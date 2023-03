Sme rodina a SaS podporia darovanie stíhačiek na Ukrajinu, Hlas nie

Hlas si kladie podmienky.

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana Hlas nepodporí darovanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Koaličné hnutie Sme rodina a opozičná SaS darovanie stíhačiek podporia. V diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza to uviedla podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková, poslanec SaS Branislav Gröhling a dočasne poverený minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina.

Hlas má podľa Sakovej štyri podmienky na to, aby podporil darovanie migov. Chce, aby Slovensko postupovalo jednotne s Európskou úniou a NATO a aby bolo darovanie v súlade s právnym poriadkom. "To nie je splnené," skonštatovala Saková. Pokračuje, že pri akejkoľvek pomoci sa nemá znižovať obranyschopnosť Slovenska a nemá sa tiež zabúdať na slovenský národ.

Prezidentka Zuzana Čaputová by sa podľa poslankyne mala obrátiť na Ústavný súd, ktorý by rozhodol, či vláda v demisii má alebo nemá právomoc rozhodovať o zahraničnopolitických veciach.

Strana SaS deklaruje, že chce pomáhať Ukrajine a presunutie stíhačiek podporí. Gröhling sa bude prikláňať k možnosti, aby o tom rozhodol parlament. Poznamenal, že presunutie právomocí na prezidentku sa týka skôr vnútropolitickej situácie. Je to podľa neho možnosť, ako prezidentke poškodiť, presunúť na ňu nejaké kompetencie a potom ju kritizovať za to, ako rozhodla.

Krajniak tvrdí, že v tejto situácii sú dve riešenia. Buď darovanie migov ešte spolupodpíše hlava štátu, alebo to urobí parlament, poprípade parlamentný výbor. Sme rodina podporí darovanie migov vtedy, ak budú splnené ich dve podmienky. Prvou je, aby stíhačky darovala Ukrajine aj iná krajina. Poliaci pomoc deklarovali, takže táto podmienka je podľa ministra splnená. Druhou podmienkou je, aby Slovensko dostalo za darovanie kompenzácie od Únie. Peniaze by sa tak mohli použiť na pomoc rodinám či dôchodcom. "Pre nás je to win-win situácia. Urobme to," povedal Krajniak.

Sme rodina asi vylúči povolebnú spoluprácu so Smerom. Gröhling si myslí, že SaS skôr nevylúči povolebnú spoluprácu s Hlasom. Saková si zase vie predstaviť, že by sa ministrom hospodárstva po voľbách stal Peter Žiga.

