Lesbickým a gejským párom Slovensko život neuľahčí. Parlamentný výbor zmenil rozhodnutie

Queer menšina hovorí, že je to hanba.

BRATISLAVA. Parlamentný výbor pre európske záležitosti v stredu zvrátil svoje stanovisko z predošlého zasadnutia, na ktorom odsúhlasil takzvaný európsky certifikát rodičovstva.

Ide o návrh Európskej komisie, ktorý by lesbickým či gejským rodičovským párom umožnil požívať rovnaké práva k svojim deťom na území celej EÚ - teda aj v štátoch, ako je napríklad Slovensko, ktoré takýmto rodičovským párom obvykle práva neuznávajú.

Naďalej teda bude platiť, že ak by na Slovensko prišiel žiť pár rovnakého pohlavia napríklad z Holandska, ktorý je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, Slovensko nemusí ako rodičov akceptovať obe mamy či otcov, ktorí nemajú biologický vzťah k dieťaťu.

Na stredajšom zasadnutí hlasovala väčšina za to, aby sa bod týkajúci sa rodičovského certifikátu zo stanoviska výboru vypustil.

Poslanci argumentovali, že toto rozhodnutie je v súlade s predbežným stanoviskom ministerstva spravodlivosti, ktoré odporúčalo nariadenie neprijať. Minister Viliam Karas (nom. OĽaNO) je však v konečnom dôsledku podriadený rozhodnutiu výboru, nie výbor ministrovi.

Minulý týždeň pritom za návrh hlasovali takmer všetci členovia a členky výboru vrátane predsedníčky Vladimíry Marcinkovej (SaS), Anny Záborskej (Kresťanská únia), Romany Tabák (Sme rodina) či Zity Pleštinskej (OĽaNO). Ukázalo sa, že viaceré poslankyne a poslanci sa s obsahom návrhu neoboznámili a nevedeli, za čo hlasujú.

V prospech rodičov bola len SaS

Proti vypusteniu bodu, a teda za zachovanie rovnakých rodičovských práv v celej EÚ aj pre páry rovnakého pohlavia, boli teraz iba poslanci SaS Ján Oravec a Peter Osuský.

"To, čo vychádza z pôvodného bodu, je niečo, čo už v Európe funguje. My ostatní im chceme určovať, čo smú a čo nesmú, pričom nejde o nič, čo by bolo trestné alebo iným spôsobom zavrhnutiahodné?" povedal Osuský počas zasadnutia.