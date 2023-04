Gašpar: Ak by som nebol so Smerom, nikto by ma nepozeral

Bývalý policajný prezident v službách Smeru aj o tom, kde sa vidí po voľbách

Z funkcie policajného prezidenta odstúpil v apríli 2018 po verejnom tlaku, ktorý vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na základe vyšetrovania korupcie okolo dnes už odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera a oligarchu spojeného so Smerom Norberta Bödöra polícia rozbehla kauzu Očistec, v rámci ktorej ho zatkla v novembri 2020.

Spolu s ďalšími bývalými funkcionármi zboru je obvinený, že zasahoval do vyšetrovania citlivých prípadov či zneužíval políciu v prospech Bödöra a Smeru. Na tlačových besedách s Robertom Ficom upozorňuje na údajné nezákonné postupy vyšetrovateľov. Snažia sa tak vyvolať dojem, že sa stali obeťou zneužitia polície na politické prenasledovanie opozície.

Ako dôkazy zverejňujú úryvky z nahrávok, ktoré pochádzajú z vyšetrovacích spisov a nemali by k nim mať prístup. Tvrdia, že im prišli poštou.

Na rozhovor pre SME pristúpil Tibor Gašpar po tom, ako sám vyhlásil, že o "nezákonnostiach počas vyšetrovania" je ochotný diskutovať s kýmkoľvek.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už ste sa rozhodli, či prijmete ponuku Roberta Fica na vstup do politiky?

Oproti roku 2018, keď som skončil vo funkcii, sa situácia trošku zmenila. Bol som zasiahnutý osobne konaním tejto vládnej garnitúry.

Domnievam sa, že sa tu deje rozvrat právneho štátu, a preto som nad tým začal uvažovať. Keď som sa oboznámil s tou hrôzou, čo sa deje v orgánoch činných v trestnom konaní, nechcem mlčať. Nie je ešte definitívne nič dohodnuté, ale je to jedna z možností.

Aká je vaša predstava. Chceli by ste byť ministrom vnútra?

Takto neuvažujem. Chcem presadzovať názory a hodnoty, ktoré prezentuje strana Smer.

Myslím si, že viem prispieť do oblasti vnútornej bezpečnosti názormi, možno návrhmi do legislatívnych procesov k niektorým zákonom. Nechcel by som ísť do žiadnej výkonnej funkcie.

Ako chcete vzbudzovať dôveru, práve v oblasti budovania právneho štátu, keď ste stíhaný a smerujete pred súd?