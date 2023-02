Namiesto oceánskych kúpeľov basa. Príbeh vrtov v Bardoňove má zlý koniec

Rozsudok vyvoláva pochybnosti.

BRATISLAVA. Už sú to dve desaťročia, odkedy sa konatelia spoločnosti Magma Zafír Viera Nováčková a Miroslav Žitňanský pustli do realizácie ambiciózneho plánu. V obci Bardoňovo pri Nových Zámkoch, ktorá nemá ani 700 obyvateľov, chceli vybudovať obrovský areál s jazerom so slanou termálnou vodou z pravekého oceánu Tethys.

Súčasťou areálu mal byť aj aquapark, oceanárium s pravými morskými živočíchmi, botanická záhrada s exotickou flórou či hotely.

Slanú termálnu vodu plánovali priviesť na povrch z 2000-metrovej hĺbky. V takej hĺbke sa totiž nachádzajú zvyšky oceánu Tethys, ktorý pred 300 miliónmi rokov pokrýval väčšinu planéty a jeho zvyškami sú napríklad dnešné Stredozemné, Čierne a Kaspické more.

V roku 2004 sa firma Magma Zafír uchádzala o niekoľkomiliónovú dotáciu z eurofondov na tri geotermálne vrty. Jednou z podmienok žiadosti však bolo predložiť stavebné povolenie, ktoré v čase vyhlásenia výzvy ešte Nováčková a Žitňanský nemali.

Do termínu podania žiadosti sa im ho síce podarilo získať, no spôsob, akým to dosiahli, považuje Krajský súd v Nitre za subvenčný podvod.

Obom konateľom firmy vymeral nepodmienečný trest 5 rokov odňatia slobody a povinnosť vrátiť dotáciu vo výške 3,35 milióna eur.

Na šesť rokov poslal do väzenia aj vtedajšieho starostu Bardoňova Jána Markoviča. Štvrtý obžalovaný Pavol Tóth, ktorý pracoval na stavebnom úrade v Šuranoch, dostal jednoročný podmienečný trest.

Aj keď krajský súd znížil Nováčkovej a Žitňanskému trest z pôvodných ôsmich rokov, ktoré im dal Okresný súd, verzia, ktorej súd uveril, stále vyvoláva niekoľko pochybností.

Ktorá žiadosť je správna?