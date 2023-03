Komik Makovický: Depresie sa zbaviť nedá, ale je možné mať ju pod kontrolou

V pocitoch sa dá nájsť veľa inšpirácie.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kamila Sopková.

Komik a copywriter MATEJ MAKOVICKÝ hovorí, že stand up komédia mu dala motiváciu riešiť vlastný psychický stav. V rozhovore opisuje, ako vyzerá depresia a ako sa dá robiť si z nej žarty.

Matej Makovický pôsobí ako komik v Silných rečiach,

vyštudoval sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne,

ako copywriter pracoval pre firmu Fleming Events.

Ako by ste opísali depresiu niekomu, kto ju nikdy nemal?

Povedal by som, že depresia je veľmi silný pocit prázdnoty, keď človeku chýba energia, vôľa žiť a radosť. Je to veľmi zjavná diera v tom, čo človek zažíva. Výsledok je taký, že teoreticky by som sa mal vedieť postaviť z postele, ale nedokážem to. Teoreticky by som sa mal tešiť, mám na to dôvody, ale nedokážem to.

Aký je rozdiel medzi smútkom a depresiou?

Nie som si úplne istý. Určite je nejaká definícia, ktorú nepoznám. Myslím si, že ide o prevládajúci pocit bezmocnosti. Keď je človek smutný, pozná dôvod. Môže ísť o nejakú nehodu alebo udalosť v rodine. Vtedy vie definovať príčinu smútku. Keď má depresiu, tak to nedáva zmysel. Spúšťačom môže byť niečo úplne banálne. Napríklad jedna veta alebo žart, ktorý je o krok ďalej, než by možno mal byť.

Povedali ste, že standup vám dal motiváciu riešiť vlastný psychický stav. Ako si to mám predstaviť? Dotkli sa vás niektoré vtipy a zistili ste, že je to príliš?