Štefunko z PS: Dzurinda je ako analógová technológia v čase 5G

Hľadá tváre pre stranu, vraví, jej sivou eminenciou vraj nie je.

Zakladateľ Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko v roku 2019 náhle ohlásil odchod z čela strany, teraz hovorí, že po operáciách mozgu je v najlepšej forme za 20 rokov.

Strane stále pomáha hľadať nové tváre, sivou eminenciou PS však vraj nie je. Bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka na spoluprácu neoslovil on, hovorí.

PS podľa Štefunka vo voľbách dosiahne dvojciferný výsledok.

Idete vyhrať voľby?

Sme nastavení tak, že chceme uspieť. Po predošlých skúsenostiach si nejdeme kresliť vzdušné zámky, ale na druhej strane PS nikdy nebolo v takej dobrej kondícii ako teraz.

Chceme mať vplyv na chod krajiny, ale je to trochu, ako keby ste sa ma pýtali, či chcem zabehnúť 100 metrov pod 10 sekúnd. Niekedy je zložité stanoviť si cieľ, ktorý v danej situácii nevyzerá úplne realizovateľný. Ale sú možnosti, keď by PS mohlo uspieť - keby voliči netaktizovali a dali by hlas príčetnej strane, ktorá má plán do budúcnosti.

Už teda neuvidíme sebavedomie ako v kampani pred troma rokmi po víťazných prezidentských voľbách a eurovoľbách, keď Michal Truban hovoril o premiérskych ambíciách?

Sme sebavedomí, ale nie je veľmi sympatické krájať koláč, ktorý nie, že ešte nie je upečený, ale ešte naň nie sú nakúpené ani ingrediencie. Chceme sa sústrediť na to, aby sme ukázali voličom najlepší program, najlepšiu kandidátku a potom uvidíme, čo s tým spravia.

Boli ste pri úplných začiatkoch PS - čo bola zatiaľ vaša najväčšia chyba?

Keď sme sa pred troma rokmi príliš venovali spájaniu pred voľbami s ľuďmi, ktorí to nemysleli úprimne a vážne. Venovali sme sa štruktúre koalície, a preto nezostal čas venovať sa témam, ktoré sme chceli ľuďom prezentovať a vysvetľovať, ako naše aktivity ovplyvnia ich budúcnosť.

Dá sa to odborne a normálne - to je vaše nové predvolebné heslo. Prečo ste si vybrali taký všeobjímajúci slogan, že sa ním zastrešuje aj Boris Kollár a vraví, že Sme rodina je na rozdiel od ostatných normálna strana?

Neviem, prečo to robí Sme rodina a celkom sa tomu aj čudujem, lebo to nie je úplne normálny politický subjekt. My chceme ľuďom slovom "normálne" povedať, že sa to dá robiť takisto ako vo Švédsku alebo v susednom Rakúsku - že si politika nemusí vyžadovať hocijaké scénky v parlamente, výbuchy emócií, ale že sa dajú veci dosiahnuť normálnou, povedal by som až nudnou politikou.

Na citylightoch máte s týmto sloganom aj veľkú podobizeň Michala Šimečku. Snažíte sa ho pol roka pred voľbami zviditeľniť, lebo vášho predsedu nepozná štvrtina voličov, zatiaľ čo Sulíka či Fica len dve percentá?