Penta otvára ambulancie v nemocnici Bory. Bude môcť ísť do nich aj ten, kto neskončí na lôžku

Nemocnica plánuje ročne 350-tisíc ambulantných vyšetrení.

BRATISLAVA. Tridsaťtri rokov po Nežnej revolúcii sa vo štvrtok otvorila na Slovensku prvá nová koncová nemocnica. Na bratislavských Boroch ju sprístupnila finančná skupina Penta.

Ako prvé sa v pondelok 3. apríla otvoria ambulancie. Budú slúžiť nielen pacientom, ktorí potrebujú hospitalizáciu, ale aj tým, ktorí budú mať záujem len o vyšetrenie.

Zaň sa nebude platiť ročný poplatok, ako je to bežné v niektorých súkromných zariadeniach. Bude stačiť kartička poistenca. Bory majú zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Nemocničná sieť Penty Svet zdravia otvára zariadenie na Boroch po vyše štyroch rokoch stavby, ktorá stála 250 miliónov eur. V nemocnici budú len jednolôžkové izby, tých bude 450. Ročne plánuje Svet zdravia na Boroch 35-tisíc hospitalizácii.

V nemocnici má pracovať 320 lekárov a 440 sestier. Z celkovo plánovaných 1500 zamestnancov zatiaľ v Boroch pracuje 500. Nemocnica sa otvára postupne a do plnej prevádzky by sa mala dostať do novembra tohto roka.

Ambulancie pre všetkých

„V prvom rade ambulancie slúžia na to, aby pokryli pacientov, ktorí si vyžadujú hospitalizáciu,“ odpovedá medicínsky riaditeľ Sveta zdravia Robert Hill na otázku, pre koho budú určené.