Majiteľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vyhlásil, že minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruskej armády jeho vojakom berú muníciu. Obvinil ich z pokusu o zničenie wagnerovcov.

Majiteľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vyhlásil, že minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruskej armády jeho vojakom berú muníciu. Obvinil ich z pokusu o zničenie wagnerovcov. Putin anuloval dekrét o Podnestersku: Putin anuloval dekrét týkajúci sa konfliktu v Podnestersku. Dekrét určoval, že definitívne riešenie konfliktu je možné výlučne za podmienky "zachovania suverenity, územnej celistvosti a neutrality Moldavskej republiky". Šéf Kremľa tým de facto ukázal, že už nemieni uznávať suverenitu, územnú celistvosť ani neutralitu Moldavska.

Putin anuloval dekrét týkajúci sa konfliktu v Podnestersku. Dekrét určoval, že definitívne riešenie konfliktu je možné výlučne za podmienky "zachovania suverenity, územnej celistvosti a neutrality Moldavskej republiky". Šéf Kremľa tým de facto ukázal, že už nemieni uznávať suverenitu, územnú celistvosť ani neutralitu Moldavska. Biden podporil Moldavsko: Americký prezident sa vo Varšave stretol aj s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou. Biden na schôdzke zdôraznil pretrvávajúcu podporu zo strany USA voči Moldavsku. Cieľom podpory má byť podľa Bieleho domu pomôcť Moldavsku riešiť dôsledky ruskej invázie na susednú Ukrajinu, ako aj posilniť jeho "politickú a ekonomickú odolnosť".

Zo zahraničných webov:

Miliónové tržby nepomohli. Na Liptove sa pustili do rozpredaja tradičnej firmy

Areál kameňolomu bývalej spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš. (zdroj: U9)

Len málo slovenských firiem sa môže pochváliť takou bohatou históriou ako Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Napriek tomu táto stavebná spoločnosť píše svoju poslednú kapitolu.

Cestné stavby Liptovský Mikuláš vlani oslávili 30. výročie založenia, do obchodného registra ju zapísali v máji 1992. Historicky bola „doma“ na severe Slovenska, pôsobila najmä na Liptove a Orave.

Kým v roku 2021 ešte jej tržby prekonávali historické rekordy, vlani už riešila existenčné problémy. Najnovšie jej majetok na podnet financujúcej banky smeruje do dražby.

Pôjde o pomerne veľký rozpredaj. Do dražby sa dostalo hneď viacero nehnuteľností a veľkých strojových zariadení, ktorých hodnota sa počíta v miliónoch eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Jurki má problém: Sieť čerpačiek Jurki, ktorá bola stálicou najmä pre vidieckych šoférov túžiacich po lacnom benzíne a nafte, má problém. Jej majiteľ bol obvinený z daňových podvodov. Jeho firma Jurki – Hayton mala v posledných rokoch aj chabé hospodárske výsledky a prepúšťa. Palivá navyše nemali dobrú povesť.

Sieť čerpačiek Jurki, ktorá bola stálicou najmä pre vidieckych šoférov túžiacich po lacnom benzíne a nafte, má problém. Jej majiteľ bol obvinený z daňových podvodov. Jeho firma Jurki – Hayton mala v posledných rokoch aj chabé hospodárske výsledky a prepúšťa. Palivá navyše nemali dobrú povesť. Zvyšovanie invalidných dôchodkov: Od júla tohto roka by sa mala časť invalidných dôchodkov zvýšiť. Vláda schválila návrh ministerstva práce o aktualizovaní prílohy k zákonu o sociálnom poistení. Navrhované zmeny budú mať podľa rezortu práce pozitívny vplyv na niektorých poberateľov invalidných dôchodkov a uchádzačov o invalidný dôchodok.

Od júla tohto roka by sa mala časť invalidných dôchodkov zvýšiť. Vláda schválila návrh ministerstva práce o aktualizovaní prílohy k zákonu o sociálnom poistení. Navrhované zmeny budú mať podľa rezortu práce pozitívny vplyv na niektorých poberateľov invalidných dôchodkov a uchádzačov o invalidný dôchodok. Pokles globálneho dlhu: Globálny dlh vlani klesol prvýkrát od roku 2015. Stalo sa tak vďaka oživeniu globálneho hospodárskeho rastu aj inflácie. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu medzinárodných financií. Podľa IIF sa nominálna hodnota globálneho dlhu minulý rok znížila o približne 3,76 bilióna eur.

Česi velebia Slováka: U nás je najlepší, hrá si vlastný šport a stále sa smeje

Lukáš Haraslín. (zdroj: TASR)

Volajú ho Šulo. Vždy sa usmieva a v najbohatšom českom klube má povesť najhlučnejšieho hráča. Neustále žartuje. V Lamači pyšne pripomínajú, že u nich súčasný Sparťan Lukáš Haraslín vyrastal. Osem rokov následne pôsobil v bratislavskom Slovane.

Už v osemnástich debutoval v slávnej talianskej lige na pôde kultového AC Miláno. Zahral si na majstrovstvách Európy i sveta v rôznych vekových kategóriách. Celkovo až na štyroch veľkých turnajoch.

Má dvadsaťšesť, čo je najlepší futbalový vek. Momentálne je v životnej forme, čo je veľká nádej pre národný tím. Ukazuje všetko to, čo slovenským útočníkom dlhodobo chýba. Vyniká ako driblér, strieľa veľa gólov.

V Česku vyzdvihujú, že hovorí šiestimi jazykmi. A nielen to. V posledných jedenástich zápasoch strelil jedenásť gólov.

Vykoľajený vlak prirovnávajú k Černobyľu. Je to katastrofa, ale nie sú si podobné

Čierny kúdol dymu z kontrolovaného požiaru vykoľajeného vlaku pri mestečku East Palestine, ktorý niesol nebezpečné chemikálie. (zdroj: SITA/AP)

Nad mestečkom East Palestine na východe USA sa 6. februára vznášal čierny kúdol dymu. Prichádzal z miesta, kde sa tri dni pred tým vykoľajil nákladný vlak plný nebezpečných chemikálií.

Časť z nich sa dostala do vzduchu, do vody a zaniesli sa aj do pôdy. A časť z nich sa vznietila. V záujme bezpečnosti úrady rozhodli o evakuácii a riadenom spálení obsahu viacerých vagónov.

Evakuácia trvala iba niekoľko dní. Ľudia dnes už opäť môžu žiť vo svojich domovoch, no stále sa desia toho, či únik chemikálií nespravil z ich mestečka nebezpečnú zónu pre život.

Strach zneužívajú aj niektorí komentátori a médiá, okrem iných televízna stanica Fox News blízka bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V snahe získať politické body dianie v East Palestine prirovnávajú k Černobyľu, jadrovej havárii z roku 1986. Hoci je dianie v East Palestine znepokojujúce, tieto situácie sa nedajú porovnávať.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vnútro zvláštnej múmie: V japonskom chráme Endžuin v meste Asakuči sa už stovky rokov nachádza zvláštna múmia opičej ryby. Nikto nevie, ako sa sem dostala a ešte väčšou záhadou vždy bolo, ako vlastne vznikla. Finálnu odpoveď prináša výskum japonských vedcov.

V japonskom chráme Endžuin v meste Asakuči sa už stovky rokov nachádza zvláštna múmia opičej ryby. Nikto nevie, ako sa sem dostala a ešte väčšou záhadou vždy bolo, ako vlastne vznikla. Finálnu odpoveď prináša výskum japonských vedcov. Drevený penis z čias Ríma: Pred tridsiatimi rokmi objavili v rímskej pevnosti drevený penis, no nálezca sa to zrejme hanbil zapísať. Teraz vedci opísali tri možné účely, na ktoré mohli Rimania 16 centimetrový predmet používať. Jedným z nich je mliaždenie.

Pred tridsiatimi rokmi objavili v rímskej pevnosti drevený penis, no nálezca sa to zrejme hanbil zapísať. Teraz vedci opísali tri možné účely, na ktoré mohli Rimania 16 centimetrový predmet používať. Jedným z nich je mliaždenie. Drahý doplnok pre PlayStation 5: Sony spustilo predaj novej virtuálnej zostavy pre PlayStation 5. Má jednoduchšie používanie a hráča vtiahne do deja. Odrádza iba vysokou cenou, stojí viac ako samotná konzola.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zlatica Kušnírová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako si spomína na Martinu? Zabudli po piatich rokoch ľudia na vraždu Jána a Martiny? Ako prežíva pojednávania? A čo chcela povedať Robertovi Ficovi, keď sa za ním vybrala na MDŽ? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s mamou zavraždenej Martiny, Zlaticou Kušnírovou.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Gender, a prečo sú s ním trampoty

Gender, a prečo sú s ním trampoty Vedátorský podcast: Rýchlosť svetla je pre nás neprekonateľná hranica

Karikatúra

Zrkadlo. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečené kura s petržlenovým pestom. (zdroj: Adobe Stock)

S bylinkami, slaninou či jablkami. Upečte si kura: V celku, na kúsky aj ako koláč.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

