O Hegerovu víziu OĽaNO nestálo, Demokrati chcú brať voličov aj Hlasu

Demokrati o spolupráci rokujú s KDH, Aliancou aj stranou Za ľudí.

BRATISLAVA. Odchode Eduarda Hegera z OĽaNO bol nevyhnutný, povedal v diskusnej relácii Sobotné dialógy v RTVS.

"O túto víziu nebol v OĽaNO záujem. V hnutí ľudia podporovali jeho lídra Igora Matoviča a jeho víziu, čo ja plne rešpektujem," dodal premiér. Svoj odchod z komunikoval s Matovičom veľmi otvorene. Oznámil mu ho ako prvému ešte v pondelok. "Ja som v tomto veľmi transparentný," zdôraznil. Zároveň odmietol prípadnú koordináciu s Matovičom pri tvorbe strany. Demokrati sú podľa neho jeho víziou, ktorú tvoril na začiatku spoločne s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom.

Heger tvrdí, že keby odišiel z OĽaNO skôr, nastal by podľa neho oveľa horší scenár. Ak by sa klub OĽaNO rozložil ešte v lete, celá jeseň by bola politicky nestabilná, vysvetľoval svoje rozhodnutie. Koalícia by pritom mala podľa neho ešte menej hlasov, ako mala v menšinovej vláde. "Čiže tá menšinová vláda a menšinová koalícia bola na jeseň kompaktná," dodal.

Dočasne poverený premiér tvrdí, že ktokoľvek sa stotožňuje s víziou Demokratov, tak s ním budú aj rokovať. Heger taktiež uviedol, že Demokrati nie sú žiadnou stranou OĽaNO 2.

"Rokujem s KDH, zatiaľ sa vyjadrilo, že do predčasných parlamentných volieb pôjde samostatne. To isté sa týka aj strany Aliancia," povedal Heger. Zároveň uviedol, že v pláne má rokovať aj s Mikulášom Dzurindom či zakladateľkou projektu Jablko Luciou Ďuriš Nicholsonovou. "Komunikujeme a rokujeme aj so stranou Za ľudí," doplnil.

So stranami, ktoré odmieta, spoluprácu neprehodnotí. "Neviem si predstaviť sedieť vo vláde s človekom, ktorý nevie vysvetliť svoj majetok," povedal, poukazujúc na lídra mimoparlamentného Hlasu Petra Pellegriniho.

Strana Demokrati má podľa neho dosť mesiacov, aby oslovila ľudí a ukázala im svoju výzvu. "Verím, že vieme získať aj podporovateľov strany Hlas. Pretože ten rozdiel medzi nami a stranou Hlas je jasný práve v našich hodnotách," povedal.

Odmieta, že by vyšetrovania opozície boli zmanipulované. "A už vonkoncom do nich nezasahujeme," povedal. Zopakoval, že najväčšou chybou koalície bolo zvolenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku.