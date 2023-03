Niektorí zo zadržaných pre vraždu Tupého odmietli vypovedať. Čaká sa, či ich obvinia

Na vyšetrovaní sa podieľali aj obvinení vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu.

BRATISLAVA. Niektorí už vypovedali, zvyšní sa s policajtmi odmietli zhovárať a čakajú, čo bude ďalej.

Skupina ôsmich ľudí, ktorých polícia zadržala v utorok v súvislosti s vraždou študenta Daniela Tupého spred sedemnástich rokov, ostáva aj po strede v rukách polície.

Stále však nie je jasné, či ich polícia aj obviní. Rozhodnutie o tom musí padnúť do 48 hodín od zadržania, teda do štvrtkového rána. Ak by došlo k obvineniu, začne plynúť ďalších 48 hodín na rozhodnutie súdu o väzbe.