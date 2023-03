Dvořák z PS: Michal Šimečka drží stranu pevne v rukách

Kampaňovať z Bruselu nie je nič nezvyčajné.

Župani Ondrej Lunter a Juraj Droba hovoria o kolapse zdravotníctva. V marci končia ambulanciám zmluvy s poisťovňami, štát nestíha postaviť nemocnicu Rázsochy a tento mesiac má ministerstvo zverejniť konečný zoznam kategorizácie nemocníc aj s doplnkovými programami. Chýbajú lekári, sestry a ministerstvo najnovšie namiesto ministra vedie štátny tajomník Michal Palkovič.

Nový člen PS OSKAR DVOŘÁK sa v rozhovore vyjadruje k plánu obnovy, k tomu, či podľa neho stihnú rozostavať Rázsochy alebo či je možná koalícia so stranou Hlas.

Oskar Dvořák v Transparency International Slovensko pôsobil ako projektový asistent, analytik a odborný konzultant pre oblasť zdravotníctva,

na ministerstve zdravotníctva viedol tím, ktorý vypracoval schválenú reformu nemocníc,

v januári 2023 vstúpil do strany Progresívne Slovensko.

Povedali ste, že ambulancie začnú vznikať v roku 2023. K prvému februáru ich vzniklo len dvanásť. Nevyzerá to, že by sa lekári hrnuli do ambulancií, nie?

Je to otázka očakávaní. Čísla v pláne obnovy sme si nevycucali z prsta. Zistili sme, že systém produkuje 40 až 50 rezidentov ročne. Preto som chcel uviesť všetko na pravú mieru, aby sme si zrovnali očakávania.

Malo vzniknúť 30 ambulancií a postupne by nabiehali. 170 ambulancií je potenciál, ktorý má byť do roku 2026. Program beží asi päť mesiacov, majú tam okolo 20 úspešných žiadateľov. To, naopak, hodnotím pozitívne. Druhá debata je, či je to dostačujúce.

Negatívne vnímam zásahy do rezidentského štúdia, pretože ide o hlavný prínos lekárov prichádzajúcich do systému a keď doň zasahujeme a poskytujeme negatívne vyjadrenia, tak odrádzame lekárov, ktorí môžu do systému prísť.

Pediatrička Kristína Visolajská opísala, ako si zakladala ambulanciu. Hovorila, že lekári predávajú pacientov. Mladí lekári často hovoria, že hoci máme prestarnutých všeobecných lekárov, tak sa k ambulancii nevedia dostať.

Na ministerstve sme urobili jeden z prvých krokov, aby sa to nedialo. Dovtedy boli nastavené normatívy z roku 2004 a Úrad pre dohľad každoročne povedal, že lekárov máme dostatok. V ostatných špecializáciách sa to ešte nezmenilo.