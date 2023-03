Prieskum: Prvé miesto Smeru potvrdil aj Focus, OĽaNO je mimo parlamentu

OĽaNO sa prepadlo mimo parlamentu.

BRATISLAVA. Strana bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica Smer je momentálne preferenčne najsilnejšou stranou na Slovensku. Ukázal to prieskum agentúry Focus, ktorý v nedeľu v relácii Na Telo zverejnila televízia Markíza.

Dominanciu Smeru v prieskumoch verejnej mienky tak už potvrdili všetky relevantné agentúry.

Naopak, hnutie víťaza posledných parlamentných volieb v roku 2020 Igora Matoviča OĽaNO sa prepadlo mimo parlamentu. Predstihla ho už aj strana Demokrati, ktorej šéfuje odídenec od obyčajných a poverený premiér Eduard Heger.

Prieskum robila agentúra Focus od 14. do 22. marca. V rámci neho oslovila 1018 respondentov. Volieb by sa zúčastnilo skoro 67 percent voličov. Naopak, k urnám by neprišlo takmer 18 percent a skoro 16 percent voličov ešte nie je rozhodnutých.

Hlas klesol o takmer štyri percentuálne body

Smer by podľa marcového prieskumu Focusu volilo 17,6 percenta rozhodnutých voličov. Presne toľko získala Ficova strana aj v poslednom prieskume agentúry AKO z polovice marca.