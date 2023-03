Nemôžeme rezignovať na dialóg s tými, ktorí hľadajú či sú zmätení, apelovala prezidentka

Prezidentka vystúpila na hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky.

BRATISLAVA. Slovensko potrebuje udržiavať verejnú zhodu na tom, kam ako spoločnosť patrí. Obzvlášť dôležité je udržať pokoj a hodnotovú integritu v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, kde sa zahranično-politická orientácia Slovenska stáva prominentnou témou.

Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v rámci príhovoru na 21. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky.

"Potrebujeme mať ako spoločnosť čo najvyššiu mieru konsenzu v tom, na akej strane stojíme a kto sú naši partneri a spojenci. Je kľúčové, že sme v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii - dvoch najprosperujúcejších a najbezpečnejších kluboch na svete," vyhlásila prezidentka s tým, že je to najmä úloha predstaviteľov štátu, politikov i rezortu diplomacie.

Podotkla, že na Slovensku narastá riziko spoločenskej podpory pre zahraničnú politiku, ktorú krajina presadzuje. Poukázala pri tom na dianie na Ukrajine a jej vnímanie na Slovensku či šírenie dezinformácií.

Podotkla tiež, že Severoatlantická aliancia, má na Slovensku najmenšiu verejnú podporu spomedzi takmer všetkých svojich členov. "Táto neutešená domáca situácia nás robí zraniteľnejšími vo svete, ktorý sa za uplynulý rok tak zásadne zmenil," dodala.

Zdôraznila, že slovenská diplomacia síce nemá byť súčasťou politického boja, no nemala by mlčať, keď politici klamú či fabulujú. "Nemôžeme rezignovať na dialóg so všetkými, ktorí hľadajú alebo sú zmätení. Zároveň však musíme jasne odmietnuť tých, ktorí porušujú zákon, nabádajú k násiliu alebo nebezpečné klamstvá sami šíria," uviedla.

Dialóg o geopolitických otázkach je podľa nej obzvlášť dôležitý v čase nadchádzajúcich volieb. V tejto súvislosti podporila rezort diplomacie, aby v diskusii vytrval.

Dôležité je tiež podľa nej pretaviť partnerstvá v reálny a hmatateľný benefit. "Ukážme ľuďom, že naša pomoc susedovi je dôležitá nielen pre bezpečnosť Slovenska. Ale že ňou zároveň otvárame dvere obchodu a prosperite, najmä na východe našej krajiny," priblížila.