Dostane Slovensko za migy vlastný systém Patriot alebo NASAMS? Ako prevezú lietadlá na Ukrajinu? (otázky a odpovede)

Slovenská protivzdušná obrana je obmedzená.

BRATISLAVA. Je to nové, moderné a z Ameriky, má to hodnotu 700 miliónov dolárov, Slovensko to potrebuje a keď sa o tom dopočuli poslanci, aj tí opoziční "prikyvovali, že ide o niečo výnimočné".

Takúto strohú a nekonkrétnu hádanku naformuloval minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), keď v utorok večer po neverejnom rokovaní branno-bezpečnostného výboru parlamentu naznačoval, akú protihodnotu Slovensko získa za odovzdanie svojich uzemnených stíhačiek MiG-29 Ukrajine.

Výbor navzdory odmietavému postoju opozičného Smeru a Hlasu zobral na vedomie informáciu o pláne vlády zaslať ukrajinským obrancom lietadlá, ktoré slovenské vzdušné sily už od augusta nepoužívajú.

Vláda je už predbežne rozhodnutá, že migy na Ukrajinu pošle. V stredu na túto tému hovorili aj ministri na zasadnutí kabinetu, k definitívnemu schváleniu transferu môže dôjsť už na budúci týždeň.

Kým zaslanie stíhačiek brzdí podľa Naďa už len ukončenie dohôd so spojencami, nejasná zostáva protihodnota, ktorú má Slovensko za pomoc získať.

Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí, kde ponúka aj kvalifikovaný odhad ako odpoveď na Naďovu hádanku - aké systémy by Slovensko mohlo získať.

1. Čo Slovensko dostane za poskytnutie strojov MiG-29 Ukrajine?