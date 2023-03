Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Na cudzineckej polícii angličtina stále nie je povinná. Plánované národné call centrum má byť výnimkou

Otázky a odpovede o najčastejších problémoch cudzincov na cudzineckej polícii: FAQ: How to interact with the Foreigners’ Police

9. V knižnici budú konverzovať po anglicky, vo V-klube budú objavovať Kolumbiu, konať sa bude veľkonočný trh aj splavy Malého Dunaja

Pravidelný týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

8. Ako sa stali z chudobných Slovákov bohatší ľudia

Tohtoročná minimálna mzda je €700. V roku 1993 o takejto sume mohli Slováci iba snívať: How Slovaks went from poor to richer (graph)

7. Turisti si v Bratislave priplatia

Platiť viac za služby budú aj miestni: Tourists to pay more to stay in Bratislava

6. V hlavnom meste Slovák údajne napadol cudzinca

V roku 2018 prišiel v centre Bratislavy o život Filipínec: Bratislava police investigating attack on New Zealander

5. Samouk zo Slovenska odlieva zvony. Tie zvonia aj v zahraničí

Jeden zo zvonov skončil v krypte Napoleona III. : Slovak making a noise in the world of bell-making

4. Stanové sauny sú populárne v Japonsku. Podobná sauna je dočasne umiestnená v Bratislave

Saunovať sa tu dá aj v “kotolni”: Have you ever bath in a sauna tent? You can try it at Zlaté Piesky

Stanová sauna na Zlatých pieskoch.

3. Ak sa má Slovensko posunúť vpred, nestačí kritizovať spoza hraníc

Peniaze nie sú jediným problémom slovenskej vedy, hovorí výskumník Miroslav Baláž : 'The sky is the limit' for researchers abroad. It is limited funding and thinking in Slovakia, says Slovak scientist

2. Niektoré múzeá a galérie budú v stredu otvorené zadarmo. Oddýchnuť si môžete aj na kopci nad Račou

Tu sú 3 tipy ako sa zabaviť v hlavnom meste a neminúť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

1. Britský novinár: Umelá inteligencia možno spraví zo Slovenska krajinu plagiátorov

V stĺpčeku o Slovensku píše aj o krajine talentovaných rečníkov: Could the rise of the machines mean the return of Cicero?

