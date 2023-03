Jazykové okienko Toma Nicholsona: Vy ste teda dobrý debil!

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Aj cudzinci v Bratislave si môžu užiť Mesiac knihy

Prečo knihy oslavujeme v marci: English-language books popular as Book Month gets into full swing

9. Slováci sa na Branisku vraždili hlava nehlava

Pamätníky padlým postupne zmizli: History Talks: Slovaks on both sides of the battle

8. Japonsko, Kórea, hry, sci-fi, ... Anime Show

Týždenný výber podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

Medzinárodný festival pop kultúry je opäť v Ružinove. (zdroj: SME - Marko Erd)

7. Počas teplých marcových dní sa sysle prebúdzajú k životu

Vydajte sa na výlet na Muránsku planinu: Weekend: Say hello to cute Muránska Planina groundhogs

6. Kde sa zabaviť v Bratislave zadarmo

Tri veci, pri ktorých si oddýchnete, a neminiete ani euro: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

5. Otestujte sa z angličtiny z pohodlia domova a bez obáv o výsledok

Študenti majú za sebou písomné maturity: How good is your English? Test yourself

4. Slovenský vedec vysvetľuje, prečo je jeho výskum jedinečný

Michal Májek získal prestížny grant: With sand and Europe's top research grant, Slovak chemist develops something nobody has tried

Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty univerzity Komenského získal 1,55 milióna eur na výskumný projekt. (zdroj: Tomáš Madeja, UK)

3. Ako firmy lákajú zamestnancov späť do kancelárií?

Niektorí ponúkajú aikido: Employees want more than bananas to return to office. Firms offer them fun

2. Tip od Kanaďanky na skvelý slovenský vývar z kostí

Ak nemáte vegetu, nič sa nedeje: How to make a good Slovak Sunday bone broth soup

1. Nie je dobrý ako dobrý, píše bývalý novinár Tom Nicholson

Stĺpček o slovenčine pre cudzincov je späť: Slovak Matters: Dobrý deň and all it entails

