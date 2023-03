Na policajnej akadémii v Bratislave inštruktor postrelil študentku

Študentku so zraneniami previezli do nemocnice.

BRATISLAVA. Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave inštruktor počas výcviku postrelil študentku prvého ročníka.

Študentku so zraneniami ju previezli do nemocnice, potvrdila rektorka akadémie Lucia Kurilovská. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

"V rámci výcviku, ktorý študenti majú možnosť absolvovať vo voľnom čase, došlo k takejto nešťastnej udalosti, keď študentka bola postrelená inštruktorom," uviedla pre TASR Kurilovská. Na miesto boli podľa jej slov okamžite zavolaní záchranári aj polícia.

"Môžem potvrdiť, že sme vyslali záchranárov na pomoc zranenej žene, ošetrili ju a transportovali do nemocnice," ozrejmila hovorkyňa operačného strediska záchrannej služby Alena Krčová.

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská pre TASR potvrdila, že nemocnica v stredu poobede prijala osobu so strelnými poraneniami. "Vzhľadom k citlivosti celého prípadu nebudeme poskytovať bližšie informácie," dodala.

Prípadom sa zaoberá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III. "Keďže sa aktuálne na mieste vykonávajú prvotné úkony za účelom náležitého objasnenia skutkového stavu, nie je možné v súčasnom štádiu poskytnúť bližšie informácie," povedala hovorkyňa krajskej polície Jana Šimunková.