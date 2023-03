Ak skončia Rázsochy fiaskom, zodpovedný bude Heger, tvrdí Kollár

Kollár súhlasí, že súčasný kabinet má doviesť Slovensko do predčasných volieb.

BRATISLAVA. Ak sa nepostaví nemocnica Rázsochy, zodpovednosť ponesie dočasne poverený premiér Eduard Heger, vyhlásil predseda Sme rodina a Národnej rady Boris Kollár v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podľa šéfa opozičnej SaS Richarda Sulíka nebude v prípade Rázsoch dodržaný finančný ani časový plán.

Upozornil, že meškajú so všetkým. "Rázsochy budú fiasko tejto vlády," poznamenal. Kollár v tejto súvislosti poukázal, že Heger sľúbil prezidentke Zuzane Čaputovej, že situáciu vyrieši, "lebo by bol odvolaný". Dnes je za situáciu podľa neho zodpovedný Heger ako človek, ktorý je zodpovedný za ministerstvo zdravotníctva. Doplnil, že predtým to bolo OĽaNO, keďže to bolo jeho ministerstvo.

Kollár súhlasí, že súčasný kabinet má doviesť Slovensko do predčasných volieb. Nástupom úradníckej vlády by podľa neho nastal "ešte väčší cirkus a chaos". "Robertovi Ficovi ide o to, aby bol ten cirkus čo najväčší," poznamenal. Ak by bola úradnícka vláda, neprešiel by podľa neho ani jeden zákon. Poukázal, že vláde v poverení zákony stále prechádzajú a je funkčnejšia.

"Špeciálne úradnícka vláda je v rukách pani prezidentky," povedal Sulík. Strana SaS jej rozhodnutie rešpektuje a rovnako bude rešpektovať, ak sa rozhodne vymenovať úradnícku vládu. "Dali by sme hlasy na vznik úradníckej vlády," potvrdil. Zároveň nesúhlasil s Kollárom, že by úradníckej vláde nič neprešlo. Podľa Sulíka súčasne nie je podmienkou, aby ministri museli prejsť voľbami. Ako príklad uviedol ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Stíhačky MiG-29 sú podľa Sulíka hromada šrotu. "Ja neviem, čo by sa s tými migmi stalo, keby ten konflikt nebol," povedal. Kompetenciu rozhodovať o darovaní stíhačiek by podľa neho mali mať ústavní právnici. Poukázal, že migy sa Ukrajine darujú, za čo dostane Slovensko z príslušného fondu EÚ peniaze. Podľa Kollára by peniaze mohli ísť napríklad na sociálne výdavky. "Vieme pomôcť ukrajinskému ľudu, ale aj nášmu ľudu," dodal.