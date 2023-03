Umelá inteligencia pre nás vybrala vtipné fakty a najväčšie mýty o Slovensku

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Aj keby sme do vedy nahrnuli desaťkrát viac peňazí ako doteraz, nič by sa nezmenilo

Najprv treba prelomiť štruktúry, ktoré vznikli vo vede, hovorí jadrový fyzik: Slovak scientist: If I was not optimistic that things could change, I would not be here

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

9. Toto sú najdrahšie apartmány na Slovensku

Za cenu najdrahšieho by ste kúpili niekoľko bytov v Bratislave: These are the top 10 most expensive apartments in Slovakia

8. Cirkus na ľade a kórejský pop prichádzajú do hlavného mesta

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

Eros Ramazzotti vystúpi opäť v Košiciach. (zdroj: Judita Čermáková)

7. Slovenského Felliniho fascinovala smrť. Mágiu videl aj tam, kde ju iní nevideli

Svoj posledný film Juraj Jakubisko už neuvidí: Juraj Jakubisko, leading filmmaker dubbed the “Slovak Fellini”, dies at 84

6. Bratislava plánuje niečo, čo na východe už dávno majú

Súkromný sektor a obce na východe ponúkajú návod ako ušetriť peniaze a ponúkať lepšie služby: Saved costs and higher quality: How cities can benefit from shared services

5. Dinosaury na Liptove nechcú

Netúžime byť slovenské Las Vegas, hovoria miestni: Liptov inhabitants do not want their valley to look like Las Vegas

4. Vo veži slovenského hradu plánujú vytvoriť ubytovanie

V Šiatorskej Bukovinke nemajú iba hrad: Spending the night in the castle tower could one day be a great southern Slovak attraction

Hrad Šomoška je súčasťou unikátneho geoparku. (zdroj: Marcela Ballová)

3. Cudzinci sa pracovať na Slovensko nehrnú

Krajina sa nevie predať, hovoria biznis centrá a centrá zdieľaných služieb: Covid squeezed the share of foreigners at BSCs

2. Britská rodina navštívila Tatranskú Lomnicu. Otec publikoval svoju skúsenosť v britskom denníku

Alpy to teda nie sú, hovorí Brit: The Guardian: “The Tatras are not the Alps”

1. Aké sú najväčšie mýty o Slovensku v zahraničí? Opýtali sme sa umelej inteligencie

Odpovedá aj na to, či je slovenčina skutočne ťažký jazyk: Talking with AI: Fun facts about Slovakia, how not to lose hope before elections

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.