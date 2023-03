Ranný brífing: V Štrasburgu Fica prekukli, Kaliňákovi s Brhelom už Žilinka nepomôže

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Robert Fico a Robert Kaliňák sa sťažnosťou na Európskom súde pre ľudské práva chceli vyhnúť špeciálnej prokuratúre a získať odškodné. Súd však ich sťažnosť zamietol a vytkol im, že ho zavádzali. Zamlčali totiž, že si podali aj žiadosť o postup cez paragraf 363.

Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na Roberta Kaliňáka a oligarchu Jozefa Brhela za údajné vyrovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. Tí žiadali Generálnu prokuratúru, aby ich obvinenie zrušila na základe sporného paragrafu 363. Zákon jej však po podaní obžaloby neumožňuje tento paragraf použiť.

Ceny potravín medziročne stúpli o takmer tridsať percent, náklady pre domácnosti sa tak popri palive a energiách zvýšili aj pri jedle. Na potraviny totiž dávame v priemere 23 percent nášho platu. Prečo k zdražovaniu dochádza, koľko ešte bude trvať a pomáha zastropovanie cien základných potravín? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico a Kaliňák čakali odškodné. Štrasburský súd im namiesto toho odkázal, aby nezavádzali

Robert Kaliňák a Robert Fico. (zdroj: TASR)

Keď šéf Smeru Robert Fico kandidoval v roku 2019 na post ústavného sudcu, pozornosť poslancov upriamoval na svoje skúsenosti. Okrem iného aj na to, že v minulosti šesť rokov zastupoval Slovensko v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva.

„Toto, samozrejme, bola vysokokvalifikovaná právnická robota,“ opisoval Fico svoju prax poslancom ústavnoprávneho výboru slovenského parlamentu.

Práve ESĽP však Fica a jeho straníckeho kolegu Roberta Kaliňáka v uplynulých dňoch pomerne ostro skritizoval. Spravil tak v rozhodnutí, ktorým zamietol ich vlastné sťažnosti, ktoré mu adresovali minulý rok v lete. Nahnevalo ich obvinenie zo založenia zločineckej skupiny.

Štrasburský súd teraz obidve sťažnosti nielen odmietol, ale ešte sa aj ohradil proti tomu, že sa ho Fico s Kaliňákom pokúsili zavádzať. Politici mu totiž zamlčali, že v kauze Súmrak požiadali prokuratúru o postup cez sporný paragraf 363. Práve pomocou neho im Generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku následne obvinenie zrušila.

Klamú, kade chodia: Fico s Kaliňákom naďalej pútajú svojimi právnickými kvalitami. Štrasburg im napríklad odkázal, že nevyčerpali všetky prostriedky vo svojej krajine. Au. Celý problém je, že nemajú úmysel volať po skutočnej spravodlivosti, chcú sa len vyviniť, píše Nataša Holinová.

Fico s Kaliňákom naďalej pútajú svojimi právnickými kvalitami. Štrasburg im napríklad odkázal, že nevyčerpali všetky prostriedky vo svojej krajine. Au. Celý problém je, že nemajú úmysel volať po skutočnej spravodlivosti, chcú sa len vyviniť, píše Nataša Holinová. Fico nahral na smeč: Ak to čítame dobre, tak Štrasburg nepriamo povedal, že „trišesťtrojku“ si môže Žilinka strčiť, viete kam. Takže Ficovi gratulujeme, že k prípadnému preskúmaniu „trišesťtrojky“ na Ústavnom súde zadovážil nový argument priamo zo Štrasburgu, píše Peter Schutz.

Kaliňáka a Brhela obžalovali z podplácania Imreczeho, paragraf 363 im už nepomôže

Bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrecze na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. (zdroj: TASR)

Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela v prípade dorovnávania platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. Pre Denník N to potvrdil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Kaliňák aj Brhel sa snažili vyhnúť súdu tým, že žiadali zrušenie svojho obvinenia pomocou paragrafu 363. Po podaní obžaloby však už zákon neumožňuje generálnej prokuratúre tento paragraf použiť.

Dvojicu obvinili z podplácania, ktoré údajne organizoval práve bývalý minister vnútra za Smer. Imrecze vypovedal o tom, ako ho Kaliňák v roku 2012 poslal za Brhelom, aby si u neho vypýtal "doplatok" k štátnemu platu.

Uznesenie o obvinení Kaliňáka a Brhela sa neopiera len o Imreczeho slová. Postavené je aj na výpovediach ďalších spolupracujúcich obvinených, a to bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa a tiež bývalého generálneho riaditeľa sekcie daňovej a colnej správy Daniela Čecha.

V krátkosti z domova:

Ruská odveta za migy: Ruský kybernetický útok znefunkčnil viaceré štátne weby. Ako informoval portál vosveteit.sk, cieľom boli weby Národnej rady, Národnej banky či ministerstva obrany. Útok prišiel po tom, ako Slovensko poslalo na Ukrajinu prvé stíhačky. Portál konštatuje, že z príspevku hackerov je zrejmé, že kybernetický útok súvisí s pomocou Kyjevu.

Ruský kybernetický útok znefunkčnil viaceré štátne weby. Ako informoval portál vosveteit.sk, cieľom boli weby Národnej rady, Národnej banky či ministerstva obrany. Útok prišiel po tom, ako Slovensko poslalo na Ukrajinu prvé stíhačky. Portál konštatuje, že z príspevku hackerov je zrejmé, že kybernetický útok súvisí s pomocou Kyjevu. Stopka návrhu trestnej zodpovednosti šéfom nemocníc: Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas pozastavil legislatívny proces k trestnej zodpovednosti riaditeľov nemocníc za nedostatok personálu, oznámil po rokovaní vlády. Odborárom navrhol namiesto trestov správne delikty.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas pozastavil legislatívny proces k trestnej zodpovednosti riaditeľov nemocníc za nedostatok personálu, oznámil po rokovaní vlády. Odborárom navrhol namiesto trestov správne delikty. Kováčik so sťažnosťou neuspel: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik neuspel s ústavnou sťažnosťou voči rozsudku najvyššieho súdu, ktorý ho poslal na osem rokov do väzenia za prijatie úplatku a vynášanie informácií zo spisov. Ústavný súd jeho sťažnosť odmietol, pričom návrhu na odklad vykonateľnosti nevyhovel.

Putin sa cesty do Budapešti báť nemusí, Maďari ho nezatknú

Ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: SITA/AP)

Ruský prezident Vladimir Putin čelí zatykaču Medzinárodného trestného súdu za vojnové zločiny, stále je však na slobode. Rusko totiž jurisdikciu súdu neuznáva. Putin by sa však nemusel báť, ani keby vycestoval do Maďarska.

Miestna vláda totiž oznámila, že aj keď je Maďarsko signatárom Rímskeho štatútu a má tak povinnosť zatykač vykonať, bolo by to v rozpore s domácimi zákonmi, keďže štatút sa nestal ich súčasťou.

„Môžeme odkazovať na maďarské zákony a na ich základe nemôžeme zatknúť prezidenta Putina,“ povedal podľa CNN kancelár maďarského premiéra Gergely Gulyás.

Maďarsko má spomedzi štátov Európskej únie a NATO najbližšie k Rusku a aj tentoraz Gulyás povedal, že vydanie zatykača nepovažuje za šťastné rozhodnutie. „Posúva veci smerom k eskalácii, a nie k mieru, ale toto je len môj osobný názor,“ povedal s tým, že vláda ešte oficiálny postoj nemá.

V krátkosti z Ukrajiny:

Takmer obkľúčený Bachmut: Ukrajinský generálny štáb nepriamo potvrdil, že ruské jednotky takmer obkľúčili Bachmut. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny ruské sily v posledných dvoch dňoch postúpili z juhu smerom k centru a na severozápade mesta.

Ukrajinský generálny štáb nepriamo potvrdil, že ruské jednotky takmer obkľúčili Bachmut. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny ruské sily v posledných dvoch dňoch postúpili z juhu smerom k centru a na severozápade mesta. Hlavná úloha Ukrajincov v Bachmute: Ukrajina sa snaží vyčerpať a spôsobiť ťažké straty ruským silám, ktoré sa snažia dobyť Bachmut, uviedol veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj s tým, že Rusko považuje obsadenie Bachmutu za životne dôležité.

Ukrajina sa snaží vyčerpať a spôsobiť ťažké straty ruským silám, ktoré sa snažia dobyť Bachmut, uviedol veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Syrskyj s tým, že Rusko považuje obsadenie Bachmutu za životne dôležité. Rusi sa snažia vymazať Avdijivku: Ukrajinské mesto Avdijivka v prvej línii je vymazávané z povrchu zemského, tvrdí v čase silnejúceho ruského ostreľovania miestny veliteľ Vitalij Barabaš. Ukrajina už skôr varovala, že mesto sa môže stať druhým Bachmutom.

Ukrajinské mesto Avdijivka v prvej línii je vymazávané z povrchu zemského, tvrdí v čase silnejúceho ruského ostreľovania miestny veliteľ Vitalij Barabaš. Ukrajina už skôr varovala, že mesto sa môže stať druhým Bachmutom. Špeciálny tribunál pre súdenie Ruska: USA podporujú zriadenie osobitného tribunálu, ktorý by súdil Rusko za zločin agresie proti Ukrajine, oznámilo americké ministerstvo zahraničia. Navrhuje, aby bol takýto orgán zakotvený v ukrajinskom súdnom systéme a zároveň mal "medzinárodné prvky".

USA podporujú zriadenie osobitného tribunálu, ktorý by súdil Rusko za zločin agresie proti Ukrajine, oznámilo americké ministerstvo zahraničia. Navrhuje, aby bol takýto orgán zakotvený v ukrajinskom súdnom systéme a zároveň mal "medzinárodné prvky". Návrat Rusov na olympiádu: Medzinárodný olympijský výbor odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu. To sa však zatiaľ netýka budúcoročných olympijských hier v Paríži.

Medzinárodný olympijský výbor odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu. To sa však zatiaľ netýka budúcoročných olympijských hier v Paríži. Nárast kriminality v Rusku: V Rusku, napriek všeobecnému poklesu kriminality v minulom roku, prvýkrát za dvadsať rokov stúpol počet vrážd a pokusov o vraždu. Jednou z príčin rastu počtu vrážd a pokusov o vraždu je "špeciálna vojenská operácia", ako Moskva nazýva vojnu Ruska proti Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Na východe boli desaťročia legendou. Skončili potichu a v dlhoch

Značka Křižík je s Prešovom spojená dlhé desaťročia. (zdroj: TASR)

V minulosti malo takmer každé slovenské mesto fabriku, ktorá s ním bola neodmysliteľne spojená. Košice mali VSŽ, poznávacím znamením Šale je Duslo a napríklad v Strážskom je to Chemko. Prešov mal viacero takýchto asociácií a jednou z nich bol Křižík.

Výstavba trvala tri roky, prvý výrobok opustil závod v máji 1950. Napriek tomu, že podnik bol zoštátnený a neskôr premenovaný na Závody priemyselnej automatizácie Dukla Prešov, domáci ho stále poznali pod názvom Křižík. Touto značkou sa označovali aj elektromery, keďže mali vo svete dobré meno.

Po páde režimu šiel elektrotechnický kolos do privatizácie. Žiaľ, bol to začiatok konca známej značky. Kým v roku 1999 skončili všetky firmy v strate a v prípade Křižíka atakovala hranicu pol miliardy slovenských korún, za rok 2000 už hlásili plusové čísla. Pomohli prepúšťanie a reorganizácia. Ako sa však ukázalo, tak len dočasne.

Podnik v najlepších časoch poskytoval živobytie tisíckam rodín. To je však už minulosť. Křižík GBI za sebou zanecháva nielen tradíciu, ale aj dlhy.

V krátkosti z ekonomiky:

Príčiny rýchleho krachu SVB: Pred dvoma týždňami padli v USA behom dvoch dní tri banky. Najväčšia z nich, Silicon Valley Bank, bola aktívami 16. najväčšou bankou v USA. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa na problémovú banku pozreli bližšie.

Pred dvoma týždňami padli v USA behom dvoch dní tri banky. Najväčšia z nich, Silicon Valley Bank, bola aktívami 16. najväčšou bankou v USA. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa na problémovú banku pozreli bližšie. Bitka o dotácie na fotovoltiku: Dotácie zo schémy Zelená domácnostiam bežia od roku 2015 a zastrešuje ich Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prideľuje ich formou takzvaných poukážok prostredníctvom webovej stránky. V nedávnom najnovšom kole dotácií sa celý balík peňazí rozchytal za menej ako polhodinu.

Dotácie zo schémy Zelená domácnostiam bežia od roku 2015 a zastrešuje ich Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prideľuje ich formou takzvaných poukážok prostredníctvom webovej stránky. V nedávnom najnovšom kole dotácií sa celý balík peňazí rozchytal za menej ako polhodinu. Koniec benzínu a nafty: Všetky emisie zo spaľovacích motorov u nových vozidiel budú od roku 2035 v Európskej únii spoplatnené. Členské krajiny EÚ definitívne schválili normu, ktorá prakticky znemožňuje predaj nových áut s konvenčným motorom. Výnimku dostanú spaľovacie motory poháňané výhradne syntetickými palivami.

Tvrdia, že iba hrajú hokej. Kto sú Slováci v KHL a budú na MS naozaj chýbať?

Slovenský brankár Július Hudáček v službách tímu KHL Spartak Moskva. (zdroj: TASR)

Slovenskí hokejisti pôsobiaci v KHL sa nezúčastnia najbližších majstrovstiev sveta vo Fínsku a Lotyšsku. Na tomto postupe sa dohodli s hokejovým zväzom. Rozhodnutie padlo iba päť dní po tom, ako Rada Medzinárodnej hokejovej federácie predĺžila suspendáciu reprezentáciám Ruska a Bieloruska minimálne do MS 2025.

Rusko naďalej využíva hokejovú súťaž ako ideologický nástroj. Po invázii na Ukrajinu napríklad hokejová federácia prikázala klubom povinne podporovať „špeciálnu vojenskú operáciu“. Slovenský zväz ľadového hokeja vysvetlil rozhodnutie zámerom odbremeniť mužstvo od tlaku verejnosti.

V KHL hralo v aktuálnej sezóne deväť hráčov. Akú sezónu majú za sebou? Prečo sa rozhodli prijať angažmán v Rusku alebo pokračovať v ňom aj po vypuknutí vojny?

Hokejový zväz konečne vytiahol hlavu z piesku: Slovenskí hokejisti v KHL pomáhajú moskovskej elite presviedčať bežných Rusoch, že navzdory akýmsi sankciám všetko beží po starom. Aj to je dôvod, prečo skupinka slovenských hokejistov z KHL nespĺňa štatút reprezentanta – človeka, ktorý je vzorom pre ostatných, a to v každom aspekte života, píšu Boris Vanya a Stanislav Benčat.

Až keď ich bolel krk či hlava, zistili, že sa hrali príliš dlho. Stredoškolákov pohlcuje virtuálny svet

Podľa výskumu sa slovenskí tínedžeri topia v záplave informácií, ktoré získavajú z online sveta. (zdroj: Adobe Stock)

Ak netušíte, kto napísal Hájnikovu ženu, viete to zistiť po pár kliknutiach. Umelá inteligencia vám o diele napíše aj referát a cez internet si viete rezervovať knihu v knižnici, pozrieť film či naplánovať výlet na Oravu. Pomoc digitálnych technológií v bežnom živote už ani nevnímame, pritom časť spoločnosti svet bez ani nich nezažila.

Výskumníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Groningene v Holandsku v kvalitatívnom výskume publikovanom v tomto roku vo Frontiers in Psychology zisťovali, ako ich vnímajú 15-roční stredoškoláci. Prezentovali v ňom najmä to, aké výhody z nich čerpajú.

"Uvedomovali si aj to, že pri používaní internetu sa im môže do rúk dostať nevhodný obsah. Za najväčšie riziko však považovali nedostatočnú kontrolu veku, to by bolo podľa nich vhodné upraviť," hovorí v rozhovore pre SME psychologička Laura Bittó Urbanová.

Dodáva, že kľúčovú úlohu môžu zohrať nielen rodičia, ale aj školy.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Odišla z práce aj z toxického vzťahu: Ako žiť šťastne? Možno si túto otázku neraz kladiete tiež. Odpovie vám Lucia Ďuračová, autorka prvej slovenskej inšpiratívnej literatúry, odporúčanej klinickými psychológmi. Za sebou má skutočne dobrodružnú cestu, na ktorej z popola vstala niekoľkokrát.

Ako žiť šťastne? Možno si túto otázku neraz kladiete tiež. Odpovie vám Lucia Ďuračová, autorka prvej slovenskej inšpiratívnej literatúry, odporúčanej klinickými psychológmi. Za sebou má skutočne dobrodružnú cestu, na ktorej z popola vstala niekoľkokrát. Ruže zachraňujú životy: Kvety patria celosvetovo k najčastejšiemu daru, určenému pre ženy, nech už nás nimi obdarí ktokoľvek vrátane nás samých. Napriek tomu, že sa môžu zdať prvoplánové, vždy vedia vyčariť úsmev na tvári. A niekomu aj zmeniť život. Napríklad ženám v Afrike.

Kvety patria celosvetovo k najčastejšiemu daru, určenému pre ženy, nech už nás nimi obdarí ktokoľvek vrátane nás samých. Napriek tomu, že sa môžu zdať prvoplánové, vždy vedia vyčariť úsmev na tvári. A niekomu aj zmeniť život. Napríklad ženám v Afrike. Urobte svojmu dieťaťu mojkáčika sami: V prvom roku života robia deti rýchle pokroky. Dotýkať sa, držať sa, cítiť, vidieť a počuť – to všetko postupne rozvíjajú. Ideálnou hračkou sú ľahko uchopiteľné predmety z rôznych materiálov, ktoré umožnia malým ručičkám objavovať nové veci.

Karikatúra

Znehodnotené dresy. (zdroj: Sliacky )

Recept dňa

Quiche s cuketou. (zdroj: ONA VIE)

Hľadáte recept na svieže jedlo? Vyskúšajte quiche s cuketou.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

