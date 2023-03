Recepty na niektoré lieky ľuďom vypršia skôr, ako ich dostanú. Ministerstvo nechce predĺžiť ich platnosť

Platnosť receptu je podľa zákona sedem dní.

BRATISLAVA. Blokuje tvorbu testosterónu u mužov, čím môže zastaviť rast rakoviny prostaty. Liek Abiraterone však nebol posledné týždne na Slovensku dostupný. Pacientom, ktorým ho lekár predpísal, vypršala platnosť receptu skôr, ako sa liek na Slovensko dostal.

Riešením by bolo, keby lekársky predpis platil dlhšie ako sedem dní, ktoré stanovuje aktuálne platný zákon.

Zmeniť by to mohlo ministerstvo zdravotníctva, nevidí však na to dôvod. Odborníci oponujú, že by sa nič nestalo, keby predpisy platili dlhšie.

Spor o dĺžku platnosti receptu prebieha v období, keď je na Slovensku už niekoľko mesiacov nedostatok viacerých druhov liekov.

"Stále pretrváva nedostupnosť antibiotík a analgetík/antipyretík (na znižovanie telesnej teploty, pozn. red.) najmä pre deti," vraví Jana Matiášová, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Čakanie na vypršanie platnosti receptu

Liek na potláčanie tvorby testosterónu Abiraterone je plne hradený z verejného zdravotného poistenia. Bez lekárskeho predpisu stojí až 1685,99 eura.