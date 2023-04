PS ako ašpirant na víťazstvo vo voľbách? O čísla v prieskumoch sa má prečo báť

Štvrtinu voličov PS tvoria ľudia, ktorí vo voľbách 2020 nemali 18 rokov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. S každým prieskumom rastú, a tak čelia aj otázkam, či by voľby nemohli napokon vyhrať. Pritom stále nie je jednoznačné ani to, či sa do parlamentu dostanú.

Vo viacerých prieskumoch sa voličské jadro PS stále pohybuje pri hranici piatich percent, ktoré strana potrebuje, aby do Národnej rady prešla.

Trend sa však zatiaľ javí tak, že podiel najvernejších voličov PS rastie. Vo februárovom volebnom modeli Medianu SK dosiahol 4,9 percenta, v marcovom Ipsose pre Denník N má 6,5 percenta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Smer je prvý, Sme rodina tretia. Na čo si dať pozor pri čítaní volebného modelu agentúry Median SK? Čítajte

Voličské jadro sú voliči, ktorí už v prieskumoch nemajú pochybnosti, koho budú voliť. Aj vďaka nim sa Progresívnemu Slovensku darí presviedčať aj ďalších voličov a posledné mesiace sa stalo lídrom stredovej politickej scény.

Prichádzali k nemu najmä bývalí voliči SaS, Za ľudí a tí, ktorí v roku 2020 dali hlas OĽaNO.

Práve niektoré z týchto strán alebo politické subjekty, ktoré z nich pred voľbami vznikli, však ešte môžu pozíciu PS oslabiť.

Vo voľbách pred troma rokmi koalícii PS-Spolu vedenej Michalom Trubanom po sebavedomých vyjadreniach, viacerých chybách v kampani, ako aj po neúspešnom spájaní so stranou Andreja Kisku Za ľudí, ušiel parlament tesne o 926 hlasov, ktoré jej chýbali do siedmich percent.

Kto PS ohrozuje a ako by dokázalo rásť?

Progresívne Slovensko dokázalo výraznejšie rásť od vlaňajšej jesene po tom, ako SaS opustila vládu. Keďže voliči SaS viacerým krokom Richarda Sulíka nerozumeli, na jej nečitateľnej politike získavalo PS.