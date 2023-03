Puškára vypočúvali kvôli Tupému už pred troma rokmi. Jeden zo svedkov hovorí, ako ho advokát navádzal na klamstvo

Kľúčový svedok je bývalým príslušníkom daňových kriminalistov.

BRATISLAVA. Informáciu o tom, že advokát Adam Puškár bol v roku 2005 na mieste vraždy Daniela Tupého, mala polícia už pred takmer osemnástimi rokmi. Nič však nenasvedčovalo tomu, že by to bol práve on, kto útočil.

„Podozrivých mala polícia vytypovaných už vtedy,“ spomína si na udalosti spred takmer osemnástich rokov otec zavraždeného študenta, Daniel Tupý starší. Bezprostredne po útoku nasadzovali vtedajší vyšetrovatelia aj odpočúvania a široký okruh ľudí, ktorí boli na mieste činu na Tyršovom nábreží, sa aj takto snažili postupne zužovať.

„Neboli však dôkazy, všetci boli potichu,“ pokračuje v rozprávaní Tupý.