Šramko: Deutsche Bank je veľmi seriózna, je to len krátkodobý stav

Euro je pre nás veľká výhoda, hovorí.

"Mnohokrát schvaľujú poslanci emotívne návrhy zákonov bez toho, aby poznali ich dosahy. Finálne to však znamená veľmi negatívne vplyvy,“ hovorí ekonóm a bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) IVAN ŠRAMKO.

Akcie Deutche Bank v piatok 24. marca klesli až o 15 percent a napokon skončili obchodovanie s osemapolpercentnou stratou. Padali aj akcie ostatných veľkých európskych bánk vrátane nemeckej Commerzbank alebo francúzskej Société Générale.

Ivan Šramko v rokoch 2012 - 2020 bol predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,

od roku 2005 do roku 2010 bol guvernérom NBS, v rokoch 2002 - 2004 zastával post jej viceguvernéra,

v minulosti bol veľvyslancom Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),

absolvoval Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

Prečo začali klesať akcie Deutsche Bank? Podľa toho, čo vieme, bola v celkom dobrej kondícii. Čo sa stalo?

Myslím si, že to, že klesajú akcie Deutsche Bank, ale aj iných európskych bánk, je predovšetkým dôsledok veľkej neistoty a obáv, ktoré panujú na trhu. Začiatok bol v Spojených štátoch a postupne sa to prenieslo aj do Európskej únie. Pri Deutsche Bank podľa mňa nie je žiadny dôvod na paniku.

Za minulý rok vykázala veľmi seriózny hospodársky výsledok 5,7 miliardy eur zisku, čo bol dvojnásobok toho čo predtým. Skončila konsolidačnú periódu, má veľmi dobré ukazovatele, spĺňa všetky kritériá na likviditu - aj na krátku, aj na dlhú. Dokonca Deutsche Bank výrazne zlepšila svoju efektívnosť meranú ukazovateľom cost-to-income ratio (pomer nákladov k výnosom, pozn. ed.) z 85 percent na 70 percent.

Osobne si myslím, že je to výraz atmosféry, ktorá panuje na trhoch a že pri Deutsche Bank to spustil nárast cien credit default swapov. To sú poistenia na prípadné defaulty v bankách. Treba povedať, že trh je málo likvidný, aj malý obchod dvíha cenu.

To je asi prvotný impulz, ktorý viedol k tomu, že začali klesať aj akcie Deutsche Bank. Osobne si však myslím, že Deutsche Bank je veľmi seriózna, posledné roky má veľmi dobré výsledky a že je to len krátkodobý stav. Trhy sú stále a vždy boli veľmi stádovité. Ak sa spustí nejaká atmosféra, krátkodobo reagujú všetci rovnako.

Takže toto je len hystéria?