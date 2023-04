Prieskum: Spájanie pravice? Všetkým by nepomohlo, no Demokrati s KDH by ním získali

Rokovania o spájaní zatiaľ stroskotali.

BRATISLAVA. O možnom spoločnom postupe do volieb rokovali už viaceré stredopravé strany, no zatiaľ to k ničomu neviedlo.

Prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza ukazuje, že aj keby k nejakému spájaniu nakoniec došlo, strany tým môžu časť svojich priaznivcov stratiť. Platí to najmä vtedy, ak by išlo o príliš veľké zoskupenie stredopravých strán.

Focus sa v polovici marca pýtal respondentov, či by vo voľbách dali teoreticky hlas štyrom rôznym koalíciám strán.

https://media.cms.markiza.sk/embed/ErhKPVG9537?autoplay=any

Iba v jednom prípade - ak by sa Demokrati spojili s KDH, by malo takéto spojenie potenciál prilákať aj nových voličov.