Ranný brífing: Hegera chcú za predsedu, Kaliňák s Brhelom sa so sťažnosťou ani neunúvali

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Novým politickým domovom povereného premiéra Eduarda Hegera sa stane strana Modrá koalícia, s tým, že sa stane jej predsedom. Rátajú s tým viacerí členovia jej vedenia. Strana, ktorá sa pôvodne volala Spolu a len posledný mesiac nesie názov Modrá koalícia, sa zároveň opäť premenuje.

Obvinení Robert Kaliňák a Jozef Brhel čakajú, ako generálna prokuratúra rozhodne o ich žiadosti o postup podľa paragrafu 363. Tradičný postup pritom vynechali, k Marošovi Žilinkovi šli skratkou.

Ukrajina mala údajne útočiť dronmi na ciele v Rusku a prichádzali aj zvláštne a nie práve overené správy o údajných diverzných útokoch Ukrajincov či ich sympatizantov na ruskom území. Čo sa teda posledné dni dialo v Rusku? Čo sa snaží urobiť Vladimir Putin? Aká je momentálne situácia na bojisku? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Modrá koalícia si dohodla snem, na ktorom má Heger vymeniť Kollára, strana sa má opäť premenovať

Dočasne poverený premiér Eduard Heger a predseda Modrej koalície Miroslav Kollár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Novým politickým domovom povereného premiéra a doterajšieho podpredsedu OĽaNO Eduarda Hegera sa stane strana Modrá koalícia, rátajú s tým viacerí členovia jej vedenia.

„Áno, počítame s touto možnosťou,“ odpovedala podpredsedníčka strany Andrea Letanovská na otázku, či by sa predsedom mal stať práve Heger. Strana, ktorá sa pôvodne volala Spolu a len posledný mesiac nesie názov Modrá koalícia, sa zároveň opäť premenuje.

„Schválili sme si, že v prvej polovici marca bude snem, kde budeme prijímať nových členov a pravdepodobne dôjde k zmene názvu,“ dodala Letanovská. Ako presne sa bude subjekt volať, však nespresnila.

Do strany majú vstúpiť aj Hegerovi najbližší spolupracovníci, najmä tiež doterajší člen predsedníctva OĽaNO Jaroslav Naď a odídení poslanci zo strany OĽaNO okolo Kristiána Čekovského.

Naď by mohol zároveň obsadiť funkciu podpredsedu. Naopak, ďalší Hegerov blízky partner, minister životného prostredia Ján Budaj vo vedení Modrej koalície figurovať nemá.

Strategické myslenie "po slovensky": Čaká nás vysvetľovanie základných pojmov, ktoré už začali Korčok s Káčerom. A ktoré veľmi dobre ukazuje, že pomoc Ukrajine nie je nijako v protiklade so záujmom o vlastné obyvateľstvo. Najlepšie by túto tému obslúžili práve spomínaní ministri, už len dúfať, že niekomu sa do predvolebnej ruvačky bude aj chcieť, píše Zuzana Kepplová.

Kaliňák a Brhel už čakajú na paragraf 363. K Žilinkovi sa dostali skratkou

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď polícia koncom minulého roka po druhý raz obvinila guvernéra národnej banky Petra Kažimíra, aspoň sa snažil vyvolať dojem, že sa chce stíhania zbaviť štandardne.

Proti obvineniu podal sťažnosť a až po pár týždňoch ju stiahol, aby mohol požiadať o postup cez paragraf 363 Trestného poriadku. O tej už rozhoduje generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Exminister vnútra za Smer Robert Kaliňák a oligarcha blízky jeho strane Jozef Brhel obvinení z podplácania to k Žilinkovi vzali skratkou.

Sťažnosť proti obvineniu, ktorú by vybavovala špeciálna prokuratúra, sa ani neunúvali podať. Namiesto toho poslali Žilinkovi žiadosť o postup cez sporný paragraf, ktorý je už považovaný za mimoriadny opravný prostriedok. Pre SME to potvrdila Generálna prokuratúra.

Žilinkov úrad má na vybavenie pol roka, čo znamená, že rozhodne ešte pred septembrovým termínom parlamentných volieb. Kaliňák v nedávnej relácii televízie Markíza Na telo nevylúčil, že v nich bude znova kandidovať.

V krátkosti z domova:

Lengvarský ako minister skončil: Prezidentka Zuzana Čaputová akceptovala žiadosť dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o odchod z čela rezortu, poverenie mu odoberie dnes doobeda. Lengvarský podľa vlastných slov nebude pracovať pod tlakom v prostredí, ktoré je škodlivé, plné politickej korupcie a neskúsenosti.

Prezidentka Zuzana Čaputová akceptovala žiadosť dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o odchod z čela rezortu, poverenie mu odoberie dnes doobeda. Lengvarský podľa vlastných slov nebude pracovať pod tlakom v prostredí, ktoré je škodlivé, plné politickej korupcie a neskúsenosti. Zadržaný pre vyhrážky: NAKA v rámci akcie Francesco zadržala muža s iniciálmi R.P., ktorý sa vyhrážal moderátorke RTVS Marte Jančkárovej a jej rodine. Moderátorke sa začali vyhrážať v čase, keď politici strany Smer zaútočili na RTVS za nevpustenie poslanca Ľuboša Blahu do diskusie, do ktorej ani nebol pozvaný.

NAKA v rámci akcie Francesco zadržala muža s iniciálmi R.P., ktorý sa vyhrážal moderátorke RTVS Marte Jančkárovej a jej rodine. Moderátorke sa začali vyhrážať v čase, keď politici strany Smer zaútočili na RTVS za nevpustenie poslanca Ľuboša Blahu do diskusie, do ktorej ani nebol pozvaný. Stav postrelenej študentky: V súvislosti s postrelením študentky na Akadémii Policajného zboru v Bratislave začala polícia trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Podľa portálu tvnoviny.sk ju lekári bratislavskej nemocnice udržujú v umelom spánku. Má poškodený stavec chrbtice a hrozí, že skončí paralyzovaná.

Čakali, že sa k nim pridá armáda. Izraelskí osadníci majú ministrov a teraz aj viac odvahy útočiť

Palestínčan kráča okolo podpálených áut na vrakovisku v meste Hawara. (zdroj: TASR/AP)

Na západnom brehu Jordánu čoraz častejšie dochádza k stretom v izraelských a palestínskych mestách. Len od začiatku tohto roka pri nich zomrelo najmenej 61 Palestínčanov a štrnásti Izraelčania.

„Je to horšie ako intifáda,“ povedal pre Washington Post Hassan Udeh z mesta Huwara, kde židovskí osadníci spôsobili najväčšie škody. Jeho zranil omračujúci granát, ktorý mu osadníci hodili do domu. „Vedia, že ich nikto nepríde zastaviť.“

Osadníci majú pocit, že práve pri súčasnom zložení vlády, keď Benjamin Netanjahu vytvoril koalíciu s krajnou pravicou, by sa mohlo zlepšiť ich postavenie. Napríklad minister financií Bezalel Smotrich sa sám zúčastňoval na akciách extrémistov a aj tentoraz ich podporil.

Extrémisti z radov židovských osadníkov v posledných rokoch podpaľovali školy, obchody, mešity či domovy Palestínčanov. V roku 2015 zabili v meste Duma malé dieťa s rodičmi.

Takýmito skutkami sa snažia šikanovať Palestínčanov natoľko, až sa zo západného brehu odsťahujú a uvoľnia pozemky.

V krátkosti z Ukrajiny:

Doma by s ním bol rýchly proces: Lukašenkov režim sa len tak nevzdá, na oslobodenie Bieloruska bude potrebná sila, hovorí Andrej Poleščuk, ktorý na populárnom twitterovom účte píše o vojne na Ukrajine. V rozhovore vysvetľuje, ako vyzerá deň na fronte i svoje obavy z vývoja na Slovensku.

Lukašenkov režim sa len tak nevzdá, na oslobodenie Bieloruska bude potrebná sila, hovorí Andrej Poleščuk, ktorý na populárnom twitterovom účte píše o vojne na Ukrajine. V rozhovore vysvetľuje, ako vyzerá deň na fronte i svoje obavy z vývoja na Slovensku. Najväčšia tanková bitka vojny: Pri Vuhledare sa v uplynulých troch týždňoch odohrala doteraz najväčšia tanková bitka vojny na Ukrajine, napísal denník The New York Times. Rusko v nej prišlo o asi 130 tankov a obrnených vozidiel, tvrdí ukrajinská armáda. Kyjev svoje straty nezverejnil.

Pri Vuhledare sa v uplynulých troch týždňoch odohrala doteraz najväčšia tanková bitka vojny na Ukrajine, napísal denník The New York Times. Rusko v nej prišlo o asi 130 tankov a obrnených vozidiel, tvrdí ukrajinská armáda. Kyjev svoje straty nezverejnil. Ruský postup v Bachmute: Rusko neustále útočí na Bachmut a stále postupuje, informuje Generálny štáb ukrajinskej armády. Ukrajinskí vojaci odrážajú útoky okolo Bachmutu i ďalších miest v Doneckej oblasti, ktoré sa dostali pod paľbu. Poslanec ukrajinského parlamentu Serhij Rachmanin zároveň vyhlásil, že Ukrajina sa bude musieť z Bachmutu skôr či neskôr stiahnuť.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Ako sa slovenský letecký zázrak zmenil na bublinu a utopil milióny

Model AeroMobilu, ktorý predstavili v roku 2017. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aeromobil sa v médiách prvýkrát objavil v roku 2001. Písalo sa v nich o konštruktérovi Štefanovi Kleinovi, ktorý pracuje na modeli lietajúceho auta, a jeho ambícii rozvinúť projekt do reálnej podoby.

Odvtedy ubehlo 22 rokov a príbeh Aeromobilu sa končí. Firma, ktorá stála za jeho vývojom, oznámila, že musí požiadať o konkurz.

Čo sa stalo? Predbehlo lietajúce auto dobu? Alebo bol tento mediálne ostro sledovaný projekt len bublinou, ktorý nemal šancu na úspech?

INDEX vyskladal príbeh Aeromobilu, ktorého vývoj zhltol desiatky miliónov eur a medzi jeho sponzorov sa zaradili aj slovenskí daňoví poplatníci.

V krátkosti z ekonomiky:

Krízový manažment pre zdravotníctvo: Ministerstvo zdravotníctva bude viesť krízový manažment. Do funkcie prvého štátneho tajomníka vymenujú Michala Palkoviča, ktorý doteraz pôsobil ako podpredseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Krízový manažment má najneskôr do troch týždňov predstaviť riešenie nápravy pri projektoch, ktoré meškajú.

Ministerstvo zdravotníctva bude viesť krízový manažment. Do funkcie prvého štátneho tajomníka vymenujú Michala Palkoviča, ktorý doteraz pôsobil ako podpredseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Krízový manažment má najneskôr do troch týždňov predstaviť riešenie nápravy pri projektoch, ktoré meškajú. Nemci nadávajú na drahý kebab: Vysoké ceny potravín zaťažujú rozpočty domácností nielen na Slovensku, ale i v bohatšom Nemecku. Tamojšia vláda najnovšie rieši početné sťažnosti ľudí na sociálnych sieťach, ktorým sa nepáči, že za kebab musia platiť sedem až desať eur. V Berlíne dokonca objavili bilbordy, ktoré vyzývajú, aby sa ceny kebabu zastropovali.

Vysoké ceny potravín zaťažujú rozpočty domácností nielen na Slovensku, ale i v bohatšom Nemecku. Tamojšia vláda najnovšie rieši početné sťažnosti ľudí na sociálnych sieťach, ktorým sa nepáči, že za kebab musia platiť sedem až desať eur. V Berlíne dokonca objavili bilbordy, ktoré vyzývajú, aby sa ceny kebabu zastropovali. Dopady zákazu nedeľného predaja: Zákaz nedeľného predaja by znížil plat pracovníkov o desatinu a niektorí by stratili zamestnanie, tvrdia analytici Národnej banky Slovenska. Spotrebitelia by rozložili nákupy na iné dni a väčšina obchodníkov by ušetrila na prevádzkových nákladoch.

Kmotrík starší: Slovan bude pre syna len doplnok. Reagoval aj Weiss

Ivan Kmotrík starší so synom Ivanom Kmotríkom mladším. (zdroj: TASR)

Na pozadí štyroch remíz v úvode roka a tesného postupu cez druholigistu v Slovenskom pohári sa okrem hráčskeho kádra Slovana formuje aj podoba vedenia futbalového klubu.

Už dnes je isté, že nebude absolútne nové. Majiteľ Ivan Kmotrík starší opakovane potvrdil, že neiniciuje predaj klubu a pokračovať vo futbalovej brandži bude napokon aj jeho syn.

Sám ho na víkendovom stretnutí predstavenstva klubu pred trénerom Vladimírom Weissom starším navrhol ako v súčasnosti ideálneho kandidáta na tento post.

Je to paradox. Najmä po tom, čo sa sám, ani nie pred polrokom, rozhodol skončiť. Väčšinu jeho najbližších kolegov otec prepustil práve na podnet trénera Weissa.

Otvára sa veľa otázok. Čo znamená, že je znovu naspäť? Zmení sa tým niečo v klube? A vráti sa spolu s ním aj niekto z jeho minulých spolupracovníkov?

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Lapali po dychu a kričali vo svojej hrobke. Prípady pochovania zaživa sú ojedinelé, no stále sa dejú

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Už niekoľko hodín platilo vyhlásenie koronera, že 82-ročná žena je mŕtva. Previezli ju teda do pohrebného ústavu. A tam zistili, že je stále nažive. Nie je to úryvok z lacnej detektívky ani strašidelná historka, ktorá desiatky rokov koluje medzi ľuďmi. Ide o skutočný príbeh, ktorý sa stal pred niekoľkými týždňami v štáte New York.

Podobný incident sa stal nedávno v Iowe. Zdravotná sestra vyhlásila za mŕtvu 66-ročnú ženu s včasnou demenciou, ktorá navyše trpela silnými úzkosťami a depresiou. Neskôr, keď pracovníci pohrebného ústavu rozopli vak, v ktorom sa nachádzalo telo, zistili, že žena lapá po dychu.

Stačí, ak lekár určitý čas nepočuje, že pacient dýcha, nebije mu srdce, má rozšírené zrenice alebo nereaguje na akýkoľvek podnet. To všetko by malo znamenať, že človek zomrel.

Napriek tomu sa vyskytli prípady, keď lekári potvrdili smrť, no pacient neskôr vykazoval známky života. Podľa odborníka môže byť príčinou roztržitosť lekára, ale aj niektoré látky, ktoré spôsobia, že pacient nejaví známky života.

V krátkosti o zdraví:

Od nočných môr k parkinsonovi: Deti, ktoré vo veku od sedem do jedenásť rokov pravidelne zažívajú zlé sny a nočné mory, môžu mať, kým dosiahnu 50 rokov, takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku kognitívnej poruchy, čo je hlavným znakom demencie. Navyše, majú sedemkrát vyššiu pravdepodobnosť, že im do päťdesiatky diagnostikujú Parkinsonovu chorobu.

Deti, ktoré vo veku od sedem do jedenásť rokov pravidelne zažívajú zlé sny a nočné mory, môžu mať, kým dosiahnu 50 rokov, takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku kognitívnej poruchy, čo je hlavným znakom demencie. Navyše, majú sedemkrát vyššiu pravdepodobnosť, že im do päťdesiatky diagnostikujú Parkinsonovu chorobu. Vysokoškoláci by spánok nemali podceňovať: Medzi vysokoškolákmi je populárnejšie ceniť si viac štúdium či oslavy pred nočným spánkom. Práca tímu výskumníkov, ktorých viedol profesor psychológie a neurovedy Carnegie-Mellonovej univerzity v Pittsburghu David Creswell, však naznačuje, že nejde o najvhodnejší prístup.

Medzi vysokoškolákmi je populárnejšie ceniť si viac štúdium či oslavy pred nočným spánkom. Práca tímu výskumníkov, ktorých viedol profesor psychológie a neurovedy Carnegie-Mellonovej univerzity v Pittsburghu David Creswell, však naznačuje, že nejde o najvhodnejší prístup. Najmladší človek s alzheimerom: Podľa nedávnej prípadovej štúdie, ktorú uverejnil odborný časopis Journal of Alzheimer’s Disease, diagnostikovali lekári demenciu ešte len devätnásťročnému mužovi z Číny. Ak je diagnóza správna, bude najmladším človekom na svete trpiacim touto chorobou.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Gabriela Kajtárová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aké príbehy natočila? Čo sa po roku zmenilo na Ukrajine? Ako sa dá vojna opísať v trojminútovej reportáži? A čo hovorí na politikov, ktorí chcú prestať pomáhať Ukrajine? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Gabrielou Kajtárovou, redaktorkou a novinárkou televízie Markíza.

Podcasty SME

Index: Ruskú ekonomiku podržala hlavne výroba zbraní, bežní ľudia však trpia

Ruskú ekonomiku podržala hlavne výroba zbraní, bežní ľudia však trpia Ľudskosť: Prečo od neho neodišla? Odpovie Dáša Malíková, odborníčka na tému násilia

Prečo od neho neodišla? Odpovie Dáša Malíková, odborníčka na tému násilia Neumlčaní: Upozornila na šafárenie v obci a dostala výpoveď: Musela som dokázať pravdu

Karikatúra

Bojové podmienky. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Špargľovo-citrónové rizoto. (zdroj: Unsplash/Stefan Schauberger )

Podľa Talianov je rizoto len to, čo je pripravené podľa presne stanoveného postupu. Ponúkame vám naň 15 obľúbených receptov.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.