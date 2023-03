Štiavnica dostala prvú pomoc po požiari, budovy vo vlastníctve štátu neboli poistené

Včasným zásahom sa podarilo zachrániť vzácne dokumenty v Slovenskom banskom archíve

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici, ktorej budova bola poškodená ničivým požiarom, nájde dočasné zázemie v budove bývalého generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Budaj ponúkol budovu

Ministerstvo životného prostredia poskytne budovu mestu do bezodplatného užívania.

V pondelok to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj na tlačovej konferencii v Banskej Štiavnici.

"Je to od nás len prvá záchranná ponuka. Do rokovania vlády, ktoré bude v Banskej Štiavnici, pripravíme už celý balík opatrení," uviedol Budaj.

Podľa neho budovy Slovenského banského múzea, Berggerichtu a Galérie J. Kollára neboli poistené.

"Škody budeme vymáhať od pôvodcu požiaru. Čo bolo jeho príčinou, skúma teraz polícia," pripomenul. Prečo objekty neboli poistené, sa bude podľa neho prešetrovať.

Budova SVP podľa riaditeľky ZUŠ Ireny Chovanovej vyhovuje požiadavkám umeleckej školy.

Približne 400 žiakov školy by tam malo nájsť adekvátne zázemie na výučbu. "Verím však, že po obnove školy sa do objektu vrátime," dodala.

Ako uviedla primátorka mesta Nadežda Babiaková, do konca budúceho týždňa by mali byť zosumarizované náklady, ktoré budú potrebné na obnovu všetkých zasiahnutých budov. Podľa nej sa ozývajú aj subjekty, ktoré by prispeli na obnovu.

"Dnes nás oslovili aj z pražského magistrátu s tým, že rokujú, ako by Banskej Štiavnici pomohli," pripomenula.

Ochránili vzácne dokumenty

Vďaka včasnému zásahu hasičov a úsiliu zamestnancov aj dobrovoľníkov sa pred ohňom podarilo uchrániť vzácne archívne dokumenty v Slovenskom banskom archíve, ktorých časť patrí do zoznamu UNESCO.

Hlavná budova múzea leží v susedstve centra požiaru, ktorý sa rozhorel na streche budovy tzv. Banky lásky.

"Pracovníci archívu a desiatky dobrovoľníkov premiestnili najohrozenejšie materiály do opačného krídla budovy, odkiaľ mohli byť v prípade potreby odsunuté aj mimo objektu," uvádza ministerstvo vnútra.

"Hasiči v poslednej chvíli zabránili šíreniu požiaru do celého krovu budovy archívu, čím predišli ešte väčšej katastrofe," dodáva.

Okresný úrad v Banskej Štiavnici zabezpečil plachty, ktorými boli prekryté ostatné časti najohrozenejších archívnych fondov, aby nedošlo k ich premočeniu.

Ministerstvo rozhodlo o vyslaní špecializovaného reštaurátorského tímu Slovenského národného archívu, ktorý na mieste preskúma možné dôsledky požiaru na archívne dokumenty.

Reštaurátori následne navrhnú všetky potrebné kroky na ochranu dokumentov národného archívneho dedičstva nevyčísliteľnej historickej hodnoty.

Škody riešia poisťovne

Spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa rieši škody na dvoch historických objektoch.

"V oboch prípadoch požiar poškodil strechu poistených budov a následné hasenie požiaru spôsobilo zatečenie poistených objektov. Na mieste je momentálne externý odborník, ktorý posudzuje rozsah poškodení," priblížila špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

Poisťovňa Generali je poisťovateľom hnuteľného majetku základnej umeleckej školy a poistenia nehnuteľnosti rodinného domu, ktoré požiar zasiahol.

"Na miesto sme vyslali znalca, ktorý uskutoční obhliadku poškodených budov poistených v našej poisťovni hneď, ako to umožní policajný a hasičský zbor," informovala TASR hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra s tým, že rozsah škôd zatiaľ známy nie je.

Pomoc aj s Česka

Pomoc s obnovou zničených kultúrnych pamiatok ponúkol z poverenia českej vlády minister kultúry Martin Baxa.

O možnostiach hovoril so slovenskou rezortnou kolegyňou Natáliou Milanovou, uviedol to na Twitteri.

"Z poverenia vlády som hovoril so slovenskou ministerkou kultúry Natáliou Milanovou a ponúkol pomoc. Za ČR môžeme poskytnúť kapacity a odbornosť kolegov z Národného pamiatkového ústavu a Národného múzea," napísal na Twitteri Baxa.