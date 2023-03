Poľsko a Slovensko by stíhačky na Ukrajinu mohli poslať spoločne

Podľa Naďa je čas na rozhodnutie.

BRATISLAVA. Poľsko oficiálne súhlasí, aby sme stíhačky MiG-29 poslali na Ukrajinu spoločne. Uviedol to poverený minister obrany Jaroslav Naď.

„Na rokovaní ministrov obrany členských štátov Európskej únie vo Švédsku mi potvrdil poľský kolega, že jeho krajina by súhlasila so spoločným postupom Slovenska a Poľska pri odovzdaní prebytočných MiG-29 oboch krajín Ukrajine,“ napísal Naď.

Ako dodal, poľský prezident Andrzej Duda deklaroval pripravenosť jeho krajiny pre tento krok aj v rozhovore pre americkú televíziu CNN. Podľa Naďa je čas na rozhodnutie. „Ľudia na Ukrajine umierajú, my im môžeme reálne pomôcť, na slovenské politikárčenie nie je priestor. Je to neľudské a nezodpovedné,“ uzavrel minister.

Duda pri návšteve Spojených arabských emirátov konštatoval, že dodanie by sa mohlo realizovať v rámci medzinárodnej koalície bez toho, aby to bližšie špecifikoval. Šéf poľskej prezidentskej kancelárie Pawel Szrot poznamenal, že počet stíhačiek by bol menší ako 14 tankov Leopard 2, ktoré Poľsko sľúbilo Ukrajine. "Určite to nebude zodpovedať počtu leopardov a určite to bude v rámci širšej medzinárodnej koalície," povedal Szrot.

Poľsko zároveň odovzdalo Ukrajine zvyšných desať zo 14 prisľúbených tankov Leopard 2 nemeckej výroby. Ukrajinskí vojaci taktiež ukončili v Poľsku výcvik v ich ovládaní.

Naď sa zúčastnil v Štokholme na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany. Šéf rezortu obrany pripomenul, že náklady spojené s poskytnutou pomocou Ukrajine kompenzujú prostriedky z Európskeho mierového nástroja. Slovensko z neho dostalo už viac ako 82 miliónov eur, ktoré budú použité na nákup munície a technológií pre ozbrojené sily.