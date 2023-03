Kaščákovo gesto rezonuje. Slovensko s vracaním cien nemá veľa skúsenosti

VÚB banka má tiež problémového vlastníka.

BRATISLAVA. Francúzsky filozof a spisovateľ Jean-Paul Sartre odmietol v roku 1964 Nobelovu cenu a 250-tisíc vtedajších švédskych korún.

Sartre odmietal všetky ocenenia a bolo mu jedno, od koho sú. Tvrdil, že by ich prijatím splynul s inštitúciou, ktorá ho oceňuje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Posledné roky sú plné podobných, no menej extrémnych príbehov odmietania či vracania ocenení. Napríklad švédska aktivistka Greta Thunbergová odmietla 46-tisíc eur a environmentálne ocenenie od Severskej rady, ktorú tvoria štáty severnej Európy. Zdôvodnila to tým, že aj tieto krajiny by mohli urobiť pre ochranu planéty viac.

Slovensko má s odmietaním ocenení zatiaľ málo skúseností.