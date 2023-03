Ranný brífing: Hirman sa po čistkách obklopil vlastnými, Kremeľ sa zameral na Kišiňov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Minister hospodárstva Karel Hirman vymenil od svojho nástupu do funkcie šéfov väčšiny významných organizácií a firiem, ktoré spadajú pod jeho ministerstvo. Spravil to, hoci po vymenovaní za ministra sľuboval, že plošné čistky robiť nebude. Do vedenia štátnych akcioviek si navyše dosadil blízkych ľudí.

Rusko chcelo vyvolať nepokoje na protivládnych protestoch v Moldavsku. Polícia informovala, že proruskí sabotéri mali za pokus o prevrat dostať štedré odmeny. Krajinu varovali pred Kremľom Ukrajina aj USA.

Film Všetko, všade, naraz absolútne ovládol tohtoročné udeľovanie Oscarov. Získal sedem sošiek. Čím film upútal akadémiu? Ako to, že Steven Spielberg odišiel bez sošky? A prečo sme v ďakovných rečiach nevideli podporu Ukrajiny? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Bývalý hokejista vo vedení SPP aj Kollárov vplyv. Ako Hirman vyčistil svoje ministerstvo

Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. (zdroj: TASR)

Žiadne plošné čistky - sľuboval v polovici septembra čerstvý minister hospodárstva Karel Hirman po svojom prvom rokovaní vlády. Naznačil však, že niektoré kľúčové podniky môžu byť výnimkou. V nasledujúcich týždňoch vymenil Hirman šéfov takmer všetkých významnejších organizácií pod ministerstvom.

Zmenilo sa vedenie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Hlavného banského úradu či Rudných baní. Minister vymenil aj celé vedenie Transpetrolu či SPP a v ďalších štátnych akciových spoločnostiach sa menilo zloženie dozorných rád.

Bývalý predseda Hlavného banského úradu Bohumír Zvrškovec tvrdí, že sa s novým ministrom nestretol a nepozná ani dôvod, prečo ho odvolali. „Iba generálna tajomníčka zavolala, že končím,“ povedal.

Aj bývalý riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan hovorí, že mu Hirman v polovici novembra odkázal, že nastala nová politická realita, a preto bude vymenený. O dva mesiace, keď za neho našli náhradu, ho minister odvolal.

Do vedenia štátnych akcioviek si Hirman dosadil blízkych ľudí. Ďalšie nominácie v banskej správe si podľa informácií SME presadil Boris Kollár zo Sme rodina. Niektoré nominácie pritom vyvolávajú pochybnosti.

Nebude to o darčekoch. Pavel a Čaputová sa na jar chystajú k Zelenskému

Zuzana Čaputová a Petr Pavel v Bratislave. (zdroj: SME/Marko Erd)

Zuzana Čaputová a Petr Pavel spolu vycestujú do Kyjeva v apríli. Prezidenti tak v Bratislave potvrdili plán cestovať na Ukrajinu spoločne, ktorý Pavel vyslovil ako želanie ešte predtým, než ho voliči vôbec zvolili do úradu.

Čaputová a Pavel sa zhodujú v názore, že Ukrajina potrebuje intenzívnu pomoc od spojencov. Je však nepravdepodobné, že by pri svojej jarnej návšteve Kyjeva potvrdili transfer slovenských migov, o ktoré majú ukrajinské ozbrojené sily veľký záujem.

Štvrtý český prezident v ponovembrovej histórii Pavel pricestoval do Bratislavy päť dní po svojej inaugurácii, v súlade s tradíciou, ktorú si Česko a Slovensko za tridsať rokov oddelenej existencie vybudovali a podľa ktorej noví českí prezidenti na svojej prvej zahraničnej ceste smerujú na Slovensko a naopak.

Pôvodne sa podľa neoficiálnych informácií uvažovalo, že by sa prezidentské duo malo vybrať na Ukrajinu bezprostredne po Pavlovej aktuálnej návšteve Slovenska. Počas ich spoločnej tlačovej konferencie v Bratislave však prezidenti povedali, že návštevu Ukrajiny a jej prezidenta Volodymyra Zelenského plánujú na apríl. Pavel, ktorý koncom tohto týždňa cestuje do Varšavy, sa na tom dohodol s ukrajinským prezidentom počas ich spoločného telefonátu.

V krátkosti z domova:

Ďalší z najhľadanejších Slovákov je po smrti: Keď ho polícia vlani uvádzala na zozname trinástich najhľadanejších Slovákov v zahraničí, bol už mŕtvy. Slovenský občan Saidam Saidam Ahmad Issa Ibrahim zomrel v septembri 2020 v Jordánsku. Obvinený bol z násilia, ublíženia na zdraví a týrania.

Keď ho polícia vlani uvádzala na zozname trinástich najhľadanejších Slovákov v zahraničí, bol už mŕtvy. Slovenský občan Saidam Saidam Ahmad Issa Ibrahim zomrel v septembri 2020 v Jordánsku. Obvinený bol z násilia, ublíženia na zdraví a týrania. Kto je kto vo vojne policajtov: Od tajného stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov a niekoľkých ministrov v priestoroch SIS prešli takmer dva roky, no podozrenia o manipulovaní káuz, o ktorých činitelia debatovali, odvtedy len gradujú. Denník SME prináša prehľad toho, kto je kto vo vojne v polícii, aj s vysvetlením, ako sa menili pozície týchto ľudí za uplynulé mesiace.

Od tajného stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov a niekoľkých ministrov v priestoroch SIS prešli takmer dva roky, no podozrenia o manipulovaní káuz, o ktorých činitelia debatovali, odvtedy len gradujú. Denník SME prináša prehľad toho, kto je kto vo vojne v polícii, aj s vysvetlením, ako sa menili pozície týchto ľudí za uplynulé mesiace. Vnútro varuje pred TikTokom: Ministerstvo vnútra rozposlalo zamestnancom varovanie pred čínskou sociálnou sieťou TikTok. Odporúča im, aby si vymazali aplikáciu zo zariadení využívaných na pracovné účely, informoval portál živé.sk. Odvoláva sa na internú analýzu, ktorú urobilo po tom, ako sociálnu sieť odporúčali alebo rovno nariadili odinštalovať aj v úradoch viacerých krajín v Európe.

Kremeľ chcel využiť protivládne protesty v Moldavsku. Sabotérom sľúbil štedré odmeny

Protivládny protest v Kišiňove. (zdroj: TASR/AP)

Krátko po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval Moldavsko pred Ruskom riadeným prevratom namiereným proti tamojšej proeurópskej vláde, jeho obavy potvrdila aj moldavská prezidentka.

„Ruský plán zahŕňal sabotáže a ľudí s vojenským výcvikom vydávajúcich sa za civilistov. Chceli vykonávať násilné akcie, plánovali aj podnikať útoky na vládne budovy a brať rukojemníkov,“ priblížila vo februári prezidentka Maia Sanduová, ktorú citoval web Politico.

Najnovší dôkaz o ruských aktivitách v Moldavsku prišiel uplynulú nedeľu. Tamojšia polícia informovala, že sa jej podarilo prekaziť plán Kremľa vyvolať hromadné nepokoje s cieľom destabilizovať situáciu v krajine. Zadržaných sabotérov podľa policajných zdrojov Moskva plánovala štedro odmeniť.

Stalo sa tak len pár dní po varovaní Spojených štátov, že proruskí aktéri sa môžu pokúsiť o oslabenie moldavskej vlády. Viacerí zo sabotérov sú podľa Bieleho domu napojení na ruské tajné služby.

V krátkosti z Ukrajiny:

V čom sa NATO môže učiť od Ukrajiny: Postupy ukrajinskej armády pri ruskej invázii prinášajú aj lekcie pre armády NATO. V správe pre think-tank Globsec niekoľko odporúčaní spísal ako hlavný autor nemecký analytik Nico Lange. Rusko už podľa Langeho vo vojne prehralo, no boje sa tak skoro neskončia.

Postupy ukrajinskej armády pri ruskej invázii prinášajú aj lekcie pre armády NATO. V správe pre think-tank Globsec niekoľko odporúčaní spísal ako hlavný autor nemecký analytik Nico Lange. Rusko už podľa Langeho vo vojne prehralo, no boje sa tak skoro neskončia. Prudký nárast dovozu zbraní: Dovoz zbraní do Európy prudko stúpol, globálne však objem medzinárodného obchodu so zbraňami klesol o 5,1 percenta. Ukrajina sa stala tretím najväčším importérom zbraní na svete, pričom na ňu pripadajú dve percentá globálneho dovozu zbraní za posledných päť rokov.

Dovoz zbraní do Európy prudko stúpol, globálne však objem medzinárodného obchodu so zbraňami klesol o 5,1 percenta. Ukrajina sa stala tretím najväčším importérom zbraní na svete, pričom na ňu pripadajú dve percentá globálneho dovozu zbraní za posledných päť rokov. Únia zvýši produkciu munície: Európska únia plánuje zvýšiť výrobu munície pre Ukrajinu zo závodov 15 skupín v 11 krajinách Európy, uviedol eurokomisár pre vnútorný trh EÚ Thierry Breton. V tejto súvislosti by mal v tomto týždni pricestovať na Slovensko, aby zariadil urýchlené zvýšenie produkcie zbrojárskych firiem.

Európska únia plánuje zvýšiť výrobu munície pre Ukrajinu zo závodov 15 skupín v 11 krajinách Európy, uviedol eurokomisár pre vnútorný trh EÚ Thierry Breton. V tejto súvislosti by mal v tomto týždni pricestovať na Slovensko, aby zariadil urýchlené zvýšenie produkcie zbrojárskych firiem. Obrana pevnosti Bachmut pokračuje: Situácia v Bachmute je naďalej zložitá, ukrajinskí obrancovia však odrážajú všetky útoky Rusov, ktorí sa snažia dobyť mesto na východe krajiny, informoval veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj. O ťažkej situácii v Bachmute hovorí aj Jevgenij Prigožin.

Situácia v Bachmute je naďalej zložitá, ukrajinskí obrancovia však odrážajú všetky útoky Rusov, ktorí sa snažia dobyť mesto na východe krajiny, informoval veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj. O ťažkej situácii v Bachmute hovorí aj Jevgenij Prigožin. Kremeľ naďalej obmedzuje wagnerovcov: Ruské ministerstvo obrany obmedzuje aktivity Wagnerovej skupiny na bojisku v Bachmute, čo spomaľuje ruský postup, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny. Ide zrejme o reakciu Kremľa na zvyšujúci sa vplyv zakladateľa žoldnierskej skupiny Jevgenija Prigožina a jeho politické ambície.

Ruské ministerstvo obrany obmedzuje aktivity Wagnerovej skupiny na bojisku v Bachmute, čo spomaľuje ruský postup, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny. Ide zrejme o reakciu Kremľa na zvyšujúci sa vplyv zakladateľa žoldnierskej skupiny Jevgenija Prigožina a jeho politické ambície. Wagnerovci už verbujú aj na školách: Britské ministerstvo obrany tvrdí, že wagnerovci začali najnovšie viesť "kariérne rozhovory" na stredných školách s cieľom získavať nových "bojovníkov" na Ukrajinu. Wagnerovcom zakázali verbovať do bojov na Ukrajine odsúdencov z ruských väzníc pre pretrvávajúce spory s Kremľom.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Kráľ Horehronia nechce byť radový privatizér. Aký je príbeh Vladimíra Sotáka?

Vladimír Soták. (zdroj: TASR)

Horehronský kráľ, pán či barón, ale aj slovenský Baťa. Aj také prezývky má majiteľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták.

V médiách sa v posledných rokoch zviditeľnil expresívnymi výlevmi a ostrou kritikou niektorých politikov. Často sa staval do pozície autority, ktorá poukazuje na neprávosti a nespravodlivosti. Táto pozícia je Sotákovi vlastná.

K podbrezovským železiarňam sa dostal prostredníctvom privatizácie pred tridsiatimi rokmi. No keďže podnik dodnes prosperuje, vyhýba sa hanlivej prezývke "privatizér". Skôr naopak, patrí k najrešpektovanejším manažérom v slovenskom priemysle.

Ako sa vyštudovaný hutník zaradil medzi najbohatších a najmocnejších ľudí v krajine? Príbeh Vladimíra Sotáka opisujeme v ďalšej časti seriálu Magnáti.

V krátkosti z ekonomiky:

Kto sú najväčší daňoví dlžníci: Nemajú internetovú stránku, ich majiteľom je zväčša cudzinec a získať na ne kontakt je prakticky nemožné. Napriek tomu dokázali na Slovensku vygenerovať tržby v desiatkach až stovkách miliónov eur. INDEX sa pozrel na príbehy desiatich najväčších neplatičov Finančnej správy. Okrem veľkých dlhov ich spája aj množstvo nejasností a otáznikov.

Nemajú internetovú stránku, ich majiteľom je zväčša cudzinec a získať na ne kontakt je prakticky nemožné. Napriek tomu dokázali na Slovensku vygenerovať tržby v desiatkach až stovkách miliónov eur. INDEX sa pozrel na príbehy desiatich najväčších neplatičov Finančnej správy. Okrem veľkých dlhov ich spája aj množstvo nejasností a otáznikov. Krach banky SVB priniesol paniku: Mekka technologického pokroku sa ocitla minulý týždeň v panike po tom, ako bol ohlásený krach banky Silicon Valley Bank. Išlo o najväčší krach banky v USA od zrútenia Washington Mutual v roku 2008. Banka sa stala úložiskom peňazí pre približne polovicu všetkých amerických startupov, panika sa teraz preliala do ďalších bánk.

Mekka technologického pokroku sa ocitla minulý týždeň v panike po tom, ako bol ohlásený krach banky Silicon Valley Bank. Išlo o najväčší krach banky v USA od zrútenia Washington Mutual v roku 2008. Banka sa stala úložiskom peňazí pre približne polovicu všetkých amerických startupov, panika sa teraz preliala do ďalších bánk. Biden upokojoval situáciu: Prezident Joe Biden uisťoval Američanov, že bankový systém v USA je bezpečný. Snažil sa tak upokojiť verejnosť po rýchlom a ohromujúcom kolapse dvoch bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank, ktorý vyvolal obavy zo širších otrasov. Biden uviedol, že požiada Kongres a regulátorov, aby posilnili bankové pravidlá.

Kontroverzný Weiss nesedí Calzonovi do plánov. Dôvod je čisto taktický, tvrdí

Vladimír Weiss ml. (zdroj: TASR)

Sám o sebe Vladimír Weiss junior hovorí, že je iný. „Nebudem pre falošnú skromnosť tvrdiť, čo nie je pravda. A nemyslím to arogantne,“ vyhlásil. Má povesť rozdielového hráča, je kapitánom a lídrom majstrovského Slovana. Na pôde Bazileja pred pár dňami dvoma famóznymi prihrávkami zaskočil súpera.

Futbalová reprezentácia koncom budúceho týždňa odštartuje kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy 2024. Prvý súboj odohrá 23. marca (o 20.45) na Štadióne Antona Malatinského v Trnave proti Luxembursku. Následne 26. marca Slovensko v Bratislave privíta Bosnu a Hercegovinu.

Čo vyvoláva v nominácii trénera Francesca Calzonu najväčšiu diskusiu? Vladimír Weiss nepatrí medzi jeho vyvolených. Nesedí do jeho plánov.

„Dôvod je čisto taktický. Dvere sú pre každého otvorené. Máme tam osem ofenzívnych hráčov. Vôbec nič proti nemu nemám, je to dobrý hráč. Budem ho stále sledovať, tak ako sledujem 82 ďalších hráčov,“ dodal Talian v službách Slovenska.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Je taký bláznivý, že mu nerozumeli ani jeho vlastní herci. Všetko, všade, naraz ovládol Oscary

Tvorcovia a herci filmu Všetko, všade, naraz, ktorý ovládol tohtoročné Oscary. (zdroj: TASR/AP)

Je to taký bláznivý film, že ani jeho herci nie vždy chápali, o čom je. Akčná komédia s prvkami sci-fi a zároveň rodinnej drámy Všetko, všade, naraz sa stala jednoznačným víťazom tohtoročných Oscarov. Nielenže vyhrala v hlavnej kategórii, cenu má za réžiu, pôvodný scenár, strih a sošku si prevzali aj traja herci.

V histórii americkej kinematografie je to novinka, sci-fi doteraz v kategórii najlepší film nikdy nevyhralo. Pri tomto príbehu, kde sa členovia jednej rodiny stávajú v paralelných vesmíroch niekým celkom iným, ako v skutočnosti sú, to zrazu nebol žiadny problém.

Michelle Yeoh v hlavnej úlohe priznala, že pri jeho nakrúcaní niekedy vôbec nevedela, čo sa deje, a keď mala hrať zmätenú, ani sa nemusela snažiť.

Uletené prvky, ktorých je vo filme miestami až príliš, opantali divákov i kritikov. Takže oscarový úspech tohto filmu nakoniec nebol veľkým prekvapením.

V krátkosti z kultúry:

Hádka o Oscara pre najlepšiu herečku: Oscarová súťaž herečiek v hlavnej úlohe bola tento rok mimoriadne napätá. V Hollywoode spôsobila hádku a to, čo všetko počas nej odznelo, nemohlo byť príjemné ani jednej z nominovaných. Ani Michelle Yeoh, ktorá toho Oscara nakoniec dostala.

Oscarová súťaž herečiek v hlavnej úlohe bola tento rok mimoriadne napätá. V Hollywoode spôsobila hádku a to, čo všetko počas nej odznelo, nemohlo byť príjemné ani jednej z nominovaných. Ani Michelle Yeoh, ktorá toho Oscara nakoniec dostala. Oscary nedopriali Spielbergovi: Z 95. ročníka udeľovania Oscarov odišiel Steven Spielberg bez ceny. Zdalo by sa, že jeho filmu Fabelmanovci musí priať viac šťastia. Veď Fabelmanovci sú inšpirovaní jeho životom a hovoria aj o láske k filmu. Bol to jeho najosobnejší projekt, na ktorom sa podieľal aj scenáristicky. Lenže tentoraz to bolo inak.

Z 95. ročníka udeľovania Oscarov odišiel Steven Spielberg bez ceny. Zdalo by sa, že jeho filmu Fabelmanovci musí priať viac šťastia. Veď Fabelmanovci sú inšpirovaní jeho životom a hovoria aj o láske k filmu. Bol to jeho najosobnejší projekt, na ktorom sa podieľal aj scenáristicky. Lenže tentoraz to bolo inak. Frasera vracia Oscar medzi elitu: Úloha zúfalého geja, ktorý prišiel o svoju lásku a aj právo vychovávať svoju dcéru, je najdôležitejšou v kariére kanadsko-amerického herca Brendana Frasera. Nielen preto, že vďaka nej práve získal Oscara. Ale aj preto, že mu priniesla šancu, v ktorú už nedúfal a ktorá ho dostala späť tam, kam kedysi patril.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matej Makovický. (zdroj: SME)

Ako vyzerá depresia? Ako sa s ňou žije? A dá sa z nej robiť humor? Kde sú hranice humoru a sú vôbec nejaké? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komikom Matejom Makovickým.

Karikatúra

Oscary v paralelnom vesmíre. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Reďkovková polievka. (zdroj: Profimedia)

Nátierky, dip aj polievka. Využite reďkovku v chutných receptoch.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.