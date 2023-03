Heger potvrdil, že o odovzdaní migov Ukrajine rozhodne vláda

Naď potvrdil aj zámer odovzdať stíhačky spoločne s Poľskom, naďalej sa o tom rokuje.

BRATISLAVA. O odovzdaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu rozhodne vláda po dokončení medzinárodných rokovaní, potvrdil dočasne poverený premiér Eduard Heger.

"Je konsenzus celej vlády migy na Ukrajinu poslať. Teraz čakáme na medzinárodné rokovania, ktoré musia dobehnúť," uviedol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Deklaroval, že spôsob poskytnutia techniky bude v súlade s Ústavou SR a verejnosť sa ho dozvie po dokončení medzinárodných rokovaní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poslanci už zaslanie MiGov-29 nezvrátia. Heger stíhačky pošle ukrajinským obrancom Čítajte

Ešte vo februári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Heger vtedy povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo.

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď deklaruje, že migy už Slovensko nebude používať a na obranu Slovenska nie sú dôležité, pričom za ne môže získať financie.

Ako načrtol, kabinet oboznámil s ponukou, ktorú dostalo Slovensko a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Daniel Zmeko hovoril o technických aspektoch.

Všetci zúčastnení ministri sa podľa šéfa rezortu zhodli, akým spôsobom rozhodnúť o odovzdaní stíhačiek. "Z hľadiska právneho máme úplne jasno, ako to ideme urobiť," uviedol.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Heger: Migy pošleme na Ukrajinu. Vláda nebude čakať na parlament Čítajte

Naď tiež potvrdil, že niektoré migy budú v prípade ich poslania na Ukrajinu slúžiť vzhľadom na ich technický stav len na náhradné diely. Potvrdil aj zámer odovzdať stíhačky spoločne s Poľskom, naďalej sa o tom rokuje.

Politici následne riešili, či má dočasne poverená vláda kompetenciu rozhodnúť o darovaní stíhačiek. Diskutovalo sa o možnosti, aby o tom rozhodol parlament, alebo aby k tomu zaviazal vládu.

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec zopakoval, že je za darovanie stíhačiek Ukrajine legitímnym spôsobom v súlade s ústavou. Upozornil, že ešte prebiehajú rokovania o celej záležitosti. Právnu analýzu, ktorá autorizuje možnosť dočasne poverenej vlády rozhodnúť o darovaní stíhačiek, ešte nemal k dispozícii.

Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si myslí, že poskytnúť migy za podmienok, o ktorých hovorí Naď, je pre Slovensko výhodné.

"Momentálne sme ešte nedostali takú právnu analýzu, podľa ktorej by bolo možné darovať migy v súlade s ústavou," povedala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Na ďalšom rokovaní vlády by mali rokovať o spôsobe, ktorý bude ústavne súladný. Zopakovala, že stíhačky Slovensku už neposlúžia a mali by sa darovať Ukrajine.

Podľa dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa je k dispozícii právne riešenie v zmysle ústavy a kompetencií dočasne poverenej vlády. "O tomto riešení sme diskutovali, robia sa ďalšie kroky," uviedol po rokovaní kabinetu.

Karas si myslí, že o definitívnom riešení bude vláda informovať skôr ako pred budúcotýždňovým zasadnutím.