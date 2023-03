Smer hovorí o mieri, myslí tým kapituláciu Ukrajiny. Päť zavádzajúcich výrokov Roberta Fica

Smer dlhodobo odmieta vojenskú pomoc Ukrajine.

BRATISLAVA. Ak by o medzinárodnej pomoci Ukrajine rozhodoval Robert Fico, Rusko by už po roku svojej agresie mohlo mať spoločnú hranicu so Slovenskom.

Smer síce často hovorí, že je za okamžitý mier, zamlčiava však, že v skutočnosti hovorí o tom, že Ukrajina by musela prestať brániť svoju územnú celistvosť a zrejme sa aj vzdať svojich území. „My sme za mier,“ povedal Fico naposledy v piatok.

Keď však novinári začiatkom týždňa konfrontovali jedného z poslancov Smeru Mariána Saloňa so sériou otázok, vycúval z nich, že nie sú naňho. „Mier, čím skôr mier. Zasielanie zbraní nevyrieši nič,“ tvrdil najskôr Saloň.

Na otázku, akú motiváciu podpísať mier by Rusko malo, ak by sa Ukrajina pre nedostatok zbraní prestala brániť, Saloň povedal: „To ja mám ako vedieť?“

Už pred rokom po napadnutí Ukrajiny pritom Rusko svojou pôvodne rozsiahlou ofenzívou preukázalo, že sa pokúša získať čo najväčšiu časť ukrajinského územia, od čoho však muselo po úspešnej obrane Ukrajiny upustiť.

Smer v šírení prokremeľskej rétoriky pokračoval aj v piatok, keď reagoval na rozhodnutie vlády o darovaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Rozoberáme päť výrazných výrokov z tlačovej konferencie Roberta Fica.

1. „Darovanie migov je aktom otvoreného nepriateľstva voči Ruskej federácii.“