Práva rodičov rovnakého pohlavia má uznať aj Slovensko, súhlasil výbor. Môže to ešte zvrátiť

Viaceré štáty v Európskej únii, napríklad Írsko, Nemecko, Rakúsko či Španielsko umožňujú zapísať do rodného listu dieťaťa rodičov rovnakého pohlavia. Dve matky alebo dvaja otcovia tak majú voči dieťaťu rovnaké práva.

A tieto práva majú mať uznané aj na Slovensku.

Parlamentný výbor pre európske záležitosti totiž minulú stredu vydal súhlasné stanovisko k takzvanému Európskemu certifikátu rodičovstva a aktuálnym uznesením na to zaviazal aj slovenskú vládu.

Ak by teda dúhová rodina vo vyššie spomínanom zložení prišla žiť na Slovensko, po prijatí návrhu by to znamenalo, že aj mama alebo otec bez biologického vzťahu k dieťaťu bude môcť nahliadať do jeho zdravotnej dokumentácie, vykonávať zaň práve úkony, mať voči nemu vyživovaciu povinnosť či vystupovať všeobecne ako zákonný zástupca.

Dieťa zase bude mať pri oboch rodičoch dedičské práva a v prípade, že by sa jednému z nich niečo stalo, zostane v opatere toho druhého.

Za návrh hlasovali takmer všetci členovia a členky výboru vrátane jeho predsedníčky Vladimíry Marcinkovej (SaS), Anny Záborskej (Kresťanská únia), Romany Tabák (Sme rodina) či Zity Pleštinskej (OĽaNO). Jediný proti bol Milan Mazurek z Republiky.

Niektoré poslankyne a poslanci sa pravdepodobne neoboznámili s tým, za aký obsah hlasujú, hoci materiály k nemu mali k dispozícii. Išlo totiž o jeden z mnohých bodov balíka navrhovaných právnych aktov EÚ.

Na stredu je pritom naplánované ďalšie zasadnutie výboru, na ktorom chcú členovia diskusiu o spomínanom návrhu znova otvoriť. Nie je vylúčené ani opätovné hlasovanie, ktoré by rozhodnutie z minulej stredy mohlo zvrátiť.

„Vyjadrím sa k tomu koncom týždňa, pretože ešte tento týždeň prídu zmeny. Teraz to ešte nie je uzavreté,“ reagovala pre SME poslankyňa Tabák.

Návrh na celoeurópskej úrovni zatiaľ nie je v platnosti, potrebné je schválenie Európskej komisie a zvyšných členských štátov Únie.

Týkať sa môže až dvoch miliónov detí v EÚ

Cieľom návrhu je posilniť ochranu základných práv a ďalších práv detí v cezhraničných situáciách. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová na podporu tohto cieľa vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020 uviedla: „Ak ste rodičom v jednej krajine, ste rodičom aj v každej inej krajine.“