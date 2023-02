Chcú nás vymazať, reagujú trans ľudia na Záborskej návrh. Znemožnil by právnu tranzíciu

Podmienkou majú byť genetické testy.

Benn Wright (39) je slovenský transrodový muž, ktorý pred niekoľkými mesiacmi prešiel právnou tranzíciou.

“So zmenou dokladov som sa nechcel ponáhľať. Avšak urobil som tak, lebo sa ma zmocnil strach, že by sa veci zmenili k horšiemu a zmena by nebola možná, alebo by podmienky boli nastavené tak, že ich nebudem vedieť splniť. Teraz sa mi potvrdilo, že môj strach bol oprávnený,” konštatuje.

Do parlamentu totiž mieri ďalší návrh zákona, ktorý by skomplikoval životy transrodovým ľuďom na Slovensku. Ak by prešiel, znemožnil by im právnu tranzíciu a prepis rodného čísla v dokladoch. S novelou prišla poslankyňa Kresťanskej únie Anna Záborská spolu s Annou Andrejuvovou (OĽANO) a Jozefom Lukáčom a Evou Hudecovou (Sme rodina).

Hoci by sa zákaz právnej tranzície Wrighta osobne už nedotkol, vraví, že by sa týkal mnohých iných transrodových ľudí, ktorí túžia žiť plnohodnotný život a byť sebou samým.

Benn Wright (zdroj: archív B.W.)

“Akékoľvek znemožnenie tranzície, či už medicínskej alebo tej právnej, je hazardovanie so životmi ľudí, ktorí sú rovnakou súčasťou tohto štátu ako ktokoľvek iný,” vraví.

Odborné kruhy varujú, že takéto prekážky u trans ľudí môžu viesť k depresiám, úzkostiam aj myšlienkam na samovraždu. V praxi zároveň aj k nedobrovoľnému coming outu vždy, keď sa niekde musia preukazovať dokladmi, v ktorých nemajú zmenené údaje.

Súčasný zákon hovorí, že štát vykoná u človeka zmenu rodného čísla na požiadanie, ak predloží lekársky posudok o zmene pohlavia. Predkladaná novela však navrhuje inú podmienku. Zmena by mala byť možná len vtedy, keď sa človek preukáže genetickým testom, že mu bolo pri narodení nesprávne určené pohlavie. Znamenalo by to, že by zmena bola možná len na základe biologických skutočností a pre transrodových ľudí by išlo o nesplniteľnú podmienku.

Rodné číslo je identifikátor, z ktorého sa dá zistiť pohlavie osoby a na jeho základe sa človeku priraďuje aj označenie F pre ženu alebo M pre muža. Návrh však neberie do úvahy takzvaný rodový nesúlad, ktorý sa transrodových ľudí týka, ale iba biologickú a anatomickú realitu.

Transrodovosť pritom nie je stav, ktorý by sa dal vyhodnotiť na základe biologických pohlavných znakov alebo genetickými testami – ide o subjektívne prežívanie človeka. V praxi by to teda znamenalo, že by žiaden transrodový človek na Slovensku nemohol podstúpiť zmenu údajov v dokladoch, teda právnu tranzíciu.