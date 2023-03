Každá piata strela ukrajinských delostrelcov bude z Dubnice? Ukrajinská ofenzíva sa začína na Považí

Dubnica patrí k posledným, kde vedia vyrábať aj ruské 152 mm strely.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

DUBNICA NAD VÁHOM. Jedine ženy dokážu najať na to, aby v tichej miestnosti z asi päťdesiatich drobných súčiastok s precíznosťou hodinárov ručne zostrojili zapaľovač veľký asi ako hruška.

"Nemôžu mať zapnuté ani rádio, nerozprávajú sa ani medzi sebou. Skúšali sme najať aj mužov, ale asi je to príliš jemná osemhodinová práca. Ani ja by som na to nemal trpezlivosť," vysvetľuje Štefan Škultéty.

Nehovorí o výrobe pomôcok pre fajčiarov, ale ako riaditeľ zbrojárskeho holdingu DMD Group o mravčej práci zamestnankýň, ktorých "zapaľovače" sa montujú na špičky 155-milimetrovej delostreleckej munície - aktuálne najvzácnejšieho vojenského tovaru, akí ukrajinskí obrancovia potrebujú.

"Do výrobnej haly munície vás však nemôžeme pustiť, ani bez kamier," hovorí Škultéty redaktorom SME v takzvanej zóne 1 - jedinej prístupnej v areáli, zatiaľ čo zóny 2 a 3 s výrobnou halou munície zostávajú neprístupné. "Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine máme ešte prísnejšie zabezpečenie," vysvetľuje.

Každá piata 155-milimetrová strela, ktorú ukrajinská armáda v tomto roku vystrelí z húfnic ako Zuzana 2 zo Slovenska, Ceasar z Francúzska či zo systému Krab z Poľska, bude mať na tele uvedený nápis "1003M". Kód označuje dubnický závod. "Keď si všimnete, je na všetkom okolo vás," hovorí jeden zo sprievodcov a ukazuje na delostreleckú aj mínometnú muníciu v miestnosti.

Kým rok 2022 bol pre Ukrajinu rokom získavania stoviek kusov vojenskej techniky zo Západu, aby jej obrancovia zvládli ruskú inváziu, rok 2023 môže znamenať očakávaný obrat vo vojne len v prípade, ak delá budú mať čo strieľať.

"Bez delostrelectva je celkom pravdepodobné, že Ukrajina bude porazená," apeloval na krajiny NATO ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov už vo februári.

Dubnický výrobca je jednou z 15 fabrík v Európskej únii, od ktorých plánuje Únia jednotne nakupovať muníciu. V DMD Group pritom popri munícii profitujú aj z výroby vojenskej techniky, ktorá smeruje nielen na Ukrajinu, ale aj ozbrojeným silám na Slovensku.

Škultéty nasadá do auta, aby ukázal, čo v rozsiahlom areáli niekdajších Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS) s takmer 15-tisíc zamestnancami dokážu dnes urobiť.

Nie, strely nevyrobia na počkanie