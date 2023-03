Vo Francúzsku sa mi smiali, že nás na škole naučili zastaralú francúzštinu

Ivana spolu so zahraničnými študentkami a študentom v Kanade (Zdroj: Z archívu Ivany Čerňanovej)

Tento text je súčasťou novinárskeho špeciálu Naša migrácia. Špeciál vznikol v spolupráci s mediálnou iniciatívou Svet medzi riadkami a Katedrou žurnalistiky FiF Univerzity Komenského, na základe sociologického prieskumu realizovaného s výskumnou agentúrou Krajinka.

Interaktívnu verziu s množstvom ďalších textov, rozhovorov a iných materiálov nájdete na stránke www.sme.sk/nasamigracia.

Ivana Čerňanová má trvalý pobyt v Jasenici, kde ako malá chodievala na prázdniny ku starým rodičom.

Odjakživa vedela, že bude žiť v zahraničí. Niekedy sa zabáva tým, že necháva ľudí hádať, odkiaľ je. Najšialenejší odhad bol doteraz Nový Zéland.

Z kuchyne pri záhrade plnej kvetov a zeleniny sa ozýva smiech a ponosa. Matka sa sťažuje, že jej dcéra sa hrá s jedlom, zdržiava. Nebolo by to nič nezvyčajné, keby šlo o päťročné dieťa.

Toto je však iný prípad. Ivana Čerňanová má 30 rokov a pomaly si vychutnáva každé sústo. Tento zvyk sa na ňu nalepil vo Francúzsku, kde pri jedle niekedy strávia aj celé hodiny.

Podľa Ivany by to mohlo byť aj horšie, keďže Francúzi majú ešte pred hlavným jedlom rôzne pokrmy ako tyčinky a čipsy. „Človek toho nemôže zjesť veľa, aby ešte vládal ďalšie chody. Neviem si predstaviť slovenskú mamu, ktorá by deťom dovolila pred večerou niečo takto hrýzť,“ smeje sa.

Prázdniny na Slovensku

Ivanu stretávame na návšteve u rodičov v Jasenici – v obci kúsok od Považskej Bystrice. Na stôl na terase položí domácu ovocnú šťavu a vysvetľuje, že vnútri je chaos. Rodičia sú v cestovateľskom zhone, lebo o dva dni pôjdu spolu s ňou na dovolenku do Francúzska. Chceli ísť už predtým, ale pandémia im pokazila plány.

Ivana má s priateľom vo Francúzsku byt a späť na Slovensko sa vrátiť neplánuje. Za rodinou chodí dvakrát do roka, niekedy sa jej podarí aj trikrát. „Chodím sem len na prázdniny. Žijem vo Francúzsku, pracujem na Angerskej univerzite, pomáham výskumníkom zháňať financie na ich projekty.“

Angers je jedno z najväčších miest na severozápade Francúzska. Ešte predtým, ako tu Ivana začala pracovať, vystriedala pracoviská na viacerých univerzitách, kde spolu s profesormi a historikmi zveľaďovali francúzske kultúrne a prírodné dedičstvo. Históriu a francúzštinu vyštudovala na vysokej škole, aj keď nie vo Francúzsku, ale v Škótsku.

Problémom je udržať deti doma

Ivana pozná aj ďalších mladých, ktorí odišli do zahraničia a vycestovali napríklad do Anglicka alebo Nemecka. Jedna sesternica sa v Nemecku vydala, bratranec študoval v Amerike, ďalší bol v Spojených štátoch aj Austrálii. No kým napríklad jej sesternice vycestovali skôr za vyšším zárobkom, pre Ivanu boli hlavnou motiváciou kultúra a jazyky.

Do zahraničia odišli aj deti pani Jany Cigánikovej, ktorá pracuje na obecnom úrade v Jasenici. Syn s nevestou žijú už tretí rok v Nórsku. Odišli za prácou a nevie, kedy sa vrátia, pretože majú malé dieťa. Druhý syn s priateľkou je už tri mesiace v Amerike. „Chcú sa vrátiť, išli skôr za zárobkom, ale človek nikdy nevie.“

S Jasenicou to však nevidí negatívne. „V porovnaní s okolím sme mladá obec. Nedávno sa sem prisťahovalo veľa mladých rodín. Radšej si tu postavia dom, ako platiť drahý byt v meste.

Pracovať však chodia inam.“ Obec má podľa nej aj obstojný kultúrny život, vedľa kostola vybudovali drevený amfiteáter, kde usporadúvajú rôzne festivaly, koncerty a súťaže vo varení guláša.

Na výlete v Čičmanoch (zdroj: Z archívu Ivany Čerňanovej)

Vedela, že zostane v zahraničí

Ivanu odjakživa bavili jazyky. Na základnej škole chodila do rozšírenej jazykovej triedy, už ako siedmačka sa učila po francúzsky. Okrem toho chodievala na kurzy angličtiny v Považskej Bystrici.

Potom nasledovalo bilingválne gymnázium. Vtedy zažila aj prvé odlúčenie od rodiny. Ako 16-ročná išla na polročný pobyt do Kanady. Síce už bývala na internáte a zvykla si, že chodí za rodinou len cez víkendy, no aj tak to bol pre ňu šok.

Už na vysokej škole vedela, že zostane v zahraničí – vybrala si odbor, s ktorým by sa na Slovensku zamestnala len ťažko. Po škole začala dobrovoľníčiť vo Francúzsku v bývalom ženskom kláštore Abbaye aux Dames. Vďaka tomu, že sa tam propagovala baroková hudba, sa kláštor vyhol zániku.

V súčasnosti sa tam človek môže prejsť so slúchadlami, počúvať hudbu aj výklad histórie, všetko pomocou 3D ozvučenia. Ivana do kláštora chodí doteraz, má tam veľa dobrých priateľov.

Zo začiatku však zažívala vo Francúzsku aj rozpačitejšie chvíle, hoci na ne teraz spomína s úsmevom.

Hlavne keď ešte nevedela plynule po francúzsky. Na univerzitách ju totiž učili starú francúzštinu z 15. a 16. storočia, veľmi gramaticky správnu. Keď sa tak začala rozprávať s Francúzmi, smiali sa, lebo podľa nej je hovorová francúzština uvoľnenejšia a vulgárnejšia. „Na to ťa v škole nepripravia, to si človek musí zažiť,“ dodáva s úškrnom.

V Jasenici sa býva, ale nepracuje

Jasenica leží v objatí kopcov a zelene pohoria Javorníkov, neďaleko Považskej Bystrice. V uličkách vidieť novostavby rodinných domov, ale aj neobývané, kamenné domy či drevenice.

Obďaleč kostola si dôchodkyňa okopáva záhradku pred domom. V Jasenici žije celý život a videla, ako rodičom odchádzajú deti preč, ale aj to, ako sa do obce sťahujú nové mladšie rodiny.

Je jej ľúto, že veľa nových susedov nepozná a neporozprávajú sa medzi sebou.„Teraz sa tu rozmohlo stavanie, ale tí noví sú nejakí zvláštni. Nerobia žiadne aktivity, ja už som síce stará, ale mám rada, keď sa niečo deje.“

Nových susedov veľakrát ani nevidí, ani nevie, akú majú prácu. Rovnako ako ostatní obyvatelia, aj oni musia za prácou dochádzať preč z Jasenice, buď do Považskej Bystrice, Bytče, Žiliny alebo do púchovskej výrobne pneumatík Continental.

Ľudia buď dochádzajú za prácou, alebo si v Jasenici otvoria malú živnosť. V obci majú dokonca dve kaderníctva, dodáva dôchodkyňa so smiechom. Do jedného z nich rada chodí aj Ivana, keď je na návšteve u rodičov.

Za pravdu dá dôchodkyni aj mladík, ktorý vystupuje z auta pri malom obchode. Do Jasenice chodia podľa neho ľudia len bývať, lebo je to pokojná obec s príjemným prostredím. „Tu sa len býva a chodí do krčmy,“ smeje sa.

(zdroj: Z archívu Ivany Čerňanovej)

Hádaj, odkiaľ som

Spomínaná krčma je hneď na druhej strane cesty, podnik je zároveň aj pizzériou a čašníčka tvrdí, že v letné večery mávajú stoly úplne plné.

Pri bare stojí muž v tielku, pricestoval z Bratislavy pozrieť babku. Na otázku, či sa v Jasenici dá nájsť robota, odpovie, že mu je z toho smutno. „Všetci musia ísť preč. Už sú len veľké mestá a dediny duchov.“

Ivana hovorí, že vďaka svojmu premiešanému prízvuku v zahraničí nikdy nevedeli zaradiť, odkiaľ pochádza. Niekedy sa zabáva tým, že necháva ľudí hádať, odkiaľ je. Najšialenejší odhad bol doteraz Nový Zéland. Svojich kolegov dokonca skúša, či vedia, kde je Slovensko.

Keď prišla do Francúzska prvýkrát, rozhodne jej nedali jesť žaby, smeje sa. Podľa nej samotní Francúzi nechápu, odkiaľ sa to vzalo. Niekde sa určite jedia, ale nie je to také bežné ako napríklad slimáky, dodáva. Francúzi sú podľa nej zmätení, aj keď im rozpráva o sl

ovenských Vianociach a o Ježiškovi, pretože tam majú „otca Vianoc“ na spôsob Santa Clausa. „To, čo sa deje na Slovensku počas Veľkej noci, sa im radšej ani nepokúšam vysvetliť,“ smeje sa.

Na Slovensku jej chýba tolerancia

Ivana hovorí, ako ju skúsenosti zo zahraničia oveľa viac posunuli v tolerancii. Slováci by podľa nej mohli byť viac otvorení voči veciam, ktoré nepoznajú.

„Podľa mňa sme veľmi uzavretí. Určite je to aj tým, že tu nemáme mnoho cudzincov a nie je to tu veľmi pomiešané.“ Teraz už je zvyknutá vidieť ľudí rôznej etnicity, orientácie a náboženského presvedčenia. To, ako sa človek správa k druhým je pre ňu dôležitejšie, než či má na krku krížik alebo na hlave šatku. „Keď niekoho vidím, nepozerám sa na jeho kultúrne pozadie, ale v prvom rade vidím človeka a jeho konkrétne správanie, bez ohľadu na to, odkiaľ je,“ vysvetľuje.

Ivana svoje rozhodnutie odísť ľutuje jedine v momentoch, keď jej chýba rodina. Je pre ňu veľmi dôležitá, nemá ďalších súrodencov a už ani starých rodičov. „Ja a moji rodičia sme boli vždy trojica, takže samozrejme ich chcem vidieť najviac, ako sa dá.“

Jeho vznik finančne podporila Európska únia.