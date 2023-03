Ranný brífing: Slovenské migy pomôžu Ukrajine, Čech v kauze Mýtnik vykreslil vplyv Brhela

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ani prezidentka, ani parlament. Dočasne poverený premiér Eduard Heger po týždňoch diskusií vyhlásil, že rozhodnutie o poslaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine napokon napriek oslabeným právomociam prijme vláda.

Daniel Čech, ktorý do roku 2016 pôsobil ako šéf sekcie daňovej a colnej správy na finančnej správe, vypovedal v kauze Mýtnik. Hovoril aj o systéme Alladin, ktorý dodala IT firma Allexis. Tej k zákazke podľa obžaloby pomohol oligarcha Jozef Brhel blízky Smeru.

Osemtisíc pôrodov v Bratislave, často v nedôstojných podmienkach. Od júna sa pridá nová nemocnica Bory. Nevyhnutne to znamená, že niektorá z pôrodníc zanikne. Ktorá? A neznamená otvorenie pôrodnice v Boroch lepší komfort pre ženy, ktoré majú často traumatické zážitky z pôrodov na Slovensku? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Poslanci už zaslanie MiGov-29 nezvrátia. Heger stíhačky pošle ukrajinským obrancom

Slovenské bojové lietadlá Mig-29 by sa už čoskoro mohli zapojiť do obrany Ukrajiny pred ruskou agresiou. (zdroj: TASR)

Keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal 9. februára Slovensko o poskytnutie vyradených stíhačiek MiG-29, premiér Eduard Heger bol ústretový. „Ak príde požiadavka z Kyjeva na migy, veľmi radi jej vyhovieme,“ vyhlásil.

Nasledovali však spory o to, či môže lietadlá odovzdať odvolaná vláda, a potom či má rozhodnúť vláda, parlament, alebo prezidentka.

Šéf OĽaNO Igor Matovič prišiel s iniciatívou, aby sa zmenila ústava a rozhodnutie prešlo na prezidentku Čaputovú. Tá sa vyjadrila, že je za poslanie migov, politikom však odkázala, nech sa neskrývajú za ženskú sukňu.

V utorok premiér Heger vyhlásil, že rozhodnutie napokon napriek oslabeným právomociam prijme vláda. „Kompetenciu poslať takúto vyradenú techniku má vláda, tým pádom vláda rozhodne a pošleme tieto migy na Ukrajinu,“ povedal Heger v relácii Rozhovory ZKH.

Opozícia avizovala, že pôjde stíhačky skontrolovať priamo na letisko Sliač. „Pokojne tak môžu urobiť, ak to stihnú,“ dodal Heger.

"Demokratom" to ide dobre: Metóda kompromitácie vlastnou osobou nie je nová a aj na Slovensku má bohatú tradíciu. Teraz tu máme špecifický prípad Igora Matoviča, Eduarda Hegera a ostatných demokratických prebehlíkov s veľkým „D". Je to absurdné, ale zatiaľ sa im darí zbavovať zodpovednosti za Matoviča, píše Peter Tkačenko.

Metóda kompromitácie vlastnou osobou nie je nová a aj na Slovensku má bohatú tradíciu. Teraz tu máme špecifický prípad Igora Matoviča, Eduarda Hegera a ostatných demokratických prebehlíkov s veľkým „D“. Je to absurdné, ale zatiaľ sa im darí zbavovať zodpovednosti za Matoviča, píše Peter Tkačenko. Heger by bagroval, Matovič chce slušnosť: Bez jasného vymedzenia sa od matovičovín si Demokrati nenačrú z voličov Hlasu, PS či SaS, kde by asi chceli chytať. A ešte Matovič im bude robiť zle tvrdením, že škaredo rozprávajú a urážajú občanov, keď sa budú ďalej pokúšať o ráznosť pri obrane zahraničnopolitického konsenzu, píše Zuzana Kepplová.

Čech na súde v kauze Mýtnik opísal, ako štát nakupoval od firmy nastrčenej Brhelovcami

Bývalý generálny riaditeľ Sekcie daňovej a colnej Finančného riaditeľstva Daniel Čech. (zdroj: TASR)

O kauze oligarchu Jozefa Brhela zvyknú obhajcovia hovoriť, že nie je kauzou, pretože štátu nevznikla žiadna škoda. Cez platenú inzerciu v niektorých médiách dokonca presviedčajú verejnosť o tom, že štát na čudných zákazkách na finančnej správe zarobil vďaka obmedzeniu daňových únikov.

„Nielenže štátu nevznikla žiadna škoda, ale Slovenská republika na informačných systémoch zarobila sumu 3,7 miliardy eur,“ pravidelne opakuje exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorý vystupuje v prípade ako advokát.

Na pojednávaní v kauze Mýtnik však vôbec prvýkrát odznelo, akým nezdarom sa skončil jeden zo spochybnených IT projektov. Konkrétne šlo o projekt Alladin určený na správu daňovej kontroly. Mal byť teda akousi kontrolou daňových kontrolórov.

Systém, ktorý mal stáť podľa rámcovej zmluvy šesť miliónov eur, sa napriek veľkým očakávaniam dlhší čas ani nepodarilo rozbehnúť naplno. Do Čechovho odchodu do civilu sfunkčnili daniari iba colnú časť projektu a tiež časť na daňovej sekcii.

V krátkosti z domova:

Vylúčiť Hlas bolo podľa Cocherovej správne: Andrea Cocherová by sa svojím presvedčením skôr hodila do Progresívneho Slovenska, napriek tomu prijala ponuku povereného premiéra Eduarda Hegera a stala sa podpredsedníčkou jeho novej strany Demokrati. Z jej odpovedí v rozhovore pre SME vyplýva, že si nevie predstaviť OĽaNO ako najbližšieho spojenca.

Hra o osemtisíc pôrodov v Bratislave: Už na začiatku júna chce Penta otvoriť pôrodnicu v nemocnici na bratislavských Boroch. Pracovisko bude konkurovať jestvujúcim štátnym a súkromným pôrodniciam, pričom niektoré môže vytlačiť z trhu. Z analýzy denníka SME vyplýva, že ak niektorá pôrodnica v hlavnom meste zanikne, pravdepodobne to bude tá na Kramároch.

Už na začiatku júna chce Penta otvoriť pôrodnicu v nemocnici na bratislavských Boroch. Pracovisko bude konkurovať jestvujúcim štátnym a súkromným pôrodniciam, pričom niektoré môže vytlačiť z trhu. Z analýzy denníka SME vyplýva, že ak niektorá pôrodnica v hlavnom meste zanikne, pravdepodobne to bude tá na Kramároch. Kurilovskú tlačia k odchodu: Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská, ako aj šéf Katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský by vzhľadom na postrelenie študentky mali vyvodiť zodpovednosť, myslí si minister vnútra Roman Mikulec. Kurilovská zatiaľ odstúpiť neplánuje. Prípadnú zodpovednosť chce vyvodzovať na základe zistení policajnej inšpekcie.

Desať dní v pivnici, dva mesiace v metre. Ukrajinci sa po bojoch nemajú kam vrátiť

Elena Prostomolotova bola zranená po tom, čo jej panelák v Charkove zasiahla raketa. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Bolo desať minút po siedmej večer, 7. marca 2022. Elena Prostomolotova bola práve v kúpeľni, keď ich panelák na severe ukrajinského Charkova zasiahla ruská raketa.

„Počula som výbuch a zrazu sa na mňa všetko zrútilo. Videla som len dym a nevedela som sa nadýchnuť,“ opisuje. Raketa zasiahla dva vchody paneláku vrátane jej bytu. „Väčšinou aspoň počujete, keď sa niečo blíži a skrčíte sa v chodbe. Vtedy to prišlo náhle, no keby som zostala v chodbe, neprežijem,“ opisuje.

Elena mala šťastie – pomerne rýchlo ju z trosiek bytu vytiahli záchranári a ďalšie dva týždne strávila na traumatológii s pomliaždeninami a zraneniami pravej časti tela.

Prešiel rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a Elena, spolu s ďalšími šesťsto ľuďmi, našla útočisko v sanatóriu Rošča na okraji Charkova, kde sa doliečuje zo zranení aj traumy.

Nie každý z nich sa má kam vrátiť – sú tu ľudia zo stále okupovaných dedín, z obcí, kde ich domy už nestoja, ale aj takí, ktorí sa stále liečia alebo sa boja vrátiť do mesta, ktoré si zažilo vyše dva mesiace obliehania a kde ešte stále občas dopadnú rakety. Toto sú ich príbehy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Na Medzinárodnom trestnom súde sa začína pripravovať zatykač za ruské zločiny na Ukrajine. Žalobca bude zrejme hovoriť o genocíde, za ktorú považuje únosy ukrajinských detí. Ak by mu dal súd za pravdu, išlo by o prelomový verdikt, ktorý by mal následky aj do budúcnosti. Rusko však súd v Haagu neuznáva. Prinášame zhrnutie správ z vojny na Ukrajine.

Obrana Bachmutu bude pokračovať: Ukrajinské velenie sa rozhodlo ďalej brániť Bachmut, ktorý sa Rusi pokúšajú dobyť už mesiace. Poradu zvolal prezident Volodymyr Zelenskyj ako vrchný veliteľ. Bolo na nej prijaté rozhodnutie o ďalšom udržaní a obrane mesta Bachmut.

Rusi majú muníciu na prídel: Rusi nie sú schopní významnejších útočných akcií kvôli problémom s muníciou, tvrdí britské ministerstvo obrany. Moskva stanovila limity týkajúce sa spotreby nábojov, keďže začína pociťovať nedostatok munície. Nedostatok ruskej delostreleckej munície sa údajne zhoršil natoľko, že v mnohých častiach kontaktnej línie na Ukrajine platia prídelové opatrenia.

Rusi nie sú schopní významnejších útočných akcií kvôli problémom s muníciou, tvrdí britské ministerstvo obrany. Moskva stanovila limity týkajúce sa spotreby nábojov, keďže začína pociťovať nedostatok munície. Nedostatok ruskej delostreleckej munície sa údajne zhoršil natoľko, že v mnohých častiach kontaktnej línie na Ukrajine platia prídelové opatrenia. Odstraňovanie bariér v Kyjeve: Kyjevská vojenská správa začína odstraňovať časti bariér na obranu mesta. V snahe uvoľniť cesty v hlavnom meste z nich budú odstránené betónové bloky, vrecia s pieskom i protitankové "ježe". Zasypú sa priekopy a rozoberú a zarovnajú sa zákopy.

Zo zahraničných webov:

Krachy bánk naštartovali zlato, no dvojnásobná cena je skôr utópia

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Po kolapse amerických bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank sa cena zlata začiatkom tohto týždňa vyšplhala na šesťmesačné maximum a prekročila hranicu 1 900 dolárov za uncu. Zlato zvyčajne funguje ako bezpečný prístav pre vystrašených investorov na burze. Ak sa nedarí akciám či dlhopisom, nakupujú žltý kov.

Odborníci na investovanie si myslia, že investori z dočasného šoku z pádu niekoľkých veľkých bánk v USA rýchlo vytriezvejú. Neočakávajú tak dlhodobý príklon k zlatu. To totiž na rozdiel od akcií neprináša pravidelný výnos v podobe dividend.

“Považujem to za dočasný šok a nejde o dlhodobý únik do bezpečia,” myslí si Dominik Hapl, analytik Across Private Investments. Argumentuje tým, že obavy sú v prípade skrachovanej Silicon Valley Bank nafúknuté.

“Situáciu sa podarilo už pomerne stabilizovať po zásahoch americkej centrálnej banky Fed a súkromného bankového sektora, ktorý postupne preberá jednotlivé aktivity SVB a skupuje jej časti,” dodáva.

V krátkosti z ekonomiky:

Daňové a odvodové tipy: Podľa prepočtov konzultačnej spoločnosti Dun & Bradstreet počet samostatne zárobkovo činných osôb na Slovensku vlani prekročil polmiliónovú hranicu, čo je historicky najvyššie číslo. V súvislosti s blížiacim sa termínom podania riadneho daňového priznania INDEX prináša tipy na optimalizáciu daňových a odvodových povinností podnikateľov.

Podľa prepočtov konzultačnej spoločnosti Dun & Bradstreet počet samostatne zárobkovo činných osôb na Slovensku vlani prekročil polmiliónovú hranicu, čo je historicky najvyššie číslo. V súvislosti s blížiacim sa termínom podania riadneho daňového priznania INDEX prináša tipy na optimalizáciu daňových a odvodových povinností podnikateľov. Prečo sankcie zatiaľ Rusko nepoložili: Putinovo Rusko stále dokáže financovať vojnu na Ukrajine. A to aj po roku od začiatku invázie. Katastrofické ekonomické scenáre sa pre Rusko nenaplnili. Ako je na tom Rusko po ekonomickej stránke a čo mu môžu spôsobiť klesajúce ceny energií? Na to sme sa pozreli vo videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Putinovo Rusko stále dokáže financovať vojnu na Ukrajine. A to aj po roku od začiatku invázie. Katastrofické ekonomické scenáre sa pre Rusko nenaplnili. Ako je na tom Rusko po ekonomickej stránke a čo mu môžu spôsobiť klesajúce ceny energií? Na to sme sa pozreli vo videu od Ekonómie ľudskou rečou. Zákaz spaľovacích motorov: Strana SaS vyzýva dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby jasne prezentoval postoj Slovenska k zákazu predaja áut so spaľovacími motormi od roku 2035. Sulíkovci ho žiadajú, aby sme sa pridali k skupine štátov, ktoré sa postavili proti tejto zmene. Podľa Richarda Sulíka je zákaz obzvlášť škodlivý pre Slovensko, ktoré je automobilovou veľmocou.

Môže mať tri druhé miesta alebo ani jedno. Vlhová má pred sebou finále sezóny

Petra Vlhová. (zdroj: TASR)

V ženskej časti Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní je pred záverečnými pretekmi sezóny už takmer o všetkom podstatnom rozhodnuté. Veľký krištáľový glóbus za celkový triumf má istý Mikaela Shiffrinová, pre ktorú to bude piate celkové víťazstvo v prestížnom seriáli.

Američanka zatiaľ získala v tejto sezóne ohromujúcich 2028 bodov, kým druhá Petra Vlhová 1025. Slovenka teda zaostáva o 1003 bodov, čo je priepastný rozdiel.

Svoju pozíciu však bude musieť potvrdiť. Tretia Lara Gutová Behramiová stráca na Slovenku osemnásť bodov. „Našim cieľom je obhájiť čo najvyššiu pozíciu v hodnotení Svetového pohára,“ reagoval pre JOJ Šport Boris Vlha.

Petra Vlhová zabojuje o druhú priečku v celkovom hodnotení, v slalome i obrovskom slalome. Predstaví sa v troch pretekoch rovnako ako jej najväčšia konkurentka Behramiová.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Súrodenecká agresia a násilie presahuje obyčajnú rivalitu. Aj brat či sestra môžu šikanovať

Mnoho prejavov správania medzi súrodencami zodpovedá definícii agresívneho správania. (zdroj: Adobe Stock)

Jedináčikovia niekedy deťom so súrodencami závidia. Súrodenec totiž môže byť dobrým spoločníkom, dôverníkom, sprisahancom, ochrancom aj zásobárňou oblečenia.

No súrodenectvo, to sú aj hádky či ťahanice o hračky, oblečenie, priestor či pozornosť rodičov. A o to iste žiadny jedináčik nestojí.

Najmä v poslednom prípade môžu byť súrodenci prirodzenými konkurentmi. Podľa výskumníčok Corinn Jenkins Tuckerovej a Tanyi Rouleau Whitworthovej, ktoré sa zameriavajú na súrodeneckú dynamiku, rodičovstvo a duševné zdravie, rivalita zväčša nastáva, ak bratia či sestry považujú lásku a pozornosť rodičov za obmedzenú či naklonenú v prospech toho druhého či druhých.

Je pravda, že rivalita dokáže motivovať deti k rozvíjaniu jedinečných talentov, schopností napríklad v akademických, športových či hudobných disciplínach a iných vlastností, aby získali pozornosť svojich rodičov. Niekedy však môže viesť aj k žiarlivosti a haštereniu, ktorých priveľké množstvo dokáže vyústiť v agresivitu, šikanovanie a dokonca v zneužívanie a násilie.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Čo prežíva dieťa v maternici: Čo všetko človeka formuje ešte pred narodením? Čo vplýva na to, kým sa stane, keď sa ešte vyvíja v maternici? A ako tehotenstvo a prežívanie počas neho vplýva na samotné ženy? Týmto a aj mnohým ďalším otázkam sa venuje prenatálna psychológia. Na dieťa má vplyv napríklad aj to, či bolo chcené, alebo nechcené.

Čo všetko človeka formuje ešte pred narodením? Čo vplýva na to, kým sa stane, keď sa ešte vyvíja v maternici? A ako tehotenstvo a prežívanie počas neho vplýva na samotné ženy? Týmto a aj mnohým ďalším otázkam sa venuje prenatálna psychológia. Na dieťa má vplyv napríklad aj to, či bolo chcené, alebo nechcené. Zverejňovanie súkromia detí: Denník SME sa pýtal známych slovenských influenceriek vrátane tých, ktoré vytvorili účty aj svojim deťom, ako nad problematikou zverejňovania ich súkromia uvažujú a ako si deti chránia. A tiež psychologičky a odborníka na prevenciu kriminality, aké sú riziká ukazovania detí a čo to môže jedného dňa spraviť s ich psychickým prežívaním.

Denník SME sa pýtal známych slovenských influenceriek vrátane tých, ktoré vytvorili účty aj svojim deťom, ako nad problematikou zverejňovania ich súkromia uvažujú a ako si deti chránia. A tiež psychologičky a odborníka na prevenciu kriminality, aké sú riziká ukazovania detí a čo to môže jedného dňa spraviť s ich psychickým prežívaním. Aké tajomstvá ukrýva brucho: Vypracované tehličky vôbec nie sú dôkazom toho, že naše brucho je zdravé. A ak zdravé nie je, vie nás potrápiť nielen diastázou, ale napríklad aj bolestivým chrbtom či migrénami. Podľa fyzioterapeutky Moniky Šrenkelovej totiž v ľudskom tele všetko so všetkým súvisí.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na útoky Igora Matoviča? Ako by hlasoval ako poslanec pri registrovaných partnerstvách? Prečo skončil Lengvarský? A čo ak sa nestihnú Rázsochy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Je duševná choroba zredukovateľná na chorobu tela?

Je duševná choroba zredukovateľná na chorobu tela? Vizita: Prečo zažívajú psychedeliká renesanciu a aký je ich potenciál v liečbe depresie

Prečo zažívajú psychedeliká renesanciu a aký je ich potenciál v liečbe depresie Všesvet: V Ekvádore je stále bežný šamanizmus

Karikatúra

Po voľbách. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Tvarohové lievance s kokosom. (zdroj: Fotolia.com)

Jogurtové, kakaové aj slané. Dvanásť receptov na chutné a rýchle lievance.

Voľný čas

