Bárta: Mám pocit, že naše divadlo by mohlo pod vedením Drličku napredovať

"Myslím si, že to je také zvláštne špecifikum Slovenska. Len čo sa niekomu niečo darí alebo je schopný a je to očividné, zrazu to niektorým ľuďom veľmi prekáža,“ hovorí herec a signatár otvoreného listu poslancom ALEXANDER BÁRTA o bývalom riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi.

Zamestnanci SND napísali poslancom otvorený list, v ktorom sa dištancujú od sólistov Opery SND.

Ohradzujú sa proti spochybňovaniu prebiehajúceho verejného vypočutia, z ktorého mal vzísť nový generálny riaditeľ SND. Komisia odporučila bývalého riaditeľa divadla Mateja Drličku.

Alexander Bárta od decembra 2006 je členom Činohry SND,

spolupracuje s Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava a účinkuje v televíznych seriáloch,

predtým pôsobil divadlách v Trnave, Nitre a Košiciach a v bratislavskom Divadle Aréna,

vyštudoval hudobnodramatický odbor na konzervatóriu v Košiciach a herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Aká je teraz nálada v SND?

Myslím si, že dobrá. Bez ohľadu na to, či je, alebo nie je vedenie, či je poverené, alebo oficiálne vymenované.

Myslím si, že každý člen SND, či je to technická, alebo administratívna zložka, si vykonáva svoje povinnosti podľa svojho najlepšieho vedomia a kvalít, a že to sa vzťahuje aj na umelecké súbory.

Nemôžeme si voči divákom dovoliť žiadne zaváhania. Ideme podľa dramaturgického a hracieho plánu. Mám pocit, že divadlo funguje. Po veľmi ťažkých dvoch rokoch sa ľudia vrátili do divadla a je viac-menej plné.

Cítiť, že ste päť mesiacov bez generálneho riaditeľa? Okolnosti, za ktorých Matej Drlička odišiel, boli dramatické. Aká je medzi vami atmosféra bez ohľadu na výkony?