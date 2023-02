Holanďanka pripravovala slovenskú špecialitu v Amsterdame. Ako to dopadlo?

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Na integráciu cudzincov má Bratislava päť ľudí. Čo robia?

Hlavné mesto verí, že cudzinci posunú mesto dopredu: After many years, Bratislava finally welcomes foreigners with information package in English

9. Osobnosť slovenskej kultúry a mím Milan Sládek oslavuje narodeniny. Oslávte ich spolu s ním

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

8. V lesoch na Spiši "zaparkovalo lietadlo"

Ako stráviť víkend na Slovensku: Weekend: Spend a night in the middle of the forest in a plane

7. Developer ponúka dva dni v novom bratislavskom byte zadarmo

Vyskúšajte si bývanie v bratislavskej Dúbravke: You can now try a new flat in Bratislava before buying it

Čerešne vyrastajú v Dúbravke. (zdroj: ITB Development)

6. Slovák, ktorý zabil cudzinca v Bratislave, je už na slobode

Za mrežami strávil necelé tri roky: Man who beat Filipino to death released from jail

5. Slovensko je stále vnímané ako krajina so strategickou polohou

Úplný návrat zamestnancov do kancelárií neplánujeme, hovorí Ivan Tomko z Business Service Center Forum: Chatbots can take routine jobs, allowing BSC employees to do more sophisticated work

4. Júlia Pisecká utiekla pred dvomi vojnami. Dočasným domovom sa pre jej rodinu stala Bratislava

Príbeh malého Hassana zaujal aj svet: First Syria, then Ukraine: A Ukrainian mother’s mission to save her children from wars

Hassan s mamou Juliou Pisetskou a súrodencami sú v bezpečí na Slovensku. (zdroj: FB Polícia SR)

3. Agentúra Fitch varuje Slovensko pred vznikom protieurópskej vlády

Agentúra zároveň potvrdila predchádzajúci rating krajiny: Fitch warns against potential anti-Western government in Slovakia after early elections

2. Uvarte si demikát

Ak máte radi bryndzu, určite neoľutujete: The traditional soup that has disappeared from Slovak tables

1. Ako Holanďanka lokše varila

Zemiakový šalát jedla Lisa s krekrami. Bolo to, ako keby som zhrešila, hovorí: Recipe for love: Take one Dutch person, add a Slovak

