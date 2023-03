Prvá skúsenosť so slovenským zdravotníctvom pripomínala Američanovi pitvu mimozemšťana

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Slovenské vína sa v konkurencii takmer 2000 vín nestratili a vo Francúzsku bodovali

Odniesli si 59 medailí: Slovak wines win big at international wine competition

9. Kúpele Grössling budú mať bazén inšpirovaný rímskymi kúpeľmi

Ako pokračuje renovácia ikonických kúpeľov? Remarkable Bratislava spa will feature a Roman bath-style pool

8. Vydajte sa po stopách viedenskej električky v Petržalke

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

Kúpele Grössling (zdroj: Olja Triaška Stefanović)

7. Ako ďaleko je od slovných vyhrážok k vražde?

Napriek vražde novinára Kuciaka útoky na novinárov pokračujú: Five years after Kuciak murder, Slovak journalists are still being attacked by politicians

6. To, či Mozart koncertoval v Bratislave, nikto nevie 100 % povedať

O jeho vdove sa však jeden zaujímavý fakt v súvislosti s hlavným mestom zachoval: Did Mozart perform in Bratislava, or not?

5. Most v Trenčíne má byť miestnou "Eiffelovou vežou"

Trenčín bude v roku 2026 európskym hlavným mestom kultúry: Old railway bridge that should become the "Eiffel Tower of Trenčín"

4. Kvôli Slovensku zmizne z Tobleronu Matterhorn

Švajčiarske zákony sú neúprosné: Toblerone to drop Matterhorn as production partially moves to Bratislava

Továreň na výrobu čokolády Figaro v Bratislave. (zdroj: TASR)

3. Prechádzať sa po nezvyčajnej bratislavskej farme je ako byť vo vesmírnej lodi

Slovenský farmár hovorí, že nárok na dotácie nemá: How a Mayan doomsday prophecy took a Slovak to hi-tech agriculture

2. Tvorca vizuálnych efektov ukryl svoje meno na aute vo filme Liga spravodlivosti

Slovák zvečnil aj smrť Voldemorta: With visual magic, a Slovak killed Harry Potter's biggest enemy

1. V podstate ma ťahali z jednej lavičky k ďalšiemu prístroju. Bolo to ako autopsia mimozemšťana, hovorí Američan

Cudzinci rozprávajú o skúsenostiach so slovenským zdravotníctvom: “Where is the soap?”: Susan’s staggering polyclinic experience in Slovakia

