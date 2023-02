Smer je prvý, Sme rodina tretia. Na čo si dať pozor, pri čítaní volebného modelu agentúry Median SK?

Smer má väčšiu šancu na volebné víťazstvo než Hlas.

BRATISLAVA. V parlamentných voľbách by zvíťazil Smer, Sme rodina by bola treťou najsilnejšou stranou, extrémistická Republika sa by do parlamentu vôbec nedostala a SaS je bezpečne nad hranicou zvoliteľnosti.

Takéto dáta namerala prieskumná agentúra Median SK politickým stranám.

Ide o zásadne rozdielne výsledky prieskumu v porovnaní s tým, čo pravidelne prezentujú vo svojich meraniach prieskumné agentúry Focus a AKO, ktoré bežne zverejňuje aj denník SME.

Po konzultáciách s viacerými odborníkmi sociologickej vedy sa SME rozhodlo rozhodlo zverejniť zistenia Medianu, aj keď ich závery môžu na prvý pohľad vyvolávať pochybnosti.

Súčasťou tohto textu je preto aj podrobné vysvetlenie, prečo sa výsledky prieskumu výrazne odlišujú, prečo ich nie je možné navzájom porovnávať a prečo namerané hodnoty pre politické strany Medianom treba brať vážne.

1. Ako by dopadli voľby podľa Medianu SK?

Ak by sa parlamentné voľby konali už teraz, nevyhrala by ich dlhodobá jednotka prieskumov agentúr Focus a AKO, strana Hlas, ale Smer Roberta Fica.

Median SK strane nameral 17,9-percentnú podporu voličov. Smer tak predbehol Hlas o 2,3 percentuálnych bodov. Strana Petra Pellegriniho by získala 15,6 percent.

Treťou najsilnejšou stranou v parlamente by sa po takýchto voľbách stala Sme rodina, hoci AKO a Focus ju dlhodobo umiestňujú okolo šiesteho miesta. Strana Borisa Kollára podľa zistení Medianu SK má podporu 10,9 percenta voličov.

Naopak, Progresívne Slovensko, ktoré má vo Focuse od novembra dvojciferné zisky v prieskumoch, skončilo podľa Medianu SK s výsledkom 9,6 percenta hlasov až štvrté.

Do parlamentu by sa dostalo aj OĽaNO Igora Matoviča s 8,7 percentami hlasov ani nie o jeden celý percentuálny bod pred SaS s 7,8 percentnou podporou. Najmenšou parlamentnou stranou by v parlamente bolo KDH s 6,4 percentami voličov.

Republika, ktorá sa naopak v prieskumoch iných agentúr bežne ocitne v zóne zvoliteľnosti, získala podľa Median SK len 4,5 percenta hlasov.

Projekt Modrej koalície Mikuláša Dzurindu a Miroslava Kollára by taktiež nezískal žiadne poslanecký mandát v parlamente, keďže stranu by volilo len 1,8 percenta ľudí.

2. Dokázal by Smer zložiť vládu?