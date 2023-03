Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Talianska držková polievka má od slovenskej ďaleko

Pripravte si držkovú polievku na taliansky spôsob: Honoured by Venetian tripe

9. Švajčiar hrá pod bratislavskou pyramídou

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tri veci, ktoré môžete v Bratislave robiť zadarmo v najbližších dňoch: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days .

8. Turistický prístrešok pomenovali po postave Jozefa Cígera-Hronského

Pozrite sa, ako vyzerá nové malokarpatské útočisko pre turistov: Shelter in Small Carpathians will open to hikers soon

Budova slovenského rozhlasu v Bratislave. (zdroj: TASR)

7. Návšteva u primátora aj príprava na maratón

Pravidelný týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

6. Prečo si pripomíname Mesiac knihy?

Myšlienka vznikla ešte za socializmu: English-language books popular as Book Month gets into full swing

5. Slováci sa vybrali na koniec sveta, aby sa spojili so svetom

Prečítajte si, čím všetkým si museli na ceste na ďaleký ostrov prejsť: Slovak ham radio operators conquer Indian Ocean island, send first signal to the world in years

Marec je mesiacom, v ktorom Slovensko oslavuje knihy. (zdroj: SME - Marko Erd)

4. Najdlhšie sane majú na strednom Slovensku

Prišli zo Švajčiarska: Record-breaking sledge on display in central Slovakia

3. Škola chce amerických učiteľov. Tí sa však boja vojny

Na školu v Banskobystrickom kraji prichádzajú učiť Američania roky: US teachers not rushing to teach English in Slovakia due to war

2. Slová niekedy nestačia. Ako sa lúčia Slováci?

V jazykovom okienku tentokrát Tom Nicholson vysvetľuje slovenské rozlúčkové pozdravy: Slovak Matters: Departures, even when drinking

1. Kubánec si v Bratislave otvoril gay bar. Našiel som tu všetko, hovorí

Podnik je "pevnosťou" pre queer komunitu: Cuban runs a gay bar in Bratislava - everybody is welcome, he says .

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.