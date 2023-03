Slovák zo sankčného zoznamu USA popiera obchodovanie so zbraňami

Mkrtyčev tvrdí, že plánoval dodávky potravín a liekov z Ruska do Severnej Kórey.

BRATISLAVA. Slovák Ašot Mkrtyčev, na ktorého americké ministerstvo financií uvalilo sankcie kvôli jeho pokusu sprostredkovať predaj severokórejských zbraní Rusku, uviedol, že so zbraňami neobchoduje.

Slovenské úrady oznámenie USA o uvalení sankcií na Mkrtyčeva zatiaľ bližšie nekomentovali.

Slovenský občan azerbajdžanského pôvodu pre tvnoviny.sk povedal, že plánoval dodávky potravín a liekov z Ruska do Severnej Kórey.

"Z Ruska do Kórey chcem doviezť múku, pšenicu, čokoládu, nejaké konzervy. Rusi vyvážali potraviny na Západ, ale teraz nemôžu, preto ich majú nadbytok, tak to chcú predať. So zbraňami neobchodujem. Nemám na to ani firmu, ani licenciu," povedal podľa spravodajského portálu Markízy Mkrtyčev. Dodal, že v USA nemá žiadny majetok.

Podľa Markízy bol podnikateľ na obchodnom rokovaní v Číne. Údajne koncom roka 2022 a začiatkom tohto roka spolupracoval so zástupcami severokórejského režimu, od ktorých sa mal pokúsiť získať okolo 20 druhov zbraní a munície a tie neskôr predať Rusku výmenou za "komerčné lietadlá, suroviny a ďalší tovar" pre Severnú Kóreu.

Rusko bolo podľa informácií amerického ministerstva pripravené dohodu uzavrieť a obdržanými zbraňami a muníciou nahradiť vybavenie, ktoré stratilo v bojoch na Ukrajine.