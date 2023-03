Heger a Naď pricestovali na Ukrajinu, stretnú sa so Zelenským

Heger chce Zelenskému ponúknuť pomoc v prístupovom procese do Európskej únie.

KYJEV, BRATISLAVA. Dočasne poverený premiér Eduard Heger pricestoval v piatok na Ukrajinu, kde sa stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Čas ani miesto stretnutia nie je možné z bezpečnostných dôvodov vopred zverejniť. S Hegerom na Ukrajinu prišiel aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.

Ako uviedol Heger, na návštevu Ukrajiny ho pozval Zelenskyj v telefonickom rozhovore po tom, ako Slovensko schválilo darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine.

Heger chce v rozhovore so Zelenským ponúknuť pomoc Slovenska Ukrajine v jej prístupovom procese do Európskej únie, a to aj zdieľaním vlastných skúseností. Slovensko podľa Hegera pomohlo Ukrajine už pred vojnou v ôsmich programoch v rámci asociačnej dohody s EÚ. Teraz jej pomôže v oblasti harmonizácie.

"Pre nás je dôležité, aby Ukrajina bola čo najskôr stabilnou krajinou, pretože to pomôže nielen cezhraničnej spolupráci – čo je ďalšia téma, o ktorej budeme diskutovať," vysvetlil.

Ďalšie príležitosti podnikateľom podľa premiéra poskytne povojnová obnova Ukrajiny, čo môže podporiť aj hospodársky rozvoj východného Slovenska. Zdôraznil, že na obnovu Ukrajiny má ísť približne 400 miliárd eur z krajín celého sveta.

Na Ukrajine sa v piatok okrem Hegera nachádzajú tiež chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a predseda slovinskej vlády Robert Golob.