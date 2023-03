Ranný brífing: Pellegrinimu sa rozpadáva stratégia, rodine Daniela Tupého skrsla nádej

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Tri roky fungujúca stratégia Hlasu plná nevyhranených a nejednoznačných postojov a len reagovania na dianie zrejme dosiahla strop svojho potenciálu. Ešte vážnejší problém však môže pre Petra Pellegriniho nastať vo chvíli, keď sa bude snažiť svoju komunikačnú stratégiu zmeniť.

V prípade vraždy Daniela Tupého nastal zásadný posun. Zadržali ľudí, ktorí sa podľa polície mali v čase tragédie nachádzať na mieste činu. Všetko nasvedčuje tomu, že by mal byť medzi nimi aj samotný vrah.

Daniel Tupý bol s kamarátmi pred takmer osemnástimi rokmi napadnutý na Tyršovom nábreží v Bratislave ozbrojenými mužmi, a v dôsledku ôsmich bodných rán zomrel. Podarí sa prípad po toľkých rokoch konečne uzavrieť a prečo to trvalo tak dlho? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pellegrini predbehnutý Smerom je na rázcestí. Pritvrdiť alebo zostať nejednoznačný?

Stratégia, ktorá Hlas a jeho predsedu Petra Pellegriniho držala na čele prieskumov, už nemusí fungovať. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď Robert Fico a jeho Smer obhajujú svoj prokremeľský postoj k Ukrajine, pre voličov majú zdanlivo jednoduchý recept v jedinej vete - stačí prestať dodávať Ukrajine zbrane a bude mier.

Keď do rovnakej témy vstúpi Peter Pellegrini a jeho Hlas, voliči si potrebujú krok za krokom zaznamenávať protirečivé posolstvá, aj tak nemusia prísť na to, aký postoj Hlas zastáva.

Aj to je jeden z najvýraznejších dôvodov, prečo sa Smer definitívne dostáva na čelo prieskumov. Po volebných modeloch agentúr Median a Ipsos ho na čelo rebríčka zaradil aj prieskum preferencií agentúry AKO.

Tri roky fungujúca stratégia Hlasu plná nevyhranených a nejednoznačných postojov a len reagovania na dianie zrejme dosiahla strop svojho potenciálu.

Pellegriniho ešte vážnejší problém však môže nastať vo chvíli, keď sa bude snažiť svoju komunikačnú stratégiu zmeniť. Zmena mu môže odlákať aj tých priaznivcov, ktorých už získal.

Pozvánka od Fica: Fico to nemá vôbec zle rozohrané. Odkazuje Pellegrinimu, že sa síce vzpieral, ale prieskumy kážu iné. A kým sa antificovský front nevie dohodnúť, či Hlas je súci na úvahu, Pellegrini má aspoň jednu pozvánku istú, píše Zuzana Kepplová.

Piťovci aj unikajúci útočníci. Vražda Tupého nie je vyšetrená ani po skoro 18 rokoch

Pamätník obetiam rasizmu a neonacizmu na mieste vraždy Daniela Tupého na Tyršovom nábreží v Bratislave. (zdroj: Archív SME/Vladimír Šimíček)

Od vraždy Daniela Tupého na nábreží Dunaja uplynie tento rok 4. novembra už 18 rokov. Prípad napriek tomu nie je uzavretý. Rodičom Daniela Tupého však teraz skrsla nádej, lebo NAKA v rámci akcie Karma zadržala osem ľudí.

"Dúfam, že existuje dostatok dôkazov na to, aby po 48 hodinách bolo možné vzniesť obvinenie, ktoré obstojí a obstoja aj pri prípadnom súdnom konaní," reagoval Daniel Tupý starší pre SME.

Dodal, že pre vyšetrovací tím je tento prípad "srdcovkou" a dôveruje riaditeľovi NAKA Ľubomírovi Daňkovi. "Verím, že keď sa on do niečoho pustí, tak to prinesie nejaký výsledok," dodal.

Medzi zadržanými sú podľa zistení portálu tvnoviny aj Marián Molnár, niekdajší člen neonacistického zoskupenia v bratislavskej Petržalke s názvom Rebel Klan Engerau, a tiež Matej Bulík, bývalý člen hudobnej skupiny Juden Mord.

Ide o ľudí, ktorých polícia v prípade podozrievala už pred rokmi.

Niekto zrejme zaspieval: Daniel Milo sa s obeťami útokov neonacistov a skinhedov vo vtedajšej Bratislave stretával pravidelne ako výkonný riaditeľ mimovládky Ľudia proti rasizmu. V rozhovore pre denník SME odpovedá, čo mohla polícia zistiť po takom čase, čo nedokázala zistiť hneď po vražde.

Daniel Milo sa s obeťami útokov neonacistov a skinhedov vo vtedajšej Bratislave stretával pravidelne ako výkonný riaditeľ mimovládky Ľudia proti rasizmu. V rozhovore pre denník SME odpovedá, čo mohla polícia zistiť po takom čase, čo nedokázala zistiť hneď po vražde. Vražda, ktorá definovala Slovensko: Vražda Daniela Tupého je v pamäti ako generačná udalosť. Definovala obdobie, keď sa neonazi scéna beztrestne pohybovala ulicami. Azda by sa tie ďaleko presahujúce deväťdesiatky mohli uzavrieť, keď budeme poznať rozsudky pre vrahov Tupého, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Začali búrať dom Jána a Martiny: Vo Veľkej Mači začali búrať dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej, v ktorom si plánovali život. Po zhruba siedmich dňoch z neho neostane jediný múr - tak, ako si to po hrozných udalostiach, ktoré sa v ňom stali, želala ich rodina. Na mieste, ktoré si ľudia spájajú s násilným činom, postavia Pamätník slobody slova.

Vo Veľkej Mači začali búrať dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej, v ktorom si plánovali život. Po zhruba siedmich dňoch z neho neostane jediný múr - tak, ako si to po hrozných udalostiach, ktoré sa v ňom stali, želala ich rodina. Na mieste, ktoré si ľudia spájajú s násilným činom, postavia Pamätník slobody slova. Pútnici po stranách opäť hľadajú útočisko: Posledné roky sú Anna Záborská, Štefan Kuffa, Tomáš Taraba či Richard Vašečka politickými pasažiermi na cudzích kandidátkach. Denník SME sa pozrel na to, na čej kandidátke môžu nakoniec skončiť politici, ktorí cielia na ultrakonzervatívneho voliča, no ich strany nemajú šancu dostať sa do parlamentu.

Posledné roky sú Anna Záborská, Štefan Kuffa, Tomáš Taraba či Richard Vašečka politickými pasažiermi na cudzích kandidátkach. Denník SME sa pozrel na to, na čej kandidátke môžu nakoniec skončiť politici, ktorí cielia na ultrakonzervatívneho voliča, no ich strany nemajú šancu dostať sa do parlamentu. Matovič chce rokovať s Alianciou: Líder OĽANO Igor Matovič chce rokovať s mimoparlamentnou stranou Aliancia o možnostiach spolupráce v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami. Aliancia deklaruje, že do volieb ide samostatne. Rokovania zatiaľ neuzavrela s poslancom Györgym Gyimesim ani so stranou Zsolta Simona Maďarské fórum.

Ukrajincom umiera priveľa skúsených vojakov. Môže to spomaliť ofenzívu

Pohreb ukrajinského veliteľa Dmytra Kotsjubajla, známeho pod prezývkou Da Vinci. (zdroj: TASR/AP)

Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu mala 46. výsadková brigáda ukrajinskej armády približne päťsto vojakov. Potom prišli boje o mestá Soledar a Bachmut. Z pôvodnej päťstovky skúsených a cvičených vojakov nezostal takmer nikto. Stovka zahynula v boji, ďalších štyristo vojakov je zranených.

„Najcennejšia vec vo vojne sú bojové skúsenosti,“ vraví v rozhovore pre Washington Post veliteľ jednotky s krycím menom Kupol. „Skúsenosti z boja má však len zopár vojakov. Všetci ostatní sú, žiaľ, mŕtvi alebo zranení,“ hovorí.

Aj západné tajné služby odhadujú, že Ukrajina vo vojne prišla už o 120-tisíc vojakov, ktorí boli v boji zabití alebo vážne zranení. Často pritom ide o tých najskúsenejších a situáciu na fronte musí ukrajinská armáda riešiť tým, že do boja posiela dostatočne nevycvičených brancov. Ani západný tréning pritom nemusí stačiť na to, aby dokázali brigády straty zaplniť.

Riaditeľ think tanku New Lines Institute Eugene Chausovsky pre magazín Politico hovorí, že ukrajinská armáda môže mať pre vysoké straty problém s výraznejšou protiofenzívou. „Na druhej strane Ukrajina sa tiež snaží zdôrazňovať tieto problémy, aby si zabezpečila väčšiu vojenskú podporu zo strany USA a NATO, a možno to dokonca chce využiť ako informačnú taktiku, aby zmiatli Rusov,“ dodáva.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: V Kremli privítali čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Trojdňová návšteva v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin čelí diplomatickej izolácii, môže posilniť Kremeľ vo vojne na Ukrajine. No možno nie tak, ako si samotný Putin predstavuje.

V Kremli privítali čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Trojdňová návšteva v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin čelí diplomatickej izolácii, môže posilniť Kremeľ vo vojne na Ukrajine. No možno nie tak, ako si samotný Putin predstavuje. Putinovi sa páči čínsky mierový plán: Čínsky mierový plán by mohol byť základom urovnania konfliktu na Ukrajine, povedal Putin po rokovaní so Si Ťin-pchingom. Viacero bodov z čínskeho plánu podľa neho korešponduje s ruským pohľadom.

Čínsky mierový plán by mohol byť základom urovnania konfliktu na Ukrajine, povedal Putin po rokovaní so Si Ťin-pchingom. Viacero bodov z čínskeho plánu podľa neho korešponduje s ruským pohľadom. Rusko zvýši export plynu do Číny: Rusko plánuje zvýšiť export plynu do Číny a dodať jej do roku 2030 najmenej 98 miliárd metrov kubických zemného plynu a sto miliónov ton skvapalneného plynu, vyhlásil Putin a dodal, že prakticky všetky parametre dohody o novom plynovode, ktorý povedie z Ruska cez Mongolsko do Číny, sú dohodnuté.

Rusko plánuje zvýšiť export plynu do Číny a dodať jej do roku 2030 najmenej 98 miliárd metrov kubických zemného plynu a sto miliónov ton skvapalneného plynu, vyhlásil Putin a dodal, že prakticky všetky parametre dohody o novom plynovode, ktorý povedie z Ruska cez Mongolsko do Číny, sú dohodnuté. Explózie na okupovanom Kryme: V meste Džankoj na severe Krymu došlo k explóziám. Proruský šéf správy Džankoja Igor Ivin uviedol, že dôvodom boli útoky bezpilotných lietadiel. Ukrajinská vojenská rozviedka GUR napísala, že explózia zničila ruské strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktoré boli prevážané po železnici.

V meste Džankoj na severe Krymu došlo k explóziám. Proruský šéf správy Džankoja Igor Ivin uviedol, že dôvodom boli útoky bezpilotných lietadiel. Ukrajinská vojenská rozviedka GUR napísala, že explózia zničila ruské strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktoré boli prevážané po železnici. Urýchlené dodávky Abramsov: Pentagon chce urýchliť dodávky tankov Abrams Ukrajine, rozhodol sa preto poslať renovovaný starší model, ktorý môže byť pripravený rýchlejšie. Cieľom je dodať tanky do bojovej zóny do ôsmich až desiatich mesiacov.

Pentagon chce urýchliť dodávky tankov Abrams Ukrajine, rozhodol sa preto poslať renovovaný starší model, ktorý môže byť pripravený rýchlejšie. Cieľom je dodať tanky do bojovej zóny do ôsmich až desiatich mesiacov. Náboje z ochudobneného uránu: Británia poskytne Ukrajine spolu s tankmi Challenger-2 aj protipancierové náboje z ochudobneného uránu. Tieto náboje sú vysoko účinné pri ničení moderných tankov a obrnenej techniky. Kremeľ reagoval, že ich použitie na Ukrajine bude považovať za "špinavú bombu".

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Banková kríza v USA graduje, záchranu hľadajú u "veštca z Omahy"

Americký investor Warren Buffett. (zdroj: TASR/AP)

Po krachu Silicon Valley Bank a Signature Bank zasahuje banková kríza v USA do menších regionálnych finančných domov. Kalifornskú First Republic Bank zachraňovala skupina jedenástich veľkých amerických bánk. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase či Wells Fargo jej dodali kapitál v objeme tridsať miliárd dolárov.

Americká centrálna banka Fed, vláda i šéfovia veľkých systémových bánk si uvedomujú, že bankový biznis je založený na dôvere klientov, ktorá je veľmi krehká. Snažia sa preto, aby sa "nákaza" nevymkla spod kontroly.

Fed zareagoval ubezpečením, že garantuje aj nepoistené vklady (nad 250-tisíc dolárov). Zároveň otvoril takzvané diskontné okno, čo je program krátkodobých pôžičiek pre banky, ktorým chýba kapitál.

Počas minulého týždňa si banky požičali 152 miliárd dolárov, čím prekonali rekord z finančnej krízy v roku 2008. Okrem kapitálu však hľadajú pečať spoľahlivosti. A myslia si, že im ju dokáže poskytnúť predovšetkým jeden človek, legendárny investor Warren Buffett.

V krátkosti z ekonomiky:

Politický kontext krachov bánk: Bankroty Silicon Valley Bank a Signature Bank nadobudli už aj politický kontext. Americký prezident Joe Biden plánuje riaditeľov skrachovaných bánk pokutovať, chce tak posilniť ich zodpovednosť za spravovanie cudzích peňazí. Zjednodušiť by sa mohol aj zákaz činnosti vo finančnom odvetví.

Bankroty Silicon Valley Bank a Signature Bank nadobudli už aj politický kontext. Americký prezident Joe Biden plánuje riaditeľov skrachovaných bánk pokutovať, chce tak posilniť ich zodpovednosť za spravovanie cudzích peňazí. Zjednodušiť by sa mohol aj zákaz činnosti vo finančnom odvetví. Pravidlá venovania dvoch percent z daní: Známe dve percentá z daní neplatia pre všetkých rovnako. Koľko môžu darovať bežní ľudia a koľko firmy? Aké sú minimálne sumy a aké platia lehoty, dokedy najneskôr možno časť zaplatenej dane venovať tretiemu sektoru? Prečítajte si odpovede na základné otázky k darovaniu časti zaplatenej dane.

Známe dve percentá z daní neplatia pre všetkých rovnako. Koľko môžu darovať bežní ľudia a koľko firmy? Aké sú minimálne sumy a aké platia lehoty, dokedy najneskôr možno časť zaplatenej dane venovať tretiemu sektoru? Prečítajte si odpovede na základné otázky k darovaniu časti zaplatenej dane. Výnimka na syntetické palivá: Po roku 2035 by sa mohli stále predávať nové autá so spaľovacími motormi, ale len v prípade, že budú využívať syntetické palivá. Nový návrh poslala eurokomisia nemeckému ministerstvu dopravy. Nemecko patrí spolu s Českom medzi členské krajiny EÚ, ktoré pre autá na syntetické palivá presadzujú výnimku.

Weiss je trénerom roka 2022. Ukončí čoskoro kariéru?

Tréner Vladimír Weiss starší získal cenu Tréner roka v ankete Futbalista roka 2022. (zdroj: TASR)

Najlepším trénerom za rok 2022 na Slovensku sa opätovne stal šéf lavičky Slovana Vladimír Weiss starší. V ankete triumfoval už piatykrát v kariére. Weiss obhájil titul spred roka pred trénerom Trnavy Michalom Gašparíkom, tretiu priečku si podelili Adrián Guľa z DAC a Peter Struhár z Ružomberka.

Slovan pod vedením trénera Weissa získal na jar štvrtý ligový titul v rade, na jeseň sa cez predkolá dostal do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Odtiaľ z prvého miesta postúpil do osemfinále.

Historicky najúspešnejší tréner ankety počas príhovoru prekvapil a pripustil koniec dlhej a úspešnej kariéry. Na galavečeri, počas priameho prenosu vyhlásil, že tam stojí asi poslednýkrát.

Ako to myslel? Plánuje čoskoro ukončiť kariéru? Aký potenciál má súčasná reprezentácia a kde mu chýba jeho syn? Ako opisoval trénera Calzonu? Prečo si myslí, že je chránený? Päťdesiatosemročný Weiss v rozhovore hovoril o viacerých témach.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Zem dosiahne úroveň kritického oteplenia v budúcom desaťročí

Obyvateľka oblasti Mondo na Filipínach hľadá v bahne zvyšky svojich vecí. (zdroj: SITA/AP)

Planéta Zem dosiahne úroveň kritického globálneho oteplenia o 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou už v budúcom desaťročí, konštatuje šiesta hodnotiaca správa Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy. Podľa jej tvorcov ide o doteraz najrozsiahlejšiu správu o stave globálnej klímy.

„Ak nebudeme konať tak rýchlo ako treba, preletíme cez 1,5 stupňa a možno aj dva stupne,“ hovorí pre New Scientist Peter Thorne z univerzity Maynooth v Írsku, jeden z autorov správy. „Naozaj je to volanie do zbrane."

Podľa novej klimatickej správy je stále možné udržať oteplenie na 1,5 stupňa, vyžadovalo by to však miliardy dolárov a medzinárodnú spoluprácu, po ktorej klimatológovia volajú už roky.

Oteplenie planéty o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predpriemyselným obdobím by znamenalo vlny horúčav, záplavy, sucho, neúrodu a vymieranie druhov, ktoré by boli pre ľudstvo veľmi ťažko zvládnuteľné.

V krátkosti z vedy a techniky:

NASA predstavila nové skafandre: Objemné biele skafandre, ktoré pred polstoročím nosil Neil Armstrong a jeho kolegovia z programu Apollo, už čoskoro budú minulosťou. Americká NASA v spolupráci so spoločnosťou Axiom Space predstavila nové vesmírne obleky upravené pre pristátie na Mesiaci.

Objemné biele skafandre, ktoré pred polstoročím nosil Neil Armstrong a jeho kolegovia z programu Apollo, už čoskoro budú minulosťou. Americká NASA v spolupráci so spoločnosťou Axiom Space predstavila nové vesmírne obleky upravené pre pristátie na Mesiaci. Hry pre majiteľov PS VR2: Aj keď virtuálna realita stále nie je príslušenstvom, ktoré by si plánoval kupovať každý jeden majiteľ hernej konzoly alebo počítača, tak je tu dostupných množstvo veľmi kvalitných hier. Vyskúšali sme trojicu AAA hier, ktoré by mali najlepšie predviesť, čo môžeme očakávať od PlayStation VR2.

Aj keď virtuálna realita stále nie je príslušenstvom, ktoré by si plánoval kupovať každý jeden majiteľ hernej konzoly alebo počítača, tak je tu dostupných množstvo veľmi kvalitných hier. Vyskúšali sme trojicu AAA hier, ktoré by mali najlepšie predviesť, čo môžeme očakávať od PlayStation VR2. Test Zenbook 14 OLED: Je tenký, ľahký a dostatočne výkonný. Nový Zenbook od Asusu chce byť pracovným nástrojom a multimediálnym centrom nielen pre toho, kto hľadá solídnu alternatívu k MacBook Air od Apple. Asus Zenbook 14 OLED ponúka hneď niekoľko zaujímavých funkcií navyše.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Karpiš. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo sa vlastne stalo v USA v bankovom sektore? Ako sú na tom európske a slovenské banky? Čo by odporučil bežným klientom bánk? A opakujeme tie isté chyby, ako počas krízy v 2008? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom INESS Jurajom Karpišom.

Podcasty SME

Vizita: Pacientov s parkinsonom netrápi len trasenie. Vedľajším účinkom liečby môže byť aj gamblovanie

Pacientov s parkinsonom netrápi len trasenie. Vedľajším účinkom liečby môže byť aj gamblovanie Všesvet: V Bordeaux viete kúpiť víno za päťtisíc eur, ale aj za desať. Treba si dať pozor na región

V Bordeaux viete kúpiť víno za päťtisíc eur, ale aj za desať. Treba si dať pozor na región Pravidelná dávka: Akú úlohu malo kresťanstvo pri vedeckej revolúcii?

Karikatúra

Bezhraničné priateľstvo. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kuracie špízy s kokosovo-arašidovou omáčkou. (zdroj: Isifa)

S mäsom aj so zeleninou, klasické aj exotické. Ponúkame vám desať variácií na špízy.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.