Na papieri minimálna mzda, ostatné bokom. Ako Jozef upratuje vo švajčiarskom hoteli

Tento text je súčasťou novinárskeho špeciálu Naša migrácia. Špeciál vznikol v spolupráci s mediálnou iniciatívou Svet medzi riadkami a Katedrou žurnalistiky FiF Univerzity Komenského, na základe sociologického prieskumu realizovaného s výskumnou agentúrou Krajinka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Interaktívnu verziu s množstvom ďalších textov, rozhovorov a iných materiálov nájdete na stránke www.sme.sk/nasamigracia.

Interaktívna verzia

„Študoval si na vysokej škole, a robíš podradnú prácu, robíš upratovačku,“ číta medzi riadkami od svojho okolia 30-ročný Jozef z malej dedinky na Gemeri.

Okrem mena sme pozmenili aj viaceré ďalšie osobné údaje a detaily príbehu – Jozef nám totiž rozpovedal podrobnosti o svojej práci v zahraničí, ktoré by mu v prípade odhalenia identity mohli narobiť problémy.

Od úverového poradenstva do Álp

Išlo vlastne o náhodu. Jozef pracoval ako úverový poradca, keď sa dopočul o tom, že by mohol ísť upratovať hotel vo Švajčiarsku. „Jeden klient mi spomenul, že jeho strýko podniká vo švajčiarskych lyžiarskych strediskách a že on sám uňho chvíľu pracoval.“

Od našincov často počujeme, že do zahraničia odchádzajú pre peniaze. Čiastočne tomu tak bolo aj v prípade Jozefa. Niežeby bol vtedajší zárobok nízky, no bol neistý, kolísavý. „Ak vieš presvedčiť ľudí, teoreticky dokážeš zarobiť aj niekoľko tisíc eur. Ak to ale v niektorý mesiac skrátka nejde, môžeš skončiť aj na veľmi nízkej odmene,“ opisuje.

Keďže sa mu dlhodobo nedarilo napĺňať predstavy o pracovnom uplatnení a príjme, na ponuku kývol a ocitol sa vo švajčiarskych Alpách. Od mája minulého roka tam chodieva zhruba na tri-štyri mesiace, potom sa približne na dva-tri týždne vracia späť na Slovensko, kým ho, podľa potreby, nezavolajú späť.

Odchod za hranice sa mu vypláca. „Veľmi rýchlo som si spočítal náklady a zistil som, že takto by mi na Slovensku nezaplatili ani v prípade niektorých juniorských IT pozícií,“ hovorí Jozef.

Financie však neboli jediným dôvodom jeho odchodu. „Vadí mi nefunkčné školstvo a zdravotníctvo. Naopak, veľmi dobre sa tu darí korupcii a rodinkárstvu,“ vymenúva.

Že na pozadí financií častokrát hrajú rolu aj iné témy, spomína v podcaste aj sociológ Michal Vašečka. „Financie sú určite dôležitá príčina odchodu, ale častokrát zistíte, že nie sú tá najdôležitejšia. Niekomu vadia nedôstojné pomery na pracovisku, inému zase korupcia a tak podobne.“

Jozef vymenil prácu úverového poradcu za upratovanie vo Švajčiarsku (zdroj: Ammar Haski / Pixabay)

Na papieri minimálna mzda

Jozef išiel pracovať k overenému zamestnávateľovi – jeho známy bol na rovnakom mieste viackrát. Overený zamestnávateľ pre neho znamenal, že riziko nečestného zaobchádzania kleslo. Tomu čelia migranti veľmi často, a najviac sa to ukazuje v čase kríz.

Avšak rozmer nečestnosti v jeho pracovnom vzťahu aj tak je. Pracovnú zmluvu má zámerne napísanú na minimálnu mzdu. Ostatné peniaze dostáva bokom. „Ak by bola zmluva napísaná na celú sumu, veľká časť by sa strhla na daniach a odvodoch,“ vysvetľuje a dodáva, že tento systém je podľa jeho vedomostí pomerne rozšírený.

„No tým je ovplyvnená aj potenciálna výška hypotéky, nemôžem si sporiť do druhého piliera. Aj v prípade maródky by som čelil komplikáciám. Musím sa spoliehať na to, že som relatívne mladý a zatiaľ bez zdravotných problémov,“ opisuje zaťukajúc na stôl.

S prácou je napriek tomu spokojný. „Lebo nemusím riešiť peniaze. Tie stresujú mnohých kamarátov, ktorí si založili rodiny a splácajú hypotéky. Som spokojný aj s kolektívom a ubytovaním, zbieram kadejaké zážitky a získavam skúsenosti a zlepšujem si cudzí jazyk.“

Jozef sa stretáva s nepochopením skôr u našincov než v cudzine. Na Slovensku mu dávajú občas najavo, že robí podradnú prácu. „Nevadí, mám v sebe vyriešené, prečo som sa tak rozhodol. Povedal som si, že vydržím aspoň rok. Neplánujem tam zostávať dlhodobo,“ uzatvára s tým, že človek nikdy nevie.

Tento text je súčasťou novinárskeho špeciálu Naša migrácia. Špeciál vznikol v spolupráci s mediálnou iniciatívou Svet medzi riadkami a Katedrou žurnalistiky FiF Univerzity Komenského, na základe sociologického prieskumu realizovaného s výskumnou agentúrou Krajinka.

Jeho vznik finančne podporila Európska únia. Interaktívnu verziu s množstvom ďalších textov, rozhovorov a iných materiálov nájdete na stránke www.sme.sk/nasamigracia.