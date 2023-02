Novú stranu by zvažovala pätina ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ak by sa menšie stredopravé strany spojili do jednej väčšej strany, vyše pätina ľudí by zvažovala jej voľbu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Agentúra sa ľudí pýtala, či by zvažovali dať svoj hlas novému politickému subjektu, do ktorého by sa spojili menšie stredopravé strany. Určite áno odpovedalo štyri percentá respondentov, sedemnásť percent skôr áno.

Ohrozené strany