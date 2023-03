Fico by rád videl Gašpara na zvoliteľnom mieste kandidátky Smeru

O poskytnutí MiGov Ukrajine zrejme nakoniec rozhodne vláda.

BRATISLAVA. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar by mohol byť na zvoliteľnom mieste na kandidátke Smeru. Líder strany Robert Fico mu ponúka miesto. Gašpar je obvinený v korupčnej kauze Očistec.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý sa stal predsedom novej strany Demokrati, rokuje o predvolebnej spolupráci s ďalšími stredopravými stranami. Obaja to povedali to v diskusnej relácii V politike na televízii TA3.

Lder novovznikajúcej strany Demokrati Heger trvá na tom, že projekt je jeho ideou, uviedol v reakcii na otázku, kto prišiel s nápadom na vznik nového politického subjektu, či Heger alebo líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Heger zopakoval, že projekt Demokrati začal rozvíjať spolu s povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom.

Heger je presvedčený, že ak by na jeseň minulého roka odvolal Matoviča z postu ministra financií, tak, ako to požadovali predstavitelia strany SaS, viedlo by to k ešte väčšej nestabilite a pádu vlády by to nezabránilo. Nemyslí si, že jeho vymedzenie sa voči Matovičovi a OĽaNO je nedostatočné, za dôkaz považuje to, že hnutie opustil a založil vlastný subjekt.

Fico v relácii skritizoval vládu, že nerobí nič proti zdražovaniu potravín. "Kým iné krajiny hľadajú riešenia ako zníženie DPH na potraviny na desať percent, vláda sa na to len pozerá," skonštatoval s tým, že 40 percent Slovákov žije od výplaty k výplate. Heger tvrdí, že ľuďom dávajú peniaze priamo do vrecka. Spomenul zvyšovanie dôchodkov či zavedenie rodičovského bonusu.

Parlament má podľa Hegera prijať uznesenie, ktorým legitimizuje vládu, aby mohla rozhodnúť a poslať MiGy na Ukrajinu. Smer za takéto uznesenie hlasovať nebude. Fico však upozornil, že na Slovensku nie je žiadny štátny orgán, ktorý by podľa Ústavy mal právo prijať rozhodnutie o vyslaní migov. Odmietol tiež posielanie zbraní na Ukrajinu.